Как и чем правильно подкармливать черешню весной 2024 года

Ягоды будут самыми вкусными — как и чем подкармливать черешню весной
Весна — это время, когда все дачники начинают обрезать деревья с кустами, сажать разные культуры и добавлять удобрения к растениям, в частности, к черешням. Однако, следует знать, как правильно подкармливать деревья черешни весной, чтобы потом лакомиться вкусными сладкими ягодами.
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Наверное, нет ни одного человека, который не любил бы летом смаковать разные вкусные ягоды, например, черешню. Но для того, чтобы получить обильный урожай сладкой ягоды, необходимо знать, чем и как ее нужно подкармливать весной 2024 года.
Первая подкормка черешни весной
Первые удобрения следует вносить в период масштабного цветения черешни, то есть, в апреле или мае. Чтобы подкормить дерево, выройте маленькую траншею на расстоянии в один или полтора метра от черешни, где она имеет основные корни, и тщательно пролейте ее водой.
Чтобы приготовить действенное удобрение для подкормки, вам понадобится:
- Неразбавленный коровий навоз — от пяти до шести литров
- Вода
Добавьте навоз в ведро и залейте его водой, чтобы полностью заполнить эту емкость. Ни в коем случае не подпитывайте дерево удобрением с азотом на сухой почве, ведь так можно повредить корни.
Вторая подкормка черешни весной
Здесь вам понадобится калийное удобрение, которое нужно добавлять в тот период, когда дерево уже закончило цвести и готовится к плодоношению. Чтобы осуществить вторую подкормку дерева, вам понадобится добавить примерно 500 граммов древесной золы в траншею.
В результате после обильных дождей дерево будет постепенно впитывать это удобрение и, тем самым, подпитываться.
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