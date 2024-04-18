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Приберіть їх негайно — ці чотири рослини повільно руйнують ваш будинок

18 квітня 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які популярні садові рослини руйнують ваш будинок — садівники попередили
Садівник доглядає за квітами біля будинку. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Рослини біля будинку створюють унікальну атмосферу затишку та краси, особливо влітку. Вони можуть подарувати ароматні квіти або ж навіть солодкі їстівні плоди. Проте, деякі види рослин, окрім естетичної насолоди та гармонії можуть принести руйнування.

Які чотири популярні садові рослини можуть з часом зруйнувати ваш будинок, пише Express.co.uk.

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Японський спориш

Ця рослина має приємний легкий аромат з нотками свіжості та трав'янистості, а ще володіє  численними корисними властивостями. Вважається, що японський спориш має антимікробну, антиоксидантну та заспокійливу дію.

Проте, садити японський спориш біля будинку вкрай небезпечно. Через велику та розгалужену кореневу систему він пошкоджує та повільно руйнує фундамент. 

 

Чому не можна садити Японський спориш біля будинку
Японський спориш. Фото: google.com

Плющ

Безперечно, плющ, що плететься стінами будинку створює казкову й навіть інколи містичну атмосферу. Проте, за таку красу доведеться платити високу ціну — оскільки рослина плететься, то може спричиняти появу тріщин та потрапляння вологи всередину.

Крім того, плющ може заблокувати стоки, що ускладнить роботу ринви. У такому випадку можна спробувати дати рослині інший напрямок за допомогою нитки та палиці.

 

Чому небезпечно садити плющ біля будинку
Плющ на дереві. Фото: depositphotos.com

Виноградна лоза

Ця рослина навряд чи сильно зашкодить якійсь будівлі, але може заблокувати ріст інших рослин. Це відбувається через те, що виноград здатен швидко розмножувати своє коріння, висмоктуючи усі корисні речовини та витискаючи інших. 

 

Чому не варто садити виноградну лозу біля будинку
Стиглий виноград. Фото: pixnio.com

Хвощ польовий

Цю рослину не варто садити під будинком, щоб вона не дібралася до фундаменту своїм корінням. Також хвощ здатен руйнувати тротуари та загальний ландшафт ділянки. Для того, щоб викорінити хвощ остаточно, варто скористатися хімічними речовинами.

 

Чому хвощ біля будинку становить небезпеку
Хвощ польовий. Фото: google.com

Раніше ми писали, яку популярну рослину не можна садити біля будинку через те, що вона може стати причиною появи цвілі та приваблює небезпечних кліщів. 

Нагадаємо, ми розповідали, яку користь може принести полин на городі.

Також радимо дізнатися, які квіти та рослини в саду можуть завдати серйозної шкоди домашнім тваринам й навіть призвести до смерті.

рослини
поради
сад
небезпека
будинок
садівництво

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