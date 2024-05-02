Як захистити капусту на городі від шкідників — дієві народні методи

Людина, яка дбає про капусту на городі. Фото: Freepik

Наявність шкідників на ділянці — це одна з найсерйозніших проблем на городі, адже вони здатні знищувати цілий врожай, зокрема, капусту. Щоб захистити цей овоч від різних шкідників, потрібно розуміти, як це можна робити народними методами.

Новини.LIVE ділиться дієвими порадами для дачників.

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Хрестоцвітна блішка

Щоб приготувати дієву суміш проти цього шкідника, потрібно взяти:

Листя тютюну — 200 грамів

Гарячу воду — десять літрів

Рідке мило — одну столову ложку

Залийте листя тютюну водою, залиште настоятися на дві-три години, процідіть і додайте рідке мило.

Хрестоцвітна блішка на листях рослини. Фото: Pinterest

Капустяна муха

Щоб раз і назавжди прибрати небажаних мух з капусти, візьміть:

Стебла селери — чотири кілограми

Воду — десять літрів

Для приготування суміші подрібніть селеру, залийте її водою і кип’ятіть протягом 30 хвилин. Поставте на дві-три години настоюватися, потім залиште цей настій охолонути, процідіть і розбавте кожні два літри розчину в десяти літрах води.

Капустяна муха на квітці Фото: The Daily Garden

Попелиця

Для приготування ефективного настою проти попелиці вам знадобляться такі інгредієнти, як:

Молоко — 500 мілілітрів

Мед — 10 крапель

Вода — одне відро

Розведіть у відрі молоко, додайте мед і активно обприскуйте готовою сумішшю свої грядки на ділянці.

Попелиця, яка їсть капусту. Фото: Pinterest

Слимаки

Щоб позбутися слимаків на капусті, потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Червоний пекучий перець — 100 грамів

Воду — один літр

Рідке мило — одну столову ложку

Для приготування ефективного настою проти слимаків, подрібніть перець, залийте його водою і залиште настоюватися на дві доби. Потім процідіть і розведіть кожні півсклянки суміші в десяти літрах води, додайте туди рідке мило і готовим настоєм обприскуйте грядки.

Два слимака на листях рослини. Фото: Pinterest

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