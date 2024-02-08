Як ефективно видалити жир всередині мікрохвильовки — найкращі народні методи

Як відмити мікрохвильовку від жиру всередині швидко і надовго
Мікрохвильова піч — це один з кухонних приладів, який дуже швидко забруднюється, адже там ми частенько гріємо їжу, а вона здатна залишати жир. Тому варто знати, як можна швидко і ефективно почистити мікрохвильовку всередині за допомогою підручних засобів.
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Як очистити мікрохвильову піч содою
Щоб позбутися жирних плям з середини мікрохвильовки, вам потрібно взяти:
- Соду — одну столову ложку
- Воду — 0,5 літрів
Для приготування суміші візьміть миску, додайте туди води з содою, і поставте все це у мікрохвильовку. Потім увімкніть піч на максимальну потужність і поставте на три-п’ять хвилин. Після сигналу почекайте ще декілька хвилин, після чого витріть піч чистою ганчіркою.
Як позбутися жирних плям у мікрохвильовці за допомогою лимонної кислоти
Щоб приготувати суміш для миття мікрохвильовки, візьміть:
- Лимонну кислоту — одну столову ложку або лимонний сік — чотири столові ложки
- Воду — 0,5 літрів
- Лимон — одну штуку
Щоб приготувати суміш, візьміть миску з водою і додайте туди лимонної кислоти або соку з лимону. Потім туди додайте лимон, який перед цим поріжте на шматки. Все це помістіть до мікрохвильовки і увімкніть її на максимальну потужність на дві-п’ять хвилин. Після сигналу зачекайте п’ять хвилин і протріть стінки печі губкою в лимонному розчині.
Як відмити мікрохвильову піч оцтом
Щоб прибрати жир з мікрохвильовки, вам знадобиться:
- Вода — 0,5 літрів
- Оцту 9% — дві столові ложки
Щоб приготувати засіб для видалення плям, до миски з водою додайте оцет і помістіть цю суміш до мікрохвильовки. Увімкніть піч на максимальну потужність на дві-п’ять хвилин і залиште на декілька хвилин після сигналу. Наприкінці просто протріть стінки мікрохвильовки м’якою губкою.
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