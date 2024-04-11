Як і чим правильно підживлювати черешню навесні 2024

Ягоди будуть найсмачнішими — як і чим підживлювати черешню навесні
Весна — це час, коли всі дачники починають обрізати дерева з кущами, садити різні культури і додавати добрива до рослин, зокрема, до черешень. Однак, слід знати, як правильно підживлювати дерева черешні навесні, щоб потім ласувати смачними солодкими ягодами.
Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.
Напевно, немає жодної людини, яка б не любила влітку смакувати різні смачні ягоди, наприклад, черешню. Але для того, щоб отримати щедрий урожай солодкої ягоди, необхідно знати, чим і як її потрібно підживлювати навесні 2024 року.
Перше підживлення черешні навесні
Перші добрива слід вносити у період масштабного цвітіння черешні, тобто, у квітні або травні. Щоб підживити дерево, вирийте маленьку траншею на відстані в один або півтора метри від черешні, де вона має основне коріння, і ретельно пролийте її водою.
Щоб приготувати дієве добриво для підживлення, вам знадобиться:
- Нерозбавлений коров’ячий гній — від п’яти до шести літрів
- Вода
Додайте гній до відра і залийте його водою, щоб повністю заповнити цю ємність. Ні в якому разі не підживлюйте дерево добривом з азотом на сухому ґрунті, адже так можна пошкодити коріння.
Друге підживлення черешні навесні
Тут вам знадобиться калійне добриво, яке потрібно додавати у той період, коли дерево вже закінчило цвісти і готується до плодоношення. Щоб здійснити друге підживлення дерева, вам знадобиться додати приблизно 500 грамів деревної золи до траншеї.
У результаті після рясних дощів дерево поступово вбиратиме це добриво і, тим самим, підживлюватися.
Нагадаємо, ми писали про те, як можна відновити улюблену рослину вдома, якщо вона засохла.
Раніше ми розповідали про те, чим правильно потрібно білити дерева в саду в 2024 році.
Також ми повідомляли про те, які дерева в жодному разі не можна садити у своєму саду.
Читайте Новини.LIVE!