Що краще посадити до Великодня 2024 — які культури і рослини посіяти до 5 травня

Садівниця, яка збирається посадити квіти. Фото: Pinterest

Незабаром світле свято Великодня, яке цього року припадає на п’яте травня, тому городникам варто встигнути посадити деякі рослини. Важливо знати, які культури і рослини потрібно посадити до цього свята, щоб отримати хороший врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Існують певні народні прикмети, які говорять про те, що деякі рослини потрібно встигнути посадити до Великодня. Люди в народі вірять, що рослини і культури, посаджені до світлого свята, порадують щедрим урожаєм і добре приживуться на новій ділянці.

Які рослини слід посадити до 5 травня

Які кущі посадити

Якщо ви хочете посадити кущі, потрібно встигнути до Великодня посіяти такі кущі, як:

Аґрус

Малину

Порічку

Смородину

Досвідчені садівники радять купувати однорічні саджанці, ретельно їх поливати і підживлювати.

Людина, яка збирає малину в саду. Фото: Pinterest

Які овочі та зелень посадити

Встигніть до п’ятого травня посадити такі овочі і зелень, як:

Горох

Моркву

Патисони

Гарбузи

Кабачки

Зелень

Салат

Редиску

Якщо ви посадите ці рослини у квітні, то побачите, що вони будуть гарно рости. До речі, посадити також слід у цьому місяці і розсаду капусти, зокрема, розсаду пекінської, брюссельської, цвітної та білокачанної капусти. У народі вважають, що посаджена після Великодня капуста може дати поганий врожай.

Також варто перед цим світлим святом посадити і картоплю.

Городник, який садить картоплю. Фото: Freepik

Які квіти посадити

Щоб мати красивий врожай, посадіть до Великодня такі квіти, як:

Півники

Півонії

Хризантеми

Чорнобривці

Ротики

І не забувайте доглядати ці рослини, щоб виростити пишні, смачні і красиві квіти або культури.

Людина, яка садить квіти в саду. Фото: Freepik

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