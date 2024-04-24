Что лучше посадить до Пасхи 2024 — какие культуры и растения посеять до 5 мая

Садовница, которая собирается посадить цветы. Фото: Pinterest

Вскоре светлый праздник Пасхи, который в этом году выпадает на пятое мая, поэтому огородникам стоит успеть посадить некоторые растения. Важно знать, какие культуры и растения нужно посадить до этого праздника, чтобы получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Есть определенные народные приметы, которые говорят о том, что некие растения необходимо успеть посадить до Пасхи. Люди в народе верят, что растения и культуры, посаженные до светлого праздника, обрадуют щедрым урожаем и хорошо приживутся на новом участке.

Какие растения следует посадить до 5 мая

Какие кусты посадить

Если вы хотите посадить кусты, нужно успеть до Пасхи посеять такие кусты, как:

Крыжовник

Малину

Красную смородину

Черную смородину

Опытные садоводы советуют покупать однолетние саженцы, тщательно их поливать и подкармливать.

Человек, собирающий малину в саду. Фото: Pinterest

Какие овощи и зелень посадить

Успейте до пятого мая посадить такие овощи и зелень, как:

Горох

Морковь

Патисоны

Тыквы

Кабачки

Зелень

Салат

Редиску

Если вы посадите эти растения в апреле, то увидите, что они будут хорошо расти. Кстати, посадить также следует в этом месяце и рассаду капусты, в частности, рассаду пекинской, брюссельской, цветной и белокочанной капусты. В народе считают, что посаженная после Пасхи капуста может дать плохой урожай.

Также стоит перед этим светлым праздником посадить и картошку.

Огородник, который садит картофель. Фото: Freepik

Какие цветы посадить

Чтобы иметь красивый урожай, посадите до Пасхи такие цветы, как:

Петушки

Пионы

Хризантемы

Бархатцы

Ротики

И не забывайте ухаживать за этими растениями, чтобы вырастить пышные, вкусные и красивые цветы или культуры.

Человек, сажающий цветы в саду. Фото: Freepik

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