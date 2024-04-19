Що треба робити, якщо розсада пожовтіла — важливі поради дачникам

Млява розсада в руках городника. Фото: Freepik

Досвідчені городники точно знають, як важливо правильно і регулярно доглядати розсаду, щоб не зіпсувати її. Зокрема, необхідно стежити, щоб вона не пожовкла, але якщо це сталося, дуже важливо зробити так, щоб позбутися цієї проблеми раз і назавжди.

Новини.LIVE розповідає, чому розсада жовтіє і як це виправити.

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Фахівці стверджують, що розсада може падати через пересихання, адже ґрунту може не вистачати вологи, або через надмірну кількість тепла, коли розсада стоїть під сонячними променями. Або навпаки розсада може падати через дефіцит світла.

Ще однією причиною млявості розсади можуть бути проблеми з ґрунтом, коли йому не вистачає поживних компонентів або він має неправильний рівень pH, або ж захворювання і шкідники.

Млява розсада помідорів. Фото: Гарбуз.інфо

Як врятувати пожовтілу розсаду помідорів і огірків

Якщо нижнє листя рослин починає жовтіти, а верхнє стає блякло-зеленим, це може означати нестачу азоту. Щоб це прибрати, приготуйте розчин з одним літром води і півтора грамами сухої речовини. Цим засобом обприскайте сечовини рослини.

Якщо на листях світлі та червоні плями, це може свідчити про дефіцит калію. Для цього варто підживлювати рослини розчином з одним літром води і півтора грамами сульфату калію.

Пожовтіла розсада огірків. Фото: Technolong.com

Для профілактики огірків дачники рекомендують кожні десять днів поливати їх ефективним засобом з водою, йодом, молоком і господарським милом. Додайте до десяти літрів води 30 крапель йоду, один літр молока і 20 грамів натертого господарського мила. Цим засобом ретельно підживіть свої рослини, щоб уникнути пожовтіння.

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