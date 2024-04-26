Як раз і назавжди позбутися від жучків на кімнатних рослинах

Господиня, яка доглядає кімнатну рослину. Фото: Freepik

І у нових, і навіть у досвідчених господарів у кімнатних квітах можуть завестися комахи, які нещадно їдять рослини. Щоб зберегти свої квіти у хорошому стані і не дати злісним шкідникам вбити їх, необхідно знати, як можна від них позбутися швидко і ефективно.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

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Попелиця

Ця комаха дуже шкодить рослинам, адже вона їсть їхній сок, проколюючи собою стебла квітів, через що вони починають поступово висихати. До того ж, попелиця дуже швидко розмножується і переносить вірусні хвороби.

Щоб позбутися цієї комахи, потрібно поливати рослини мильним розчином або сумішшю з таких інгредієнтів, як:

Цитруси

Тютюн

Часник

Цибуля

Попелиця, яка переносить вірусні захворювання. Фото: Pinterest

Білокрилка

Зазвичай ця комаха ховається під листям квітів і їсть їхній сок, залишають по собі личинки і липкі сліди, через які рослини починають гнити. Через те, що рослини слабшають, вони не здатні самі боротися з цим нападом, тому легко стають їжею для комах.

Щоб позбутися цього шкідника на квітах, візьміть настій деревію або часнику.

Білокрилка, яка залишає липкі сліди. Фото: Alamy

Мокриця

Цей шкідник їсть живі або загиблі тканини квітів, а також має здатність переносити серйозні інфекції. Але головною особливістю мокриці є те, що вона любить дуже вологі місця, тобто, землю після поливу рослин. Тому від неї терміново треба позбутися.

Щоб прибрати цих комах, покладіть сиру картоплю в горщик з рослиною, а якщо цей метод буде неефективним, пересадіть квітку в ємність, де ґрунт знезаражений. Цей метод допоможе прибрати небезпечних шкідників і зберегти зовнішній стан рослини.

Мокриця, яка любить вологу. Фото: Pixabay

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