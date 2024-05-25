Як швидко та ефективно позбутися медведки на городі — найкращі народні методи

Медведка, яка знищує рослини навесні. Фото: Pinterest

Досвідчені садівники радять позбавлятися такого шкідника, як медведка, ще навесні, адже в цей період він активно знищує рослини. Щоб ефективно захистити свою ділянку від медведки, потрібно знати, якими методами краще скористатися.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

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Весь зимовий період медведки перебувають у сплячці, а після того, як прокидаються, вони починають активно шукати їжу. Тому цей період є особливо небезпечним для культур на городі, адже шкідники у пошуку їжу починають знищувати їх.

До того ж, за один раз цей шкідник, який ще називають капустянкою, може відкласти до 300 яєць. Саме тому з медведками потрібно боротися регулярно.

Зовнішній вигляд медведки звичайної. Фото: Pinterest

Які рослини може знищити медведка

Досвідчені городники стверджують, що цей шкідник може погано вплинути на такі рослини, як:

Рис

Ячмінь

Овес

Пшениця

Жито

Горох

Сочевиця

Квасоля

Буряки

Картопля

Морква

Капуста

Кавуни

Дині

Огірки

Гарбузи

Цибуля

Редиска

Баклажани

Помідори

Перець

Земляний горіх

Соняшник

Льон

Тютюн

Суниця

Медведка, яка сидить на листі рослини. Фото: Freepik

Як боротися з медведками

Щоб позбутися цього шкідника, його можна залити мильним розчином або порошком для прання, які він не може терпіти, а потім просто знищити. Також можна поставити солодкі пастки, обмазавши краї банки варенням, а можна зробити приманку з пивом.

Крім того, можна скористатися настоєм валеріани у пропорції три столові ложки на десять літрів води. Щотижня після поливу під кожну рослину потрібно виливати по одній склянці цієї суміші. До того ж, можна посадити навколо грядок квіти, які будуть відлякувати медведок, наприклад:

Хризантеми

Календулу

Чорнобривці

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