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Закрийте доступ шкідникам раз і назавжди — як позбутися жуків на кімнатних квітах

26 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як раз і назавжди позбутися від жучків на кімнатних рослинах
Господиня, яка доглядає кімнатну рослину. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

І у нових, і навіть у досвідчених господарів у кімнатних квітах можуть завестися комахи, які нещадно їдять рослини. Щоб зберегти свої квіти у хорошому стані і не дати злісним шкідникам вбити їх, необхідно знати, як можна від них позбутися швидко і ефективно.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

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Попелиця

Ця комаха дуже шкодить рослинам, адже вона їсть їхній сок, проколюючи собою стебла квітів, через що вони починають поступово висихати. До того ж, попелиця дуже швидко розмножується і переносить вірусні хвороби.

Щоб позбутися цієї комахи, потрібно поливати рослини мильним розчином або сумішшю з таких інгредієнтів, як:

  • Цитруси
  • Тютюн
  • Часник
  • Цибуля
Тля
Попелиця, яка переносить вірусні захворювання. Фото: Pinterest

Білокрилка

Зазвичай ця комаха ховається під листям квітів і їсть їхній сок, залишають по собі личинки і липкі сліди, через які рослини починають гнити. Через те, що рослини слабшають, вони не здатні самі боротися з цим нападом, тому легко стають їжею для комах.

Щоб позбутися цього шкідника на квітах, візьміть настій деревію або часнику. 

Белокрылка
Білокрилка, яка залишає липкі сліди. Фото: Alamy

Мокриця

Цей шкідник їсть живі або загиблі тканини квітів, а також має здатність переносити серйозні інфекції. Але головною особливістю мокриці є те, що вона любить дуже вологі місця, тобто, землю після поливу рослин. Тому від неї терміново треба позбутися.

Щоб прибрати цих комах, покладіть сиру картоплю в горщик з рослиною, а якщо цей метод буде неефективним, пересадіть квітку в ємність, де ґрунт знезаражений. Цей метод допоможе прибрати небезпечних шкідників і зберегти зовнішній стан рослини. 

Мокрица
Мокриця, яка любить вологу. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, як швидко та ефективно позбутися від цвілі на рослині. 

Раніше ми розповідали про те, які бур’яни варто терміново видаляти зі свого городу. 

Також ми повідомляли про те, яка кімнатна рослина здатна покращити стан нервової системи людини.

квіти
шкідники
кімнатні рослини
жуки

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