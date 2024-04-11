Что делать, когда комнатное растение засохло — действенные советы от специалистов-флористов

Уход за комнатными растениями. Фото: uclaextension.edu

Необходимо действовать немедленно, когда заметили, что комнатное растение засыхает. Вероятно, его еще можно спасти.

Пять советов опытных флористов, как оживить цветок.

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Полив

Если на глубине до двух сантиметров почва в горшке сухая, хорошо полейте растение. Не переусердствуйте, прекращайте полив, когда вода начнет вытекать из дренажных отверстий, иначе может начаться гниение корней.

Чистка

Удалите все обмершие части — стебли и листья. Они мешают регенерации растения. Также у них могли остаться возбудители болезней и вредители.

Фото: nurserylive.com

Освещение

Комнатные растения нуждаются в восьми часах дневного света в сутки. Позаботьтесь о подходящем размещении горшка с цветком. При необходимости меняйте местоположение, если солнце будет слишком много.

Почва

Добавьте удобрения в грунт. Но не переусердствуйте, действуйте в соответствии с инструкцией на упаковке подпиточной смеси.

Влажность

У комнатных растений разные требования по влажности. Чтобы ее повышать можете смачивать листья или ставить рядом с горшком емкость с водой.

Раньше мы писали, какое растение нельзя держать в спальне, а какое наоборот приносит благополучие семье.