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Пасха-2024 — какие растения стоит посадить до 5 мая

24 апреля 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что лучше посадить до Пасхи 2024 — какие культуры и растения посеять до 5 мая
Садовница, которая собирается посадить цветы. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Вскоре светлый праздник Пасхи, который в этом году выпадает на пятое мая, поэтому огородникам стоит успеть посадить некоторые растения. Важно знать, какие культуры и растения нужно посадить до этого праздника, чтобы получить хороший урожай.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Есть определенные народные приметы, которые говорят о том, что некие растения необходимо успеть посадить до Пасхи. Люди в народе верят, что растения и культуры, посаженные до светлого праздника, обрадуют щедрым урожаем и хорошо приживутся на новом участке.

Какие растения следует посадить до 5 мая

Какие кусты посадить

Если вы хотите посадить кусты, нужно успеть до Пасхи посеять такие кусты, как:

  • Крыжовник
  • Малину
  • Красную смородину
  • Черную смородину

Опытные садоводы советуют покупать однолетние саженцы, тщательно их поливать и подкармливать.

Человек, собирающий малину в саду
Человек, собирающий малину в саду. Фото: Pinterest

Какие овощи и зелень посадить

Успейте до пятого мая посадить такие овощи и зелень, как:

  • Горох
  • Морковь
  • Патисоны
  • Тыквы
  • Кабачки
  • Зелень
  • Салат
  • Редиску

Если вы посадите эти растения в апреле, то увидите, что они будут хорошо расти. Кстати, посадить также следует в этом месяце и рассаду капусты, в частности, рассаду пекинской, брюссельской, цветной и белокочанной капусты. В народе считают, что посаженная после Пасхи капуста может дать плохой урожай.

Также стоит перед этим светлым праздником посадить и картошку.

Огородник, сажающий картофель
Огородник, который садит картофель. Фото: Freepik

Какие цветы посадить

Чтобы иметь красивый урожай, посадите до Пасхи такие цветы, как:

  • Петушки
  • Пионы
  • Хризантемы
  • Бархатцы
  • Ротики

И не забывайте ухаживать за этими растениями, чтобы вырастить пышные, вкусные и красивые цветы или культуры.

Человек, садящий цветы в саду.
Человек, сажающий цветы в саду. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как и каким удобрением нужно подпитывать черешню весной 2024 года.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует обрабатывать растения, чтобы защитить их от грибковых болезней.

Также мы сообщали о том, какие признаки указывают на нехватку йода в растениях.

растения
огород
сад
Пасха-2024

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