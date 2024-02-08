Как эффективно удалить жир внутри микроволновки — лучшие народные методы

Как отмыть микроволновку от жира внутри быстро и надолго
Микроволновая печь —– это один из кухонных приборов, который очень быстро загрязняется, ведь там мы частенько греем пищу, а она способна оставлять жир. Поэтому следует знать, как можно быстро и эффективно почистить микроволновку с помощью подручных средств.
Новини.LIVE рассказывает главные лайфхаки.
Как очистить микроволновку содой
Чтобы избавиться от жирных пятен внутри микроволновки, вам нужно взять:
- Соду — одну столовую ложку
- Воду — 0,5 литров
Для приготовления смеси возьмите миску, добавьте туда воды с содой и поставьте все это в микроволновку. Затем включите печь на максимальную мощность и поставьте ее на три-пять минут. После сигнала подождите еще несколько минут, после чего протрите печь чистой тряпкой.
Как избавиться от жирных пятен в микроволновке с помощью лимонной кислоты
Чтобы приготовить смесь для мытья микроволновки, возьмите:
- Лимонную кислоту — одну столовую ложку или лимонный сок — четыре столовых ложки
- Воду — 0,5 литров
- Лимон — одну штуку
Чтобы приготовить смесь, возьмите миску с водой и добавьте туда лимонную кислоту или сок с лимона. Затем туда добавьте лимон, который перед этим порежьте на куски. Все это поместите в микроволновку и включите ее на максимальную мощность на две-пять минут. После сигнала подождите пять минут и протрите стены печи губкой в лимонном растворе.
Как отмыть микроволновку уксусом
Чтобы убрать жир из микроволновки, вам понадобится:
- Вода — 0,5 литров
- Уксуса 9% — две столовые ложки
Чтобы приготовить средство, в миску с водой добавьте уксус и поместите эту смесь в микроволновку. Включите печь на максимальную мощность на две-пять минут и оставьте на несколько минут после сигнала. В конце просто протрите стенки микроволновки мягкой губкой.
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