Какое растение нельзя сажать у дома из-за вреда для здоровья и фундамента

Девушка ухаживает за растениями возле дома. Фото: stock.adobe.com

Есть много растений, которые привлекают своей красотой или экзотическим видом дачников и садоводов. Однако некоторые виды кроме эстетики приносят с собой еще проблемы. Потому, прежде чем сажать что-то возле дома, стоит узнать об этом растении больше.

Какое растение может навредить фундаменту, повлечь за собой появление плесени, а также привлечь опасных клещей во двор, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Красота, которая вредит

Так, в статье речь пойдет о красивом и неприхотливом растении, которое довольно часто сажают на приусадебных участках — папоротник. Эта зелень нуждается в минимальном уходе, быстро разрастаясь и создавая экзотический ландшафтный дизайн.

Несмотря на то, что папоротник имеет ряд преимуществ, он еще имеет и существенные недостатки и некоторые из них даже могут повлиять на здоровье домашних животных и людей. Итак, прежде чем высадить это растение, предлагаем узнать его плюсы и минусы.

Рассада папоротника. Фото: growparadise.co.uk

Почему опасно высаживать папоротник у дома

Опытные садоводы выделяют ряд объективных причин, по которым нельзя сажать папоротник у дома:

Растение имеет мощные и разветвленные корни, которые проникнут в фундамент, разрушая его. Растение испаряет много влаги, потому, если оно находится близко к дому или любому зданию, то может привести к появлению плесени и гниению из-за повышенной влажности (это вредит не только сооружению, но и здоровью, ведь плесень может вызвать аллергии и другие проблемы в работе организма). Растение привлекает некоторых вредных насекомых, одни из самых опасных для людей и животных — клещи. Папоротник может стать причиной аллергии у людей, которые подвержены ей. Папоротник может подавлять и вытеснять другие культуры, растущие рядом.

Кроме этого, если вы решились посадить папоротник, то будьте готовы сдерживать и ограничивать его рост, ведь он очень быстро разрастается. Избавиться от папоротника очень сложно.

Следует заметить, что существуют также и народные суеверия, почему нельзя сажать папоротник. Так, считается, что эта зелень может привлечь нечистую силу или вытянуть энергию из человека.

Листья папоротника. Фото: google.com

Чем полезен папоротник и где его лучше посадить

Папоротник может иметь ряд преимуществ, например:

простота в уходе;

морозостойкость;

теневыносливость;

не требует регулярного полива;

создает уют и красивый ландшафтный дизайн;

растение отпугивает грызунов;

отпугивает таких вредных насекомых, как мухи, тараканы и клопы.

Итак, если хотите любоваться папоротником, сажайте в отдаленном углу сада, где он никому не будет мешать и не будет глушить другие растения. Можно высаживать недалеко от тропинок. Не стоит сажать у дома, других сооружений и заборов.

Также следует добавить, что по некоторым народным поверьям папоротник приносит удачу, положительно влияет на вспыльчивых и агрессивных людей, а также считается любовным талисманом.

Так что сажать папоротник на вашем приусадебном участке или нет — выбор только за вами.

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