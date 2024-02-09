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Как почистить термос от остатков чая, кофе и устранить устаревшие запахи

9 февраля 2024 17:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как удалить чайный налет из термоса — три эффективных способа чистки
Термос лучше мыть вручную. Фото: parlorlive.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Уход за термосом несколько отличается от мытья многоразовой бутылки или пищевого контейнера. Предлагаем несколько простых советов, которые помогут сохранить термос в идеальной форме на долгие годы.

Об этом написал Eating Well.

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Многие эксперты рекомендуют мыть термос вручную, даже если он отмечен пригодным для посудомоечной машины. Поместив его в посудомойку, вы рискуете повредить вакуумное уплотнение термоса.

Есть три популярных способа безопасно очистить термос от пятен и устранить устаревшие запахи.

Уксус и пищевая сода

Сочетание уксуса и пищевой соды является проверенным и надежным средством решения кухонных проблем.

  • Налейте 1/2 стакана белого уксуса в термос и насыпьте сверху 1 столовую ложку пищевой соды. Начнется химическая реакция, которая приведет к образованию пены.
  • Добавьте немного теплой воды и оставьте смесь на 10 минут.
  • Используйте щетку для бутылок (или чистую тряпку), чтобы хорошо вымыть внутреннюю часть термоса под горячей водой.
  • При необходимости повторите процедуру.

Таблетки для чистки зубных протезов

  • Наполните термос теплой водой на половину или три четверти.
  • Бросьте таблетку в термос и оставьте ее пока она не перестанет шипеть (5-10 минут).
  • Используйте щетку для бутылок (или чистую тряпку), чтобы хорошо вымыть внутреннюю часть термоса под горячей водой.
  • При необходимости повторите процедуру.

Лед и соль

  • Добавьте в термос измельченный лед и примерно 2 столовые ложки морской соли (соль обладает антибактериальными свойствами).
  • Закройте крышку и хорошо встряхните.
  • Используйте щетку для бутылок (или чистую тряпку), чтобы хорошо вымыть внутреннюю часть термоса под горячей водой.
  • При необходимости повторите процедуру.

Раньше мы писали, как отмыть пластик в холодильнике от желтых пятен. Также рассказывали, как быстро почистить тостер снаружи и изнутри.

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