Ці рослини покращать здоров'я і піднімуть настрій — що потрібно посадити вдома

Дівчина доглядає за кімнатними рослинами. Фото: freepik.com

Кімнатні рослини — це не тільки прикраса для оселі або модний елемент в інтер'єрі. Вони здатні очищати повітря, а ще насичувати його киснем. Крім того, є рослини, які можуть покращити фізичне здоров'я, зняти стрес та підняти настрій.

Які квіти та рослини варто поставити у себе в кімнаті, щоб здоров'я та настрій були на висоті, Новини.LIVE розповідає далі в матеріалі.

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Навіть одна рослина в кімнаті здатна значно покращити повітря, подарувати приємний аромат або ж навіть затишок.

А ще рослинку варто завести в оселі через те, що вона:

виробляють кисень;

поглинають вуглекислий газ;

деякі мають антибактеріальні властивості та вбивають бактерії;

зменшують кількість шкідливих елементів;

зволожують приміщення;

знижують тривожність та покращують якість сну;

знижують рівень стресу та підвищують настрій.

А ще деякі дослідження показали, що присутність рослин в приміщенні може підвищувати концентрацію та продуктивність на робочому місці або в навчальному середовищі.

дитина з дівчиною саджають квіти. Фото: freepik.com

Які кімнатні рослини подарують здоров'я та гарний настрій

Алое

Алое підходить для тих, хто не хоче або не має змоги приділяти багато часу догляду за рослиною. Вона здатна тривалий час прожити без води.

Водночас алое покращує якість повітря, поглинаючи вуглекислий газ та виділяючи кисень. Також алое є рослиною-сукулентом, що означає, що вона здатна зберігати воду в своїх листках. Це робить її ефективним засобом для покращення вологості повітря в приміщенні, особливо в умовах низької вологості.

Аспарагус

Ця кімнатна рослина точно стане прикрасою оселі, а ще вона стерилізує повітря, очищує його від важких металів та вбиває мікроби. Такі властивості аспарагуса допоможуть рідше хворіти на застуду або ж сприятимуть процесу одужання.

Хлорофітум

Ця рослина надзвичайно популярна і не дарма. Окрім того, що хлорофітум простий у догляді, він ще бореться зі шкідливими мікроорганізмами та нейтралізує отруйні елементи. Ще одна корисна властивість — підвищення рівня вологи у повітрі.

Спатифілум

Цю розкішну кімнатну рослину, яка стане прикрасою інтер'єру, у народі називають жіноче щастя. Спатифілум теплолюбний, але не надто вибагливий.

Він гарно очищає повітря, адже поглинає діоксид вуглецю та збільшує рівень кисню. Квітка дозволяє підтримувати оптимальний рівень вологості в приміщенні.

Вирощування спатифілума вдома може сприяти зниженню стресу, підвищенню настрою та загальному самопочуттю. Спатифілум може бути чудовим додатком до вашого робочого або навчального простору.

Хамедорея

Бамбукова пальма, або ж хамадорея — ефектна рослина, яка добре очищує повітря, поглинаючи такі отруйні речовини як бензолі та вихлопні гази. Тож якщо ви живете поблизу дороги, хамедорея буде чудовим вибором кімнатної рослини.

Ще хамедорея випаровує воду через свої листя, що допомагає підтримувати оптимальний рівень вологості в приміщенні. Ця кімнатна рослина створює затишну атмосферу в будинку або офісі, сприяючи відпочинку та релаксації.

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