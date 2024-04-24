Что лучше посадить до Пасхи 2024 — какие культуры и растения посеять до 5 мая

Пасха-2024 — какие растения стоит посадить до 5 мая
Вскоре светлый праздник Пасхи, который в этом году выпадает на пятое мая, поэтому огородникам стоит успеть посадить некоторые растения. Важно знать, какие культуры и растения нужно посадить до этого праздника, чтобы получить хороший урожай.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Есть определенные народные приметы, которые говорят о том, что некие растения необходимо успеть посадить до Пасхи. Люди в народе верят, что растения и культуры, посаженные до светлого праздника, обрадуют щедрым урожаем и хорошо приживутся на новом участке.
Какие растения следует посадить до 5 мая
Какие кусты посадить
Если вы хотите посадить кусты, нужно успеть до Пасхи посеять такие кусты, как:
- Крыжовник
- Малину
- Красную смородину
- Черную смородину
Опытные садоводы советуют покупать однолетние саженцы, тщательно их поливать и подкармливать.
Какие овощи и зелень посадить
Успейте до пятого мая посадить такие овощи и зелень, как:
- Горох
- Морковь
- Патисоны
- Тыквы
- Кабачки
- Зелень
- Салат
- Редиску
Если вы посадите эти растения в апреле, то увидите, что они будут хорошо расти. Кстати, посадить также следует в этом месяце и рассаду капусты, в частности, рассаду пекинской, брюссельской, цветной и белокочанной капусты. В народе считают, что посаженная после Пасхи капуста может дать плохой урожай.
Также стоит перед этим светлым праздником посадить и картошку.
Какие цветы посадить
Чтобы иметь красивый урожай, посадите до Пасхи такие цветы, как:
- Петушки
- Пионы
- Хризантемы
- Бархатцы
- Ротики
И не забывайте ухаживать за этими растениями, чтобы вырастить пышные, вкусные и красивые цветы или культуры.
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