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Увидели эти сорняки в саду и на огороде — срочно выкапывайте, иначе будет беда

24 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие сорняки в саду и на огороде опасны для растений
Садоводы, которые ухаживают за растениями. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Самой распространенной проблемой на огороде являются сорняки, которые очень вредят развитию различных растений, а некоторые даже опасны для почвы. Чтобы эти сорняки не истощили вашу почву, стоит знать, какие из них срочно нужно выкапывать, если они появляются.

Новини.LIVE называет эти растения.

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Бузинник пазушный

Это растение опасно не только для огорода, но и даже для организма человека, ведь его пыльца способна спровоцировать возникновение аллергии, в частности, сенную лихорадку. Что касается огорода, то этот сорняк не дает культурам правильно развиваться, тем самым, уменьшая их урожайность.

Бузинник пазушный
Бузинник пазушный, который может вызвать аллергию. Фото: Pinterest

Ипомея плющевидная

Это растение считается довольно агрессивным, ведь оно засоряет не только огороды, но и поля с садами. К тому же, ипомея вредит не только культурам, но и дикорастущим растениям. Ключевой проблемой этого растения считается снижение урожайности и засор собранного продукта.

Ипомея плющевидная
Ипомея плющевидная, засоряющая огороды, поля и сады. Фото: Pinterest

Горец шершавый

Этот сорняк также очень вредит культурам, ведь забирает всю их влагу и питательные вещества, а также повреждает почву. К тому же, это растение не дает лучам солнца проходить к другим культурам, ведь полностью их перекрывает.

Горец шершавый
Горец шершавый, мешающий культурам получать солнечные лучи. Фото: Pinterest

Амброзия многолетняя и трехраздельная

Такое растение также мешает культурам получать солнечные лучи и даже ухудшает привкус молока у коров, едящих амброзию на пастбищах. К тому же, это очень мощный аллерген для человека, ведь его пыльца может вызвать приступы астмы и сильную боль при попадании в глаза и нос.

Амброзия
Амброзия, которая является мощным аллергеном. Фото: Radio Slatina

Раймания рассеченая

Сорняк засоряет абсолютно все культуры на огороде, которые высаживают хозяева. Это растение произрастает на пастбищах, полях, огородах, а также обочинах дорог. Его особенностью считаются маленькие цветочки желтого цвета.

Раймания рассечена
Раймания рассеченая, засоряющая все культуры. Фото: PictureThis

Череда волосистая и дваждыперистая

Это растение растет на пастбищах и способно засорить любые виды культур на огороде. Это однолетнее растение, которое размножается только семенами.

Стая волосистая
Череда волосистая, засоряющая культуры на огороде. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, как можно быстро спасти рассаду, которая стала желтой.

Раньше мы рассказывали о том, какие популярные садовые растения способны разрушить дом.

Также мы сообщали о том, какое растение категорически нельзя сажать возле дома.

растения
огород
сад
бурьяны

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