Які бур'яни в саду та на городі є небезпечними для рослин

Садівники, які доглядають рослини. Фото: Freepik

Найпоширенішою проблемою на городі є бур’яни, які дуже шкодять розвитку різних рослин, а деякі навіть є небезпечними для ґрунту. Щоб ці бур’яни не виснажили ваш ґрунт, варто знати, які з них терміново потрібно викопувати, якщо вони з’являються.

Новини.LIVE називає ці рослини.

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Бузинник пазушний

Ця рослина є небезпечною не тільки для городу, а й навіть для організму людини, адже її пилок здатний спровокувати виникнення алергії, зокрема, сінну лихоманку. Що стосується городу, то цей бур’ян не дає культурам правильно розвиватися, тим самим, зменшуючи їхню врожайність.

Бузинник пазушний, який може викликати алергію. Фото: Pinterest

Іпомея плющоподібна

Ця рослина вважається доволі агресивною, адже вона засмічує не тільки городи, а й поля із садами. До того ж, іпомея шкодить не тільки культурам, а й дикорослим рослинам. Ключовою проблемою цієї рослини вважається зниження врожайності і засмічення зібраного продукту.

Іпомея плющоподібна, яка засмічує городи, поля і сади. Фото: Pinterest

Гірчак шорсткий

Цей бур’ян також дуже шкодить культурам, адже забирає всю їхню вологу і поживні речовини, а також пошкоджує ґрунт. До того ж, ця рослина не дає променям сонця проходити до інших культур, адже повністю їх перекриває.

Гірчак шорсткий, який заважає культурам отримувати сонячні промені. Фото: Pinterest

Амброзія багаторічна і трироздільна

Така рослина також заважає культурам отримувати сонячні промені і навіть погіршує присмак молока у корів, які їдять амброзію на пасовищах. До того ж, це дуже потужний алерген для людини, адже його пилок може викликати напади астми і сильний біль при потраплянні в очі та ніс.

Амброзія, яка є потужним алергеном. Фото: Radio Slatina

Райманія розсічена

Бур’ян засмічує абсолютно всі культури на городі, які висаджують господарі. Ця рослина росте на пасовищах, полях, городах, а також узбіччях доріг. Її особливістю вважаються маленькі квіточки жовтого кольору.

Райманія розсічена, яка засмічує всі культури. Фото: PictureThis

Череда волосиста і двічіпериста

Ця рослина росте на пасовищах і здатна засмітити будь-які види культур на городі. Це однорічна рослина, яка розмножується тільки насінням.

Череда волосиста, яка засмічує культури на городі. Фото: Alamy

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