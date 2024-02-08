Як помити вікна без розводів — кращі гаджети для прибирання оселі

Роботи беруть на себе домашнє господарство. Фото: nai-group.com

Можливо, у вас вже є робот-пилосос, але існує багато менш відомих, але не менш зручних пристосувань для прибирання дому, які також можуть стати у пригоді. Відтепер не потрібно мити своїми руками не лише вікна та підлогу, але й унітази.

Про це написав Lifehacker.

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Миття вікон

Фото: smartrobot.com.ua

Робот для миття вікон Hobot-298 — не дешева покупка, але вона того варта. Наповніть робота водою, прикріпіть до вікна і дозвольте працювати. Він особливо корисний, якщо у будинку великі та високі вікна, до яких важко дістатися.

В Україні Hobot-298 коштує 12 270 грн, а модель Hobot-268 — 7 940 грн.

Миття підлоги

Фото: robotics.ua

Пристрій iRobot Braava Jet використовує точне струменеве розпилення, щоб зробити підлогу блискучою. Він підключається до телефону або пристроїв розумного будинку, вивчає планування будинку і може працювати разом з роботом-пилососом, щоб пилотяжити та мити в ідеальній послідовності.

В Україні iRobot Braava Jet продається за 18 999 грн.

Чистка унітаза

Фото: dornob.com

Робот для чищення туалету Giddel прикріплюється до чаші унітаза і прибирає верхню частину, внутрішній обідок, нижній обідок і внутрішню частину.

Ціна на сайті виробника Altan Robotech — 399,99 долара.

Гра з користю

Фото: ebay.com

Вірусні відео в соціальних мережах вихваляють портативний картинг KIDSCLEANCAR, який дозволяє вашій дитині пересуватися по будинку та одночасно мити підлогу. Наразі він недоступний на Amazon, але зазвичай продається за 200 доларів.

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