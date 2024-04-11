Що робити, коли кімнатна рослина засохла — дієві поради від фахівців-флористів

Як оживити улюблену кімнатну рослину, якщо вона засохла — прості лайфхаки
Потрібно діяти негайно, коли помітили, що кімнатна рослина засихає. Ймовірно, її ще можна врятувати.
П'ять порад досвідчених флористів, як оживити квітку.
Полив
Якщо на глибині до двох сантиметрів ґрунт у горщику сухий, добре полийте рослину. Не перестарайтеся, припиняйте полив, коли вода почне витікати з дренажних отворів, інакше може початися гниття коренів.
Чистка
Видаліть всі обмерлі частини — стебла та листя. Вони заважають регенерації рослини. Також в них могли залишитися збудники хвороб та шкідники.
Освітлення
Кімнатні рослини потребують вісім годин денного світла на добу. Подбайте про відповідне розміщення горщика з квіткою. За потреби змінюйте місце розташування, якщо сонця буде забагато.
Ґрунт
Додайте добрива у ґрунт. Але не перестарайтеся, дійте відповідно до інструкції на пакуванні підживної суміші.
Вологість
У кімнатних рослин різні вимоги щодо вологості. Щоб її підвищувати можете змочувати листя або ставити поряд з горщиком місткість з водою.
Раніше ми писали, яку рослину не можна тримати у спальні, а яка навпаки приносить добробут родині.
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