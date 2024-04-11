Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Ягоды будут самыми вкусными — как и чем подкармливать черешню весной arrow

Ягоды будут самыми вкусными — как и чем подкармливать черешню весной

11 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как и чем правильно подкармливать черешню весной 2024 года
Женщина, которая собирает черешню в саду. Фото: Farm Online
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Весна — это время, когда все дачники начинают обрезать деревья с кустами, сажать разные культуры и добавлять удобрения к растениям, в частности, к черешням. Однако, следует знать, как правильно подкармливать деревья черешни весной, чтобы потом лакомиться вкусными сладкими ягодами.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

Читайте также:

Наверное, нет ни одного человека, который не любил бы летом смаковать разные вкусные ягоды, например, черешню. Но для того, чтобы получить обильный урожай сладкой ягоды, необходимо знать, чем и как ее нужно подкармливать весной 2024 года.

Первая подкормка черешни весной

Первые удобрения следует вносить в период масштабного цветения черешни, то есть, в апреле или мае. Чтобы подкормить дерево, выройте маленькую траншею на расстоянии в один или полтора метра от черешни, где она имеет основные корни, и тщательно пролейте ее водой.

Чтобы приготовить действенное удобрение для подкормки, вам понадобится:

  • Неразбавленный коровий навоз — от пяти до шести литров
  • Вода

Добавьте навоз в ведро и залейте его водой, чтобы полностью заполнить эту емкость. Ни в коем случае не подпитывайте дерево удобрением с азотом на сухой почве, ведь так можно повредить корни.

Пышное дерево черешни в саду.
Пышное дерево черешни в саду. Фото: Pinterest

Вторая подкормка черешни весной

Здесь вам понадобится калийное удобрение, которое нужно добавлять в тот период, когда дерево уже закончило цвести и готовится к плодоношению. Чтобы осуществить вторую подкормку дерева, вам понадобится добавить примерно 500 граммов древесной золы в траншею.

В результате после обильных дождей дерево будет постепенно впитывать это удобрение и, тем самым, подпитываться.

Человек, подпитывающий дерево
Человек, питающий дерево. Фото: Decorexpro

Напомним, мы писали о том, как можно восстановить любимое растение дома, если оно засохло.

Раньше мы рассказывали о том, чем правильно нужно белить деревья в саду в 2024 году.

Также мы сообщали о том, какие деревья ни в коем случае нельзя сажать в своем саду.

деревья
сад
подкормка
черешня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб