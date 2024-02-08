Как эффективно удалить жир внутри микроволновки — лучшие народные методы

Хозяйка, которая моет микроволновку. Фото: Freepik

Микроволновая печь —– это один из кухонных приборов, который очень быстро загрязняется, ведь там мы частенько греем пищу, а она способна оставлять жир. Поэтому следует знать, как можно быстро и эффективно почистить микроволновку с помощью подручных средств.

Новини.LIVE рассказывает главные лайфхаки.

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Как очистить микроволновку содой

Чтобы избавиться от жирных пятен внутри микроволновки, вам нужно взять:

Соду — одну столовую ложку

Воду — 0,5 литров

Для приготовления смеси возьмите миску, добавьте туда воды с содой и поставьте все это в микроволновку. Затем включите печь на максимальную мощность и поставьте ее на три-пять минут. После сигнала подождите еще несколько минут, после чего протрите печь чистой тряпкой.

Смесь из воды и соды для очистки микроволновки. Фото: скриншот с YouTube

Как избавиться от жирных пятен в микроволновке с помощью лимонной кислоты

Чтобы приготовить смесь для мытья микроволновки, возьмите:

Лимонную кислоту — одну столовую ложку или лимонный сок — четыре столовых ложки

Воду — 0,5 литров

Лимон — одну штуку

Чтобы приготовить смесь, возьмите миску с водой и добавьте туда лимонную кислоту или сок с лимона. Затем туда добавьте лимон, который перед этим порежьте на куски. Все это поместите в микроволновку и включите ее на максимальную мощность на две-пять минут. После сигнала подождите пять минут и протрите стены печи губкой в лимонном растворе.

Средство с лимонной кислотой для очистки микроволновки. Фото: Daily Mail

Как отмыть микроволновку уксусом

Чтобы убрать жир из микроволновки, вам понадобится:

Вода — 0,5 литров

Уксуса 9% — две столовые ложки

Чтобы приготовить средство, в миску с водой добавьте уксус и поместите эту смесь в микроволновку. Включите печь на максимальную мощность на две-пять минут и оставьте на несколько минут после сигнала. В конце просто протрите стенки микроволновки мягкой губкой.

Очистка микроволновки смесью с уксусом. Фото: htgetrid.com

Напомним, мы писали о том, как можно быстро почистить тостер внутри и снаружи.

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