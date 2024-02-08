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Робот для мийки вікон та ще три гаджети, які миттєво приберуть вашу оселю

8 лютого 2024 17:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як помити вікна без розводів — кращі гаджети для прибирання оселі
Роботи беруть на себе домашнє господарство. Фото: nai-group.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Можливо, у вас вже є робот-пилосос, але існує багато менш відомих, але не менш зручних пристосувань для прибирання дому, які також можуть стати у пригоді. Відтепер не потрібно мити своїми руками не лише вікна та підлогу, але й унітази.

Про це написав Lifehacker.

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Миття вікон

Фото: smartrobot.com.ua

Робот для миття вікон Hobot-298 — не дешева покупка, але вона того варта. Наповніть робота водою, прикріпіть до вікна і дозвольте працювати. Він особливо корисний, якщо у будинку великі та високі вікна, до яких важко дістатися.

В Україні Hobot-298 коштує 12 270 грн, а модель Hobot-268 — 7 940 грн.

Миття підлоги

Фото: robotics.ua

Пристрій iRobot Braava Jet використовує точне струменеве розпилення, щоб зробити підлогу блискучою. Він підключається до телефону або пристроїв розумного будинку, вивчає планування будинку і може працювати разом з роботом-пилососом, щоб пилотяжити та мити в ідеальній послідовності.

В Україні iRobot Braava Jet продається за 18 999 грн.

Чистка унітаза

Фото: dornob.com

Робот для чищення туалету Giddel прикріплюється до чаші унітаза і прибирає верхню частину, внутрішній обідок, нижній обідок і внутрішню частину.

Ціна на сайті виробника Altan Robotech — 399,99 долара.

Гра з користю

Фото: ebay.com

Вірусні відео в соціальних мережах вихваляють портативний картинг KIDSCLEANCAR, який дозволяє вашій дитині пересуватися по будинку та одночасно мити підлогу. Наразі він недоступний на Amazon, але зазвичай продається за 200 доларів.

Раніше ми писали, як швидко та ефективно вичистити мікрохвильову піч та тостер.

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