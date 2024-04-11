Что делать, когда комнатное растение засохло — действенные советы от специалистов-флористов

Как оживить любимое комнатное растение, если оно засохло — простые лайфхаки
Необходимо действовать немедленно, когда заметили, что комнатное растение засыхает. Вероятно, его еще можно спасти.
Пять советов опытных флористов, как оживить цветок.
Полив
Если на глубине до двух сантиметров почва в горшке сухая, хорошо полейте растение. Не переусердствуйте, прекращайте полив, когда вода начнет вытекать из дренажных отверстий, иначе может начаться гниение корней.
Чистка
Удалите все обмершие части — стебли и листья. Они мешают регенерации растения. Также у них могли остаться возбудители болезней и вредители.
Освещение
Комнатные растения нуждаются в восьми часах дневного света в сутки. Позаботьтесь о подходящем размещении горшка с цветком. При необходимости меняйте местоположение, если солнце будет слишком много.
Почва
Добавьте удобрения в грунт. Но не переусердствуйте, действуйте в соответствии с инструкцией на упаковке подпиточной смеси.
Влажность
У комнатных растений разные требования по влажности. Чтобы ее повышать можете смачивать листья или ставить рядом с горшком емкость с водой.
Раньше мы писали, какое растение нельзя держать в спальне, а какое наоборот приносит благополучие семье.
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