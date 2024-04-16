Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Это растение нельзя сажать возле дома — образует плесень и привлекает клещей arrow

Это растение нельзя сажать возле дома — образует плесень и привлекает клещей

16 апреля 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какое растение нельзя сажать у дома из-за вреда для здоровья и фундамента
Девушка ухаживает за растениями возле дома. Фото: stock.adobe.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Есть много растений, которые привлекают своей красотой или экзотическим видом дачников и садоводов. Однако некоторые виды кроме эстетики приносят с собой еще проблемы. Потому, прежде чем сажать что-то возле дома, стоит узнать об этом растении больше.

Какое растение может навредить фундаменту, повлечь за собой появление плесени, а также привлечь опасных клещей во двор, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

Читайте также:

Красота, которая вредит

Так, в статье речь пойдет о красивом и неприхотливом растении, которое довольно часто сажают на приусадебных участках — папоротник. Эта зелень нуждается в минимальном уходе, быстро разрастаясь и создавая экзотический ландшафтный дизайн.

Несмотря на то, что папоротник имеет ряд преимуществ, он еще имеет и существенные недостатки и некоторые из них даже могут повлиять на здоровье домашних животных и людей. Итак, прежде чем высадить это растение, предлагаем узнать его плюсы и минусы.

 

Почему опасно высаживать папоротник у дома
Рассада папоротника. Фото: growparadise.co.uk

Почему опасно высаживать папоротник у дома

Опытные садоводы выделяют ряд объективных причин, по которым нельзя сажать папоротник у дома:

  1. Растение имеет мощные и разветвленные корни, которые проникнут в фундамент, разрушая его.
  2. Растение испаряет много влаги, потому, если оно находится близко к дому или любому зданию, то может привести к появлению плесени и гниению из-за повышенной влажности (это вредит не только сооружению, но и здоровью, ведь плесень может вызвать аллергии и другие проблемы в работе организма).
  3. Растение привлекает некоторых вредных насекомых, одни из самых опасных для людей и животных — клещи.
  4. Папоротник может стать причиной аллергии у людей, которые подвержены ей.
  5. Папоротник может подавлять и вытеснять другие культуры, растущие рядом.

Кроме этого, если вы решились посадить папоротник, то будьте готовы сдерживать и ограничивать его рост, ведь он очень быстро разрастается. Избавиться от папоротника очень сложно.

Следует заметить, что существуют также и народные суеверия, почему нельзя сажать папоротник. Так, считается, что эта зелень может привлечь нечистую силу или вытянуть энергию из человека.

 

Какое растение ни в коем случае нельзя сажать возле дома, чтобы не навредить фундаменту и уберечь здоровье
Листья папоротника. Фото: google.com

Чем полезен папоротник и где его лучше посадить

Папоротник может иметь ряд преимуществ, например:

  • простота в уходе;
  • морозостойкость;
  • теневыносливость;
  • не требует регулярного полива;
  • создает уют и красивый ландшафтный дизайн;
  • растение отпугивает грызунов;
  • отпугивает таких вредных насекомых, как мухи, тараканы и клопы.

Итак, если хотите любоваться папоротником, сажайте в отдаленном углу сада, где он никому не будет мешать и не будет глушить другие растения. Можно высаживать недалеко от тропинок. Не стоит сажать у дома, других сооружений и заборов.

Также следует добавить, что по некоторым народным поверьям папоротник приносит удачу, положительно влияет на вспыльчивых и агрессивных людей, а также считается любовным талисманом.

Так что сажать папоротник на вашем приусадебном участке или нет — выбор только за вами.

 

Раньше мы рассказывали, какую пользу может принести полынь на огороде.

Напомним, мы писали, какие цветы и растения в саду могут нанести серьезный вред домашним животным и даже привести к смерти.

Также советуем узнать, какое растение защищает от стресса и улучшает память.

растения
советы
польза
вред
садоводство
папаротник

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю