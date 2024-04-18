Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Уберите их немедленно — эти четыре растения медленно разрушают ваш дом arrow

Уберите их немедленно — эти четыре растения медленно разрушают ваш дом

18 апреля 2024 21:48
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие популярные садовые растения разрушают ваш дом — садоводы предупредили
Садовод ухаживает за цветами возле дома. Фото: istockphoto.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Растения у дома создают уникальную атмосферу уюта и красоты, особенно летом. Они могут подарить ароматные цветы или даже сладкие съедобные плоды. Однако некоторые виды растений, кроме эстетического наслаждения и гармонии, могут принести разрушения.

Какие четыре популярных садовых растения могут со временем разрушить ваш дом, пишет Express.co.uk.

Читайте также:

Японский спорыш

Это растение обладает приятным легким ароматом с нотками свежести и травянистости, а также обладает многочисленными полезными свойствами. Считается, что японский спорыш оказывает антимикробное, антиоксидантное и успокаивающее действие.

Тем не менее сажать японский спорыш у дома крайне опасно. Из-за большой и разветвленной корневой системы он повреждает и медленно разрушает фундамент.

 

Почему нельзя сажать Японский спорыш у дома
Японский спорыш. Фото: google.com

Плющ

Бесспорно, плетущийся стенами дома плющ создает сказочную и даже иногда мистическую атмосферу. Однако за такую красоту придется платить высокую цену — поскольку растение плетется, то может вызвать появление трещин и попадание влаги внутрь.

Кроме того, плющ может заблокировать стоки, что усложнит работу желоба. В таком случае можно попытаться дать растению другое направление с помощью нити и палки.

 

Почему опасно сажать плющ у дома
Плющ на дереве. Фото: depositphotos.com

Виноградная лоза

Это растение вряд ли сильно повредит какому-нибудь зданию, но может заблокировать рост других растений. Это происходит потому, что виноград способен быстро размножать свои корни, высасывая все полезные вещества и вытесняя других.

 

Почему не стоит сажать виноградную лозу возле дома
Спелый виноград. Фото: pixnio.com

Хвощ полевой

Это растение не стоит сажать под домом, чтобы оно не добралось до фундамента своими корнями. Также хвощ способен разрушать тротуары и общий ландшафт участка. Для того чтобы искоренить хвощ окончательно, следует воспользоваться химическими веществами.

 

Почему хвощ возле дома представляет опасность
Хвощ полевой. Фото: google.com

Раньше мы писали, какое популярное растение нельзя сажать у дома из-за того, что оно может стать причиной появления плесени и привлекает опасных клещей.

Напомним, мы рассказывали, какую пользу может принести полынь на огороде.

Также советуем узнать, какие цветы и растения в саду могут нанести серьезный вред домашним животным и даже привести к смерти.

растения
советы
сад
опасность
дом
садоводство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость