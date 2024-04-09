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Поставьте эти растения у себя в комнате — подарят здоровье и хорошее настроение

9 апреля 2024 21:45
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Эти растения улучшат здоровье и поднимут настроение — что нужно посадить дома
Девушка ухаживает за комнатными растениями. Фото: freepik.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Комнатные растения — это не только украшение для дома или модный элемент в интерьере. Они способны очищать воздух, а еще насыщать его кислородом. Кроме того, есть растения, которые могут улучшить физическое здоровье, снять стресс и поднять настроение.

Какие цветы и растения следует поставить у себя в комнате, чтобы здоровье и настроение были на высоте, Новини.LIVE рассказывает далее в материале.

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Для чего заводить растения дома

Даже одно растение в комнате способно значительно улучшить воздух, подарить приятный аромат или даже уют.

А еще растения стоит завести в доме из-за того, что они:

  • производят кислород;
  • поглощают углекислый газ;
  • некоторые обладают антибактериальными свойствами и убивают бактерии;
  • уменьшают количество вредоносных элементов;
  • увлажняют помещение;
  • снижают тревожность и улучшают качество сна;
  • снижают уровень стресса и повышают настроение.

Еще некоторые исследования показали, что присутствие растений в помещении может повышать концентрацию и продуктивность на рабочем месте или в учебной среде.

 

Для чего заводить растения дома
Ребенок с девушкой сажают цветы. Фото: freepik.com

Какие комнатные растения подарят здоровье и хорошее настроение

Алоэ

Алоэ подходит для тех, кто не хочет или не имеет возможности уделять много времени уходу за растением. Оно способно долгое время прожить без воды.

В то же время алоэ улучшает качество воздуха, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Также алоэ является растением-сукулентом, что означает, что оно способно хранить воду в своих листьях. Это делает его эффективным средством для улучшения влажности в помещении, особенно в условиях низкой влажности.

Аспарагус

Это комнатное растение точно станет украшением дома, а еще оно стерилизует воздух, очищает его от тяжелых металлов и убивает микробы. Такие свойства аспарагуса помогут реже болеть простудой или способствовать процессу выздоровления.

Хлорофитум

Это растение чрезвычайно популярно и не зря. Кроме того, что хлорофитум прост в уходе, он борется с вредными микроорганизмами и нейтрализует ядовитые элементы. Еще одно полезное свойство — повышение уровня влаги в воздухе.

Спатифиллум

Это роскошное комнатное растение, которое станет украшением интерьера, в народе называют женское счастье. Спатифиллум теплолюбив, но не слишком привередлив.

Он хорошо очищает воздух, потому что поглощает диоксид углерода и увеличивает уровень кислорода. Цветок позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

Выращивание спатифиллума на дому может способствовать снижению стресса, повышению настроения и общему самочувствию. Спатифиллум может быть отличным дополнением к вашему рабочему или учебному пространству.

Хамедорея

Бамбуковая пальма или хамадорея — эффектное растение, хорошо очищающее воздух, поглощая такие ядовитые вещества как бензоли и выхлопные газы. Так что если вы живете вблизи дороги, хамедорея будет отличным выбором комнатного растения.

Еще хамедорея улетучивает воду с помощью своих листьев, что помогает поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении. Это комнатное растение создает уютную атмосферу дома или в офисе, способствуя отдыху и релаксации.

 

Ранее мы писали, какое растение защищает от стресса и улучшает память.

Напомним, мы рассказывали, почему нельзя есть кинзу, когда она цветет.

Также рекомендуем узнать, как алоэ используют в косметологии и дерматологии и чем оно полезно на самом деле.

здоровье
цветы
советы
садоводство
комнатные растения

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