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Великдень-2024 — які рослини варто посадити до 5 травня

24 квітня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що краще посадити до Великодня 2024 — які культури і рослини посіяти до 5 травня
Садівниця, яка збирається посадити квіти. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Незабаром світле свято Великодня, яке цього року припадає на п’яте травня, тому городникам варто встигнути посадити деякі рослини. Важливо знати, які культури і рослини потрібно посадити до цього свята, щоб отримати хороший врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Існують певні народні прикмети, які говорять про те, що деякі рослини потрібно встигнути посадити до Великодня. Люди в народі вірять, що рослини і культури, посаджені до світлого свята, порадують щедрим урожаєм і добре приживуться на новій ділянці.

Які рослини слід посадити до 5 травня

Які кущі посадити

Якщо ви хочете посадити кущі, потрібно встигнути до Великодня посіяти такі кущі, як:

  • Аґрус
  • Малину
  • Порічку
  • Смородину

Досвідчені садівники радять купувати однорічні саджанці, ретельно їх поливати і підживлювати.

Человек, собирающий малину в саду
Людина, яка збирає малину в саду. Фото: Pinterest

Які овочі та зелень посадити

Встигніть до п’ятого травня посадити такі овочі і зелень, як:

  • Горох
  • Моркву
  • Патисони
  • Гарбузи
  • Кабачки
  • Зелень
  • Салат
  • Редиску

Якщо ви посадите ці рослини у квітні, то побачите, що вони будуть гарно рости. До речі, посадити також слід у цьому місяці і розсаду капусти, зокрема, розсаду пекінської, брюссельської, цвітної та білокачанної капусти. У народі вважають, що посаджена після Великодня капуста може дати поганий врожай. 

Також варто перед цим світлим святом посадити і картоплю. 

Огородник, сажающий картофель
Городник, який садить картоплю. Фото: Freepik

Які квіти посадити

Щоб мати красивий врожай, посадіть до Великодня такі квіти, як:

  • Півники
  • Півонії
  • Хризантеми
  • Чорнобривці 
  • Ротики

І не забувайте доглядати ці рослини, щоб виростити пишні, смачні і красиві квіти або культури. 

Человек, садящий цветы в саду
Людина, яка садить квіти в саду. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як і яким добривом потрібно підживлювати черешню навесні 2024 року. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто обробляти рослини, щоб захистити їх від грибкових хвороб. 

Також ми повідомляли про те, які ознаки вказують на нестачу йоду в рослинах.

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город
сад
Великдень-2024

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