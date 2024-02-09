Как удалить чайный налет из термоса — три эффективных способа чистки

Термос лучше мыть вручную. Фото: parlorlive.com

Уход за термосом несколько отличается от мытья многоразовой бутылки или пищевого контейнера. Предлагаем несколько простых советов, которые помогут сохранить термос в идеальной форме на долгие годы.

Об этом написал Eating Well.

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Многие эксперты рекомендуют мыть термос вручную, даже если он отмечен пригодным для посудомоечной машины. Поместив его в посудомойку, вы рискуете повредить вакуумное уплотнение термоса.

Есть три популярных способа безопасно очистить термос от пятен и устранить устаревшие запахи.

Уксус и пищевая сода

Сочетание уксуса и пищевой соды является проверенным и надежным средством решения кухонных проблем.

Налейте 1/2 стакана белого уксуса в термос и насыпьте сверху 1 столовую ложку пищевой соды. Начнется химическая реакция, которая приведет к образованию пены.

Добавьте немного теплой воды и оставьте смесь на 10 минут.

Используйте щетку для бутылок (или чистую тряпку), чтобы хорошо вымыть внутреннюю часть термоса под горячей водой.

При необходимости повторите процедуру.

Таблетки для чистки зубных протезов

Наполните термос теплой водой на половину или три четверти.

Бросьте таблетку в термос и оставьте ее пока она не перестанет шипеть (5-10 минут).

Используйте щетку для бутылок (или чистую тряпку), чтобы хорошо вымыть внутреннюю часть термоса под горячей водой.

При необходимости повторите процедуру.

Лед и соль

Добавьте в термос измельченный лед и примерно 2 столовые ложки морской соли (соль обладает антибактериальными свойствами).

Закройте крышку и хорошо встряхните.

Используйте щетку для бутылок (или чистую тряпку), чтобы хорошо вымыть внутреннюю часть термоса под горячей водой.

При необходимости повторите процедуру.

Раньше мы писали, как отмыть пластик в холодильнике от желтых пятен. Также рассказывали, как быстро почистить тостер снаружи и изнутри.