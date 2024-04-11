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Ягоди будуть найсмачнішими — як і чим підживлювати черешню навесні

11 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як і чим правильно підживлювати черешню навесні 2024
Жінка, яка збирає черешню в саду. Фото: Farm Online
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Весна — це час, коли всі дачники починають обрізати дерева з кущами, садити різні культури і додавати добрива до рослин, зокрема, до черешень. Однак, слід знати, як правильно підживлювати дерева черешні навесні, щоб потім ласувати смачними солодкими ягодами.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

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Напевно, немає жодної людини, яка б не любила влітку смакувати різні смачні ягоди, наприклад, черешню. Але для того, щоб отримати щедрий урожай солодкої ягоди, необхідно знати, чим і як її потрібно підживлювати навесні 2024 року.

Перше підживлення черешні навесні

Перші добрива слід вносити у період масштабного цвітіння черешні, тобто, у квітні або травні. Щоб підживити дерево, вирийте маленьку траншею на відстані в один або півтора метри від черешні, де вона має основне коріння, і ретельно пролийте її водою.

Щоб приготувати дієве добриво для підживлення, вам знадобиться:

  • Нерозбавлений коров’ячий гній — від п’яти до шести літрів
  • Вода 

Додайте гній до відра і залийте його водою, щоб повністю заповнити цю ємність. Ні в якому разі не підживлюйте дерево добривом з азотом на сухому ґрунті, адже так можна пошкодити коріння.

Пышное дерево черешни в саду
Пишне дерево черешні в саду. Фото: Pinterest

Друге підживлення черешні навесні

Тут вам знадобиться калійне добриво, яке потрібно додавати у той період, коли дерево вже закінчило цвісти і готується до плодоношення. Щоб здійснити друге підживлення дерева, вам знадобиться додати приблизно 500 грамів деревної золи до траншеї.

У результаті після рясних дощів дерево поступово вбиратиме це добриво і, тим самим, підживлюватися.

Человек, подпитывающий дерево
Людина, яка підживлює дерево. Фото: Decorexpro

Нагадаємо, ми писали про те, як можна відновити улюблену рослину вдома, якщо вона засохла. 

Раніше ми розповідали про те, чим правильно потрібно білити дерева в саду в 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, які дерева в жодному разі не можна садити у своєму саду.

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сад
підживлення
черешня

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