Що краще посадити до Великодня 2024 — які культури і рослини посіяти до 5 травня

Великдень-2024 — які рослини варто посадити до 5 травня
Незабаром світле свято Великодня, яке цього року припадає на п’яте травня, тому городникам варто встигнути посадити деякі рослини. Важливо знати, які культури і рослини потрібно посадити до цього свята, щоб отримати хороший врожай.
Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.
Існують певні народні прикмети, які говорять про те, що деякі рослини потрібно встигнути посадити до Великодня. Люди в народі вірять, що рослини і культури, посаджені до світлого свята, порадують щедрим урожаєм і добре приживуться на новій ділянці.
Які рослини слід посадити до 5 травня
Які кущі посадити
Якщо ви хочете посадити кущі, потрібно встигнути до Великодня посіяти такі кущі, як:
- Аґрус
- Малину
- Порічку
- Смородину
Досвідчені садівники радять купувати однорічні саджанці, ретельно їх поливати і підживлювати.
Які овочі та зелень посадити
Встигніть до п’ятого травня посадити такі овочі і зелень, як:
- Горох
- Моркву
- Патисони
- Гарбузи
- Кабачки
- Зелень
- Салат
- Редиску
Якщо ви посадите ці рослини у квітні, то побачите, що вони будуть гарно рости. До речі, посадити також слід у цьому місяці і розсаду капусти, зокрема, розсаду пекінської, брюссельської, цвітної та білокачанної капусти. У народі вважають, що посаджена після Великодня капуста може дати поганий врожай.
Також варто перед цим світлим святом посадити і картоплю.
Які квіти посадити
Щоб мати красивий врожай, посадіть до Великодня такі квіти, як:
- Півники
- Півонії
- Хризантеми
- Чорнобривці
- Ротики
І не забувайте доглядати ці рослини, щоб виростити пишні, смачні і красиві квіти або культури.
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