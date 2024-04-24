Какие сорняки в саду и на огороде опасны для растений

Увидели эти сорняки в саду и на огороде — срочно выкапывайте, иначе будет беда
Самой распространенной проблемой на огороде являются сорняки, которые очень вредят развитию различных растений, а некоторые даже опасны для почвы. Чтобы эти сорняки не истощили вашу почву, стоит знать, какие из них срочно нужно выкапывать, если они появляются.
Новини.LIVE называет эти растения.
От каких сорняков стоит избавиться
Бузинник пазушный
Это растение опасно не только для огорода, но и даже для организма человека, ведь его пыльца способна спровоцировать возникновение аллергии, в частности, сенную лихорадку. Что касается огорода, то этот сорняк не дает культурам правильно развиваться, тем самым, уменьшая их урожайность.
Ипомея плющевидная
Это растение считается довольно агрессивным, ведь оно засоряет не только огороды, но и поля с садами. К тому же, ипомея вредит не только культурам, но и дикорастущим растениям. Ключевой проблемой этого растения считается снижение урожайности и засор собранного продукта.
Горец шершавый
Этот сорняк также очень вредит культурам, ведь забирает всю их влагу и питательные вещества, а также повреждает почву. К тому же, это растение не дает лучам солнца проходить к другим культурам, ведь полностью их перекрывает.
Амброзия многолетняя и трехраздельная
Такое растение также мешает культурам получать солнечные лучи и даже ухудшает привкус молока у коров, едящих амброзию на пастбищах. К тому же, это очень мощный аллерген для человека, ведь его пыльца может вызвать приступы астмы и сильную боль при попадании в глаза и нос.
Раймания рассеченая
Сорняк засоряет абсолютно все культуры на огороде, которые высаживают хозяева. Это растение произрастает на пастбищах, полях, огородах, а также обочинах дорог. Его особенностью считаются маленькие цветочки желтого цвета.
Череда волосистая и дваждыперистая
Это растение растет на пастбищах и способно засорить любые виды культур на огороде. Это однолетнее растение, которое размножается только семенами.
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