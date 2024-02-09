Как удалить чайный налет из термоса — три эффективных способа чистки

Как почистить термос от остатков чая, кофе и устранить устаревшие запахи
Уход за термосом несколько отличается от мытья многоразовой бутылки или пищевого контейнера. Предлагаем несколько простых советов, которые помогут сохранить термос в идеальной форме на долгие годы.
Об этом написал Eating Well.
Многие эксперты рекомендуют мыть термос вручную, даже если он отмечен пригодным для посудомоечной машины. Поместив его в посудомойку, вы рискуете повредить вакуумное уплотнение термоса.
Есть три популярных способа безопасно очистить термос от пятен и устранить устаревшие запахи.
Уксус и пищевая сода
Сочетание уксуса и пищевой соды является проверенным и надежным средством решения кухонных проблем.
- Налейте 1/2 стакана белого уксуса в термос и насыпьте сверху 1 столовую ложку пищевой соды. Начнется химическая реакция, которая приведет к образованию пены.
- Добавьте немного теплой воды и оставьте смесь на 10 минут.
- Используйте щетку для бутылок (или чистую тряпку), чтобы хорошо вымыть внутреннюю часть термоса под горячей водой.
- При необходимости повторите процедуру.
Таблетки для чистки зубных протезов
- Наполните термос теплой водой на половину или три четверти.
- Бросьте таблетку в термос и оставьте ее пока она не перестанет шипеть (5-10 минут).
- Используйте щетку для бутылок (или чистую тряпку), чтобы хорошо вымыть внутреннюю часть термоса под горячей водой.
- При необходимости повторите процедуру.
Лед и соль
- Добавьте в термос измельченный лед и примерно 2 столовые ложки морской соли (соль обладает антибактериальными свойствами).
- Закройте крышку и хорошо встряхните.
- Используйте щетку для бутылок (или чистую тряпку), чтобы хорошо вымыть внутреннюю часть термоса под горячей водой.
- При необходимости повторите процедуру.
Раньше мы писали, как отмыть пластик в холодильнике от желтых пятен. Также рассказывали, как быстро почистить тостер снаружи и изнутри.
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