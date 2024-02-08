Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как отмыть микроволновку от жира внутри быстро и надолго arrow

Как отмыть микроволновку от жира внутри быстро и надолго

8 февраля 2024 04:38
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Как эффективно удалить жир внутри микроволновки — лучшие народные методы
Хозяйка, которая моет микроволновку. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Микроволновая печь —– это один из кухонных приборов, который очень быстро загрязняется, ведь там мы частенько греем пищу, а она способна оставлять жир. Поэтому следует знать, как можно быстро и эффективно почистить микроволновку с помощью подручных средств.

Новини.LIVE рассказывает главные лайфхаки.

Читайте также:

Как очистить микроволновку содой

Чтобы избавиться от жирных пятен внутри микроволновки, вам нужно взять:

  • Соду — одну столовую ложку
  • Воду — 0,5 литров

Для приготовления смеси возьмите миску, добавьте туда воды с содой и поставьте все это в микроволновку. Затем включите печь на максимальную мощность и поставьте ее на три-пять минут. После сигнала подождите еще несколько минут, после чего протрите печь чистой тряпкой.

Смесь из воды и соды для очистки микроволновки.
Смесь из воды и соды для очистки микроволновки. Фото: скриншот с YouTube

Как избавиться от жирных пятен в микроволновке с помощью лимонной кислоты

Чтобы приготовить смесь для мытья микроволновки, возьмите:

  • Лимонную кислоту — одну столовую ложку или лимонный сок — четыре столовых ложки
  • Воду — 0,5 литров
  • Лимон — одну штуку

Чтобы приготовить смесь, возьмите миску с водой и добавьте туда лимонную кислоту или сок с лимона. Затем туда добавьте лимон, который перед этим порежьте на куски. Все это поместите в микроволновку и включите ее на максимальную мощность на две-пять минут. После сигнала подождите пять минут и протрите стены печи губкой в лимонном растворе.

Средство с лимонной кислотой для очистки микроволновки.
Средство с лимонной кислотой для очистки микроволновки. Фото: Daily Mail

Как отмыть микроволновку уксусом

Чтобы убрать жир из микроволновки, вам понадобится:

  • Вода — 0,5 литров
  • Уксуса 9% — две столовые ложки

Чтобы приготовить средство, в миску с водой добавьте уксус и поместите эту смесь в микроволновку. Включите печь на максимальную мощность на две-пять минут и оставьте на несколько минут после сигнала. В конце просто протрите стенки микроволновки мягкой губкой.

Очистка микроволновки с оцтом.
Очистка микроволновки смесью с уксусом. Фото: htgetrid.com

Напомним, мы писали о том, как можно быстро почистить тостер внутри и снаружи.

Раньше мы рассказывали о том, как быстро и эффективно вымыть кухонные фасады.

Также мы сообщали о том, как эффективно убрать жирные пятна со своих обоев.

кухня
народные методы
действенные лайфхаки
микроволновка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме