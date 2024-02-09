Як видалити чайний наліт з термоса — три ефективні способи чистки

Як почистити термос від залишків чаю, кави та усунути застарілі запахи
Догляд за термосом дещо відрізняється від миття багаторазової пляшки або харчового контейнера. Пропонуємо кілька простих порад, які допоможуть зберегти термос в ідеальній формі на довгі роки.
Про це написав Eating Well.
Багато експертів рекомендують мити термос вручну, навіть якщо він позначений придатним для посудомийної машини. Помістивши його в посудомийку, ви ризикуєте пошкодити вакуумне ущільнення термоса.
Існують три популярні способи безпечно очистити термос від плям та усунути застарілі запахи.
Оцет і харчова сода
Поєднання оцту та харчової соди є перевіреним і надійним засобом для розв'язання кухонних проблем.
- Налийте 1/2 склянки білого оцту в термос і насипте зверху 1 столову ложку харчової соди. Почнеться хімічна реакція, яка призведе до утворення піни.
- Додайте трохи теплої води та залиште суміш приблизно на 10 хвилин.
- Використовуйте щітку для пляшок (або чисту ганчірку), щоб добре вимити внутрішню частину термоса під гарячою водою.
- За потреби повторіть процедуру.
Таблетки для чищення зубних протезів
- Наповніть термос теплою водою на половину або на три чверті.
- Киньте таблетку в термос і залиште її доки поки вона не перестане шипіти (5-10 хвилин).
- Використовуйте щітку для пляшок (або чисту ганчірку), щоб добре вимити внутрішню частину термоса під гарячою водою.
- За потреби повторіть процедуру.
Лід і сіль
- Додайте в термос подрібнений лід і приблизно 2 столові ложки морської солі (сіль має антибактеріальні властивості).
- Закрийте кришку й добре струсіть.
- Використовуйте щітку для пляшок (або чисту ганчірку), щоб добре вимити внутрішню частину термоса під гарячою водою.
- За потреби повторіть процедуру.
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