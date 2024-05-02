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Не потрібно жодної хімії — як захистити капусту на городі від шкідників

2 травня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як захистити капусту на городі від шкідників — дієві народні методи
Людина, яка дбає про капусту на городі. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Наявність шкідників на ділянці — це одна з найсерйозніших проблем на городі, адже вони здатні знищувати цілий врожай, зокрема, капусту. Щоб захистити цей овоч від різних шкідників, потрібно розуміти, як це можна робити народними методами.

Новини.LIVE ділиться дієвими порадами для дачників.

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Як позбутися шкідників на капусті

Хрестоцвітна блішка

Щоб приготувати дієву суміш проти цього шкідника, потрібно взяти:

  • Листя тютюну — 200 грамів
  • Гарячу воду — десять літрів
  • Рідке мило — одну столову ложку

Залийте листя тютюну водою, залиште настоятися на дві-три години, процідіть і додайте рідке мило.

Крестоцветная блошка на листьях растения
Хрестоцвітна блішка на листях рослини. Фото: Pinterest

Капустяна муха

Щоб раз і назавжди прибрати небажаних мух з капусти, візьміть:

  • Стебла селери — чотири кілограми
  • Воду — десять літрів

Для приготування суміші подрібніть селеру, залийте її водою і кип’ятіть протягом 30 хвилин. Поставте на дві-три години настоюватися, потім залиште цей настій охолонути, процідіть і розбавте кожні два літри розчину в десяти літрах води.

Капустная муха на листе
Капустяна муха на квітці Фото: The Daily Garden

Попелиця

Для приготування ефективного настою проти попелиці вам знадобляться такі інгредієнти, як:

  • Молоко — 500 мілілітрів
  • Мед — 10 крапель
  • Вода — одне відро

Розведіть у відрі молоко, додайте мед і активно обприскуйте готовою сумішшю свої грядки на ділянці.

Тля, которая ест капусту
Попелиця, яка їсть капусту. Фото: Pinterest

Слимаки

Щоб позбутися слимаків на капусті, потрібно взяти такі інгредієнти, як:

  • Червоний пекучий перець — 100 грамів
  • Воду — один літр
  • Рідке мило — одну столову ложку

Для приготування ефективного настою проти слимаків, подрібніть перець, залийте його водою і залиште настоюватися на дві доби. Потім процідіть і розведіть кожні півсклянки суміші в десяти літрах води, додайте туди рідке мило і готовим настоєм обприскуйте грядки.

Две улитки на листьях растения
Два слимака на листях рослини. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як можна назавжди позбутися колорадського жука на городі без хімії. 

Раніше ми розповідали про те, як можна гуманним способом прибрати землерийок на городі.

Також ми повідомляли про те, як можна врятувати свій сад і город від попелиці.

овочі
капуста
город
шкідники

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