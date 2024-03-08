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Як позбутися тарганів на кухні раз і назавжди

8 березня 2024 06:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Є кілька рекомендацій, які допоможуть позбавитися тарганів на кухні раз і назавжди
Кухонний гарнітур. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Присутність тарганів на кухні не тільки викликає дискомфорт, а може стати проблемою для здоров'я та гігієни. Звільнення від них назавжди важливе не тільки для створення комфортного простору, але і для забезпечення безпеки.

Новини.LIVE знайшли кілька рекомендацій, які допоможуть позбутися тарганів на кухні та запобігти їх появі в майбутньому.

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Декілька порад, як позбутися тарганів

Генеральне прибирання. Почніть із ретельного прибирання кухонних поверхонь, прибираючи крихти, залишки їжі та сміття. Таргани залучаються запахами їжі, тому чистота допоможе знизити їхню привабливість.

Використовуйте кришки. Зберігайте харчові продукти в контейнерах або щільно закривайте пакети. Це не тільки збереже продукти свіжими, а й допоможе запобігти доступу тарганів до їжі.

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Кухня з білими меблями. Фото: Freepik

Пастки та відлякувачі. Розмістіть пастки або пристрої для відлякування тарганів у кухні. Вони можуть бути хімічними чи натуральними, залежно від ваших уподобань.

Герметизація щілин. Закрийте всі щілини та тріщини у стінах, підлозі та віконних рамах, щоб запобігти доступу тарганів до приміщення.

Застосування народних засобів. Деякі люди використовують народні засоби, такі як крейда, борна кислота або ефірна олія м'яти, щоб злякати тарганів. Однак, перед використанням таких засобів варто проконсультуватися з професіоналом.

Дотримуючись цих порад і вживаючи запобіжних заходів, можна позбутися тарганів на кухні і запобігти їх повторній появі.

Таргани, перебуваючи на кухні, можуть розносити різні хвороби

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Стіл на кухні. Фото: Freepik

Сальмонельоз

Таргани можуть заражати продукти, залишаючи на них мікроби зі свого травного тракту. Це може призвести до зараження сальмонельозом, що викликає шлунково-кишкові інфекції у людей.

Дизентерія

Таракани можуть переносити збудників дизентерії, такі як бактерії роду Shigella, які можуть призвести до інфекцій шлунково-кишкового тракту.

Лептоспіроз

Це захворювання, яке викликається бактеріями роду Leptospira, які можуть поширюватися через сечу тарганів. Вони можуть проникати в організм людини через пошкоджену шкіру або слизові оболонки, викликаючи серйозні проблеми з нирками, печінкою та іншими органами.

Алергії

З фекалій та частин тіла тарганів у повітря можуть потрапляти білки, що викликають алергічні реакції у чутливих людей, особливо у дітей.

Важливо підтримувати чистоту в кухні та вживати заходів щодо контролю за комахами, щоб запобігти передачі цих та інших хвороб тарганами.

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Також розповідали, як очистити праску від накипу за допомогою звичайної солі.

їжа
хвороба
лайфхаки
вірус
будинок
кухня
таргани

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