Як ефективно видалити жир всередині мікрохвильовки — найкращі народні методи

Господиня, яка миє мікрохвильову піч. Фото: Freepik

Мікрохвильова піч — це один з кухонних приладів, який дуже швидко забруднюється, адже там ми частенько гріємо їжу, а вона здатна залишати жир. Тому варто знати, як можна швидко і ефективно почистити мікрохвильовку всередині за допомогою підручних засобів.

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Як очистити мікрохвильову піч содою

Щоб позбутися жирних плям з середини мікрохвильовки, вам потрібно взяти:

Соду — одну столову ложку

Воду — 0,5 літрів

Для приготування суміші візьміть миску, додайте туди води з содою, і поставте все це у мікрохвильовку. Потім увімкніть піч на максимальну потужність і поставте на три-п’ять хвилин. Після сигналу почекайте ще декілька хвилин, після чого витріть піч чистою ганчіркою.

Суміш з води і соди для очищення мікрохвильовки. Фото: скриншот з YouTube

Як позбутися жирних плям у мікрохвильовці за допомогою лимонної кислоти

Щоб приготувати суміш для миття мікрохвильовки, візьміть:

Лимонну кислоту — одну столову ложку або лимонний сік — чотири столові ложки

Воду — 0,5 літрів

Лимон — одну штуку

Щоб приготувати суміш, візьміть миску з водою і додайте туди лимонної кислоти або соку з лимону. Потім туди додайте лимон, який перед цим поріжте на шматки. Все це помістіть до мікрохвильовки і увімкніть її на максимальну потужність на дві-п’ять хвилин. Після сигналу зачекайте п’ять хвилин і протріть стінки печі губкою в лимонному розчині.

Засіб з лимонною кислотою для очищення мікрохвильовки. Фото: Daily Mail

Як відмити мікрохвильову піч оцтом

Щоб прибрати жир з мікрохвильовки, вам знадобиться:

Вода — 0,5 літрів

Оцту 9% — дві столові ложки

Щоб приготувати засіб для видалення плям, до миски з водою додайте оцет і помістіть цю суміш до мікрохвильовки. Увімкніть піч на максимальну потужність на дві-п’ять хвилин і залиште на декілька хвилин після сигналу. Наприкінці просто протріть стінки мікрохвильовки м’якою губкою.

Очищення мікрохвильовки сумішшю з оцтом. Фото: htgetrid.com

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