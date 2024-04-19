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Жовтіє розсада — чому це відбувається і як врятувати врожай

19 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що треба робити, якщо розсада пожовтіла — важливі поради дачникам
Млява розсада в руках городника. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Досвідчені городники точно знають, як важливо правильно і регулярно доглядати розсаду, щоб не зіпсувати її. Зокрема, необхідно стежити, щоб вона не пожовкла, але якщо це сталося, дуже важливо зробити так, щоб позбутися цієї проблеми раз і назавжди.

Новини.LIVE розповідає, чому розсада жовтіє і як це виправити.

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Фахівці стверджують, що розсада може падати через пересихання, адже ґрунту може не вистачати вологи, або через надмірну кількість тепла, коли розсада стоїть під сонячними променями. Або навпаки розсада може падати через дефіцит світла.

Ще однією причиною млявості розсади можуть бути проблеми з ґрунтом, коли йому не вистачає поживних компонентів або він має неправильний рівень pH, або ж захворювання і шкідники. 

Вялая рассада помидоров
Млява розсада помідорів. Фото: Гарбуз.інфо

Як врятувати пожовтілу розсаду помідорів і огірків

Якщо нижнє листя рослин починає жовтіти, а верхнє стає блякло-зеленим, це може означати нестачу азоту. Щоб це прибрати, приготуйте розчин з одним літром води і півтора грамами сухої речовини. Цим засобом обприскайте сечовини рослини.  

Якщо на листях світлі та червоні плями, це може свідчити про дефіцит калію. Для цього варто підживлювати рослини розчином з одним літром води і півтора грамами сульфату калію.

Пожелтевшая рассада огурцов
Пожовтіла розсада огірків. Фото: Technolong.com

Для профілактики огірків дачники рекомендують кожні десять днів поливати їх ефективним засобом з водою, йодом, молоком і господарським милом. Додайте до десяти літрів води 30 крапель йоду, один літр молока і 20 грамів натертого господарського мила. Цим засобом ретельно підживіть свої рослини, щоб уникнути пожовтіння. 

Нагадаємо, ми писали про те, коли краще сіяти помідори на розсаду навесні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, коли варто сіяти перець на розсаду навесні, щоб отримати щедрий врожай. 

Також ми повідомляли про те, коли і як потрібно сіяти цвітну капусту на розсаду.

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город
розсада

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