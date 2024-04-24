Які бур'яни в саду та на городі є небезпечними для рослин

Побачили ці бур'яни в саду і на городі — терміново викопуйте, інакше буде біда
Найпоширенішою проблемою на городі є бур’яни, які дуже шкодять розвитку різних рослин, а деякі навіть є небезпечними для ґрунту. Щоб ці бур’яни не виснажили ваш ґрунт, варто знати, які з них терміново потрібно викопувати, якщо вони з’являються.
Новини.LIVE називає ці рослини.
Яких бур’янів варто позбутися
Бузинник пазушний
Ця рослина є небезпечною не тільки для городу, а й навіть для організму людини, адже її пилок здатний спровокувати виникнення алергії, зокрема, сінну лихоманку. Що стосується городу, то цей бур’ян не дає культурам правильно розвиватися, тим самим, зменшуючи їхню врожайність.
Іпомея плющоподібна
Ця рослина вважається доволі агресивною, адже вона засмічує не тільки городи, а й поля із садами. До того ж, іпомея шкодить не тільки культурам, а й дикорослим рослинам. Ключовою проблемою цієї рослини вважається зниження врожайності і засмічення зібраного продукту.
Гірчак шорсткий
Цей бур’ян також дуже шкодить культурам, адже забирає всю їхню вологу і поживні речовини, а також пошкоджує ґрунт. До того ж, ця рослина не дає променям сонця проходити до інших культур, адже повністю їх перекриває.
Амброзія багаторічна і трироздільна
Така рослина також заважає культурам отримувати сонячні промені і навіть погіршує присмак молока у корів, які їдять амброзію на пасовищах. До того ж, це дуже потужний алерген для людини, адже його пилок може викликати напади астми і сильний біль при потраплянні в очі та ніс.
Райманія розсічена
Бур’ян засмічує абсолютно всі культури на городі, які висаджують господарі. Ця рослина росте на пасовищах, полях, городах, а також узбіччях доріг. Її особливістю вважаються маленькі квіточки жовтого кольору.
Череда волосиста і двічіпериста
Ця рослина росте на пасовищах і здатна засмітити будь-які види культур на городі. Це однорічна рослина, яка розмножується тільки насінням.
Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко врятувати розсаду, яка стала жовтою.
Раніше ми розповідали про те, які популярні садові рослини здатні зруйнувати будинок.
Також ми повідомляли про те, яку рослину категорично не можна садити біля будинку.
Читайте Новини.LIVE!