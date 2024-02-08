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Як відмити мікрохвильовку від жиру всередині швидко і надовго

8 лютого 2024 04:38
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Як ефективно видалити жир всередині мікрохвильовки — найкращі народні методи
Господиня, яка миє мікрохвильову піч. Фото: Freepik
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Мікрохвильова піч — це один з кухонних приладів, який дуже швидко забруднюється, адже там ми частенько гріємо їжу, а вона здатна залишати жир. Тому варто знати, як можна швидко і ефективно почистити мікрохвильовку всередині за допомогою підручних засобів.

Новини.LIVE розповідає головні лайфхаки.

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Як очистити мікрохвильову піч содою

Щоб позбутися жирних плям з середини мікрохвильовки, вам потрібно взяти:

  • Соду — одну столову ложку
  • Воду — 0,5 літрів

Для приготування суміші візьміть миску, додайте туди води з содою, і поставте все це у мікрохвильовку. Потім увімкніть піч на максимальну потужність і поставте на три-п’ять хвилин. Після сигналу почекайте ще декілька хвилин, після чого витріть піч чистою ганчіркою.

Смесь из воды и соды для очистки микроволновки
Суміш з води і соди для очищення мікрохвильовки. Фото: скриншот з YouTube

Як позбутися жирних плям у мікрохвильовці за допомогою лимонної кислоти

Щоб приготувати суміш для миття мікрохвильовки, візьміть:

  • Лимонну кислоту — одну столову ложку або лимонний сік — чотири столові ложки
  • Воду — 0,5 літрів
  • Лимон — одну штуку

Щоб приготувати суміш, візьміть миску з водою і додайте туди лимонної кислоти або соку з лимону. Потім туди додайте лимон, який перед цим поріжте на шматки. Все це помістіть до мікрохвильовки і увімкніть її на максимальну потужність на дві-п’ять хвилин. Після сигналу зачекайте п’ять хвилин і протріть стінки печі губкою в лимонному розчині.

Средство с лимонной кислотой для очистки микроволновки
Засіб з лимонною кислотою для очищення мікрохвильовки. Фото: Daily Mail

Як відмити мікрохвильову піч оцтом

Щоб прибрати жир з мікрохвильовки, вам знадобиться:

  • Вода — 0,5 літрів
  • Оцту 9% — дві столові ложки

Щоб приготувати засіб для видалення плям, до миски з водою додайте оцет і помістіть цю суміш до мікрохвильовки. Увімкніть піч на максимальну потужність на дві-п’ять хвилин і залиште на декілька хвилин після сигналу. Наприкінці просто протріть стінки мікрохвильовки м’якою губкою.

Очистка микроволновки смесью с уксусом
Очищення мікрохвильовки сумішшю з оцтом. Фото: htgetrid.com

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко почистити тостер всередині і зовні. 

Раніше ми розповідали про те, як швидко і ефективно помити кухонні фасади. 

Також ми повідомляли про те, як ефективно прибрати жирні плями зі своїх шпалер.

кухня
народні методи
дієві лайфхаки
мікрохвильовка

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