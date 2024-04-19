Что нужно делать, если рассада пожелтела — важные советы дачникам

Вялая рассада в руках огородника. Фото: Freepik

Опытные огородники точно знают, как важно правильно и регулярно ухаживать за рассадой, чтобы не испортить ее. В частности, необходимо следить, чтобы она не пожелтела, но если это произошло, очень важно сделать так, чтобы избавиться от этой проблемы раз и навсегда.

Новини.LIVE рассказывает, почему рассада желтеет и как это исправить.

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Специалисты утверждают, что рассада может падать из-за пересыхания, ведь почве может не хватать влаги, или из-за чрезмерного количества тепла, когда рассада стоит под солнечными лучами. Или наоборот рассада может падать из-за дефицита света.

Еще одной причиной вялости рассады могут быть проблемы с почвой, когда ей не хватает питательных компонентов или она имеет неправильный уровень pH, или заболевания и вредители.

Вялая рассада помидоров. Фото: Тыква.инфо

Как спасти пожелтевшую рассаду помидоров и огурцов

Если нижние листья растений начинают желтеть, а верхние становятся блекло-зелеными, это может означать недостаток азота. Чтобы это убрать, приготовьте раствор с одним литром воды и полутора граммами сухого вещества. Этим средством опрыскивайте мочевины растения.

Если на листьях светлые и красные пятна, это может свидетельствовать о дефиците калия. Для этого следует подпитывать растения раствором с одним литром воды и полутора граммами сульфата калия.

Пожелтевшая рассада огурцов. Фото: Technolong.com

Для профилактики огурцов дачники советуют каждые десять дней поливать их действенным средством с водой, йодом, молоком и хозяйственным мылом. Добавьте к десяти литрам воды 30 капель йода, один литр молока и 20 грамм натертого хозяйственного мыла. Этим средством тщательно подпитайте свои растения во избежание пожелтения.

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