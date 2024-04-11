Как и чем правильно подкармливать черешню весной 2024 года

Женщина, которая собирает черешню в саду. Фото: Farm Online

Весна — это время, когда все дачники начинают обрезать деревья с кустами, сажать разные культуры и добавлять удобрения к растениям, в частности, к черешням. Однако, следует знать, как правильно подкармливать деревья черешни весной, чтобы потом лакомиться вкусными сладкими ягодами.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Наверное, нет ни одного человека, который не любил бы летом смаковать разные вкусные ягоды, например, черешню. Но для того, чтобы получить обильный урожай сладкой ягоды, необходимо знать, чем и как ее нужно подкармливать весной 2024 года.

Первая подкормка черешни весной

Первые удобрения следует вносить в период масштабного цветения черешни, то есть, в апреле или мае. Чтобы подкормить дерево, выройте маленькую траншею на расстоянии в один или полтора метра от черешни, где она имеет основные корни, и тщательно пролейте ее водой.

Чтобы приготовить действенное удобрение для подкормки, вам понадобится:

Неразбавленный коровий навоз — от пяти до шести литров

Вода

Добавьте навоз в ведро и залейте его водой, чтобы полностью заполнить эту емкость. Ни в коем случае не подпитывайте дерево удобрением с азотом на сухой почве, ведь так можно повредить корни.

Пышное дерево черешни в саду. Фото: Pinterest

Вторая подкормка черешни весной

Здесь вам понадобится калийное удобрение, которое нужно добавлять в тот период, когда дерево уже закончило цвести и готовится к плодоношению. Чтобы осуществить вторую подкормку дерева, вам понадобится добавить примерно 500 граммов древесной золы в траншею.

В результате после обильных дождей дерево будет постепенно впитывать это удобрение и, тем самым, подпитываться.

Человек, питающий дерево. Фото: Decorexpro

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