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Як почистити термос від залишків чаю, кави та усунути застарілі запахи

9 лютого 2024 17:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як видалити чайний наліт з термоса — три ефективні способи чистки
Термос бажано мити вручну. Фото: parlorlive.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Догляд за термосом дещо відрізняється від миття багаторазової пляшки або харчового контейнера. Пропонуємо кілька простих порад, які допоможуть зберегти термос в ідеальній формі на довгі роки.

Про це написав Eating Well.

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Багато експертів рекомендують мити термос вручну, навіть якщо він позначений придатним для посудомийної машини. Помістивши його в посудомийку, ви ризикуєте пошкодити вакуумне ущільнення термоса.

Існують три популярні способи безпечно очистити термос від плям та усунути застарілі запахи.

Оцет і харчова сода

Поєднання оцту та харчової соди є перевіреним і надійним засобом для розв'язання кухонних проблем.

  • Налийте 1/2 склянки білого оцту в термос і насипте зверху 1 столову ложку харчової соди. Почнеться хімічна реакція, яка призведе до утворення піни.
  • Додайте трохи теплої води та залиште суміш приблизно на 10 хвилин.
  • Використовуйте щітку для пляшок (або чисту ганчірку), щоб добре вимити внутрішню частину термоса під гарячою водою.
  • За потреби повторіть процедуру.

Таблетки для чищення зубних протезів

  • Наповніть термос теплою водою на половину або на три чверті.
  • Киньте таблетку в термос і залиште її доки поки вона не перестане шипіти (5-10 хвилин).
  • Використовуйте щітку для пляшок (або чисту ганчірку), щоб добре вимити внутрішню частину термоса під гарячою водою.
  • За потреби повторіть процедуру.

Лід і сіль

  • Додайте в термос подрібнений лід і приблизно 2 столові ложки морської солі (сіль має антибактеріальні властивості).
  • Закрийте кришку й добре струсіть.
  • Використовуйте щітку для пляшок (або чисту ганчірку), щоб добре вимити внутрішню частину термоса під гарячою водою.
  • За потреби повторіть процедуру.

Раніше ми писали, як відмити пластик у холодильнику від жовтих плям. Також розповідали, як швидко почистити тостер ззовні та зсередини.

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