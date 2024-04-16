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Цю рослину не можна садити біля будинку — утворює цвіль та приваблює кліщів

16 квітня 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яку рослину не можна садити біля будинку через шкоду для здоров'я та фундаменту
Дівчина доглядає за рослинами біля будинку. Фото: stock.adobe.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Є багато рослин, які приваблюють своєю красою або екзотичним виглядом дачників та садівників. Проте, деякі види окрім естетики приносять з собою ще проблеми та негаразди. Тож, перш ніж садити щось біля будинку, варто дізнатися про цю рослину більше. 

Яка рослина може нашкодити фундаменту, спричинити появу цвілі, а також привабити небезпечних кліщів у подвір'я, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі. 

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Краса, що шкодить 

Так, у статті мова піде про красиву та невибагливу рослину, яку досить часто садять на присадибних ділянках — папороть. Ця зелень потребує мінімальний догляд, швидко розростаючись та створюючи екзотичний ландшафтний дизайн. 

Попри те, що папороть має ряд переваг, вона ще має й суттєві недоліки та деякі з них навіть можуть вплинути на здоров'я домашніх тварин та людей. Тож, перш ніж висадити цю рослину, пропонуємо дізнатися її плюси та мінуси. 

 

Чому небезпечно висаджувати папороть біля будинку
Розсада папороті. Фото: growparadise.co.uk

Чому небезпечно висаджувати папороть біля будинку 

Досвідчені садівники виділяють низку об'єктивних причин, через які не можна садити папороть біля будинку: 

  1. Рослина має потужне та розгалужене коріння, яке проникнути у фундамент, руйнуючи його.
  2. Рослина випаровує багато вологи, тож, якщо вона знаходиться близько до будинку або будь-якої будівлі, то може призвести до появи цвілі та гниття через підвищену вологість (це шкодить не тільки споруді, а й здоров'ю, адже цвіль може викликати алергії та інші проблеми в роботі організму).
  3. Рослина приваблює деяких шкідливих комах, одні з найнебезпечніших для людей та тварин — кліщі. 
  4. Папороть може стати причиною алергії у людей, які схильні до неї. 
  5. Папороть може пригнічувати та витісняти інші культури, які ростуть поруч. 

Крім цього, якщо ви наважилися посадити папороть, то будьте готові стримувати та обмежувати її ріст, адже вона дуже швидко розростається. Позбутися від папороті дуже складно. 

Варто зауважити, що існують також й народні забобони, чому не можна садити папороть. Так, вважається, що ця зелень може привернути нечисту силу або витягнути енергію з людей. 

 

Яку рослину у жодному разі не можна садити біля будинку, щоб не нашкодити фундаменту та вберегти здоров'я
Листя папороті. Фото: google.com

Чим корисна папороть та де її краще посадити

Папороть може мати ряд переваг, до прикладу: 

  • простота у догляді;
  • морозостійкість;
  • тіньовитривалість;
  • не потребує регулярного поливу;
  • створює затишок та красивий ландшафтний дизайн;
  • рослина відлякує гризунів;
  • відлякує таких шкідливих комах, як мухи, таргани та клопи. 

Тож, якщо хочете милуватися папороттю, саджайте у віддаленому кутку саду, де вона нікому не заважатиме та не глушитиме інші рослини. Можна висаджувати недалеко від стежок. Не варто садити біля будинку, інших споруд та парканів. 

Також варто додати, що за деякими народними повір'ями папороть приносить удачу, позитивно впливає на запальних і агресивних людей, а також вважається любовним талісманом.

Тож, садити папороть на вашій присадибній ділянці або ні — вибір лише за вами. 

 

Раніше ми розповідали, яку користь може принести полин на городі.

Нагадаємо, ми писали, які квіти та рослини в саду можуть завдати серйозної шкоди домашнім тваринам й навіть призвести до смерті.

Також радимо вам дізнатися, яка рослина захищає від стресу та покращує пам'ять.

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