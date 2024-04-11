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Як оживити улюблену кімнатну рослину, якщо вона засохла — прості лайфхаки

11 квітня 2024 06:40
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що робити, коли кімнатна рослина засохла — дієві поради від фахівців-флористів
Догляд за кімнатними рослинами. Фото: uclaextension.edu
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Потрібно діяти негайно, коли помітили, що кімнатна рослина засихає. Ймовірно, її ще можна врятувати.

П'ять порад досвідчених флористів, як оживити квітку.

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Полив

Якщо на глибині до двох сантиметрів ґрунт у горщику сухий, добре полийте рослину. Не перестарайтеся, припиняйте полив, коли вода почне витікати з дренажних отворів, інакше може початися гниття коренів.

Чистка

Видаліть всі обмерлі частини — стебла та листя. Вони заважають регенерації рослини. Також в них могли залишитися збудники хвороб та шкідники.

 

Як оживити улюблену кімнатну рослину, якщо вона засохла — прості лайфхаки - фото 1
Фото: nurserylive.com

Освітлення

Кімнатні рослини потребують вісім годин денного світла на добу. Подбайте про відповідне розміщення горщика з квіткою. За потреби змінюйте місце розташування, якщо сонця буде забагато.

Ґрунт

Додайте добрива у ґрунт. Але не перестарайтеся, дійте відповідно до інструкції на пакуванні підживної суміші.

Вологість

У кімнатних рослин різні вимоги щодо вологості. Щоб її підвищувати можете змочувати листя або ставити поряд з горщиком місткість з водою.

Раніше ми писали, яку рослину не можна тримати у спальні, а яка навпаки приносить добробут родині.

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