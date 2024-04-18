Какие популярные садовые растения разрушают ваш дом — садоводы предупредили

Садовод ухаживает за цветами возле дома. Фото: istockphoto.com

Растения у дома создают уникальную атмосферу уюта и красоты, особенно летом. Они могут подарить ароматные цветы или даже сладкие съедобные плоды. Однако некоторые виды растений, кроме эстетического наслаждения и гармонии, могут принести разрушения.

Какие четыре популярных садовых растения могут со временем разрушить ваш дом, пишет Express.co.uk.

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Японский спорыш

Это растение обладает приятным легким ароматом с нотками свежести и травянистости, а также обладает многочисленными полезными свойствами. Считается, что японский спорыш оказывает антимикробное, антиоксидантное и успокаивающее действие.

Тем не менее сажать японский спорыш у дома крайне опасно. Из-за большой и разветвленной корневой системы он повреждает и медленно разрушает фундамент.

Японский спорыш. Фото: google.com

Плющ

Бесспорно, плетущийся стенами дома плющ создает сказочную и даже иногда мистическую атмосферу. Однако за такую красоту придется платить высокую цену — поскольку растение плетется, то может вызвать появление трещин и попадание влаги внутрь.

Кроме того, плющ может заблокировать стоки, что усложнит работу желоба. В таком случае можно попытаться дать растению другое направление с помощью нити и палки.

Плющ на дереве. Фото: depositphotos.com

Виноградная лоза

Это растение вряд ли сильно повредит какому-нибудь зданию, но может заблокировать рост других растений. Это происходит потому, что виноград способен быстро размножать свои корни, высасывая все полезные вещества и вытесняя других.

Спелый виноград. Фото: pixnio.com

Хвощ полевой

Это растение не стоит сажать под домом, чтобы оно не добралось до фундамента своими корнями. Также хвощ способен разрушать тротуары и общий ландшафт участка. Для того чтобы искоренить хвощ окончательно, следует воспользоваться химическими веществами.

Хвощ полевой. Фото: google.com

Раньше мы писали, какое популярное растение нельзя сажать у дома из-за того, что оно может стать причиной появления плесени и привлекает опасных клещей.

Напомним, мы рассказывали, какую пользу может принести полынь на огороде.

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