Как помыть окна без разводов — лучшие гаджеты для уборки дома

Работы берут на себя домашнее хозяйство. Фото: nai-group.com

Возможно, у вас уже есть робот-пылесос, но существует много менее известных, но не менее удобных приспособлений для уборки дома, которые также могут пригодиться. Теперь не нужно мыть своими руками не только окна и пол, но и унитазы.

Об этом пишет Lifehacker.

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Мытье окон

Фото: smartrobot.com.ua

Робот для мойки окон Hobot-298 — не дешевая покупка, но она того стоит. Наполните работу водой, прикрепите к окну и разрешите работать. Он особенно полезен, если в доме большие и высокие окна, к которым трудно добраться.

В Украине Hobot-298 стоит 12 270 грн, а модель Hobot-268 — 7 940 грн.

Мытье полов

Фото: robotics.ua

Устройство iRobot Braava Jet использует точное струйное распыление, чтобы сделать пол блестящим. Он подключается к телефону или устройствам умного дома, изучает планировку дома и может работать вместе с роботом-пылесосом, чтобы пылесосить и мыть в идеальной последовательности.

В Украине iRobot Braava Jet продается за 18 999 грн.

Чистка унитаза

Фото: dornob.com

Робот для чистки туалета Giddel прикрепляется к чаше унитаза и убирает верхнюю часть, внутренний ободок, нижний ободок и внутреннюю часть.

Цена на сайте производителя Altan Robotech — 399,99 доллара.

Игра с пользой

Фото: ebay.com

Вирусные видео в социальных сетях восхваляют портативный картинг KIDSCLEANCAR, позволяющий вашему ребенку передвигаться по дому и одновременно мыть пол. Пока он недоступен на Amazon, но обычно продается за 200 долларов.

Раньше мы писали, как быстро и эффективно вычистить микроволновку и тостер.