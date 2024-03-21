Как избавиться от плесени на комнатных растениях и чем она опасна

Нежелательная плесень на растении — чем вредна и как от нее быстро избавиться
Плесень в горшках с цветами не только портит внешний вид растения, но и может навредить корневой системе и не дать цветку правильно развиваться. Поэтому следует понимать, как от плесени может пострадать комнатное растение и как от нее избавиться быстро и эффективно.
Новини.LIVE делится самыми важными советами.
Как плесень вредит растению
Большое количество плесени может спровоцировать появление толстого слоя на субстрате, из-за чего растению будет трудно поглощать воду. Поэтому, прежде всего, нужно внимательно посмотреть на внешнее состояние цветка. Если растение стало вялым, а у основания появилась плесень, то его лучше сразу же выбросить.
Но если вы заметили легкое увядание и тот факт, что плесени нет на всем цветке, это значит, что у вас неплохие шансы спасти растение.
Как убрать плесень с растения
Снимите субстрат и замените его почвой
Сначала уберите верхний слой субстрата и положите туда почву, в которой нет вредителей и патогенов. Но следует понимать, что этот способ не уберет полностью плесень, ведь она может появляться даже в мельчайших трещинах корневой системы.
Осторожно обработайте химическими препаратами
Используя этот метод защиты растения, нужно понимать, что он очень вреден для здоровья, поэтому необходимо это делать в проветриваемых помещениях. К тому же, пользоваться этим способом лучше в течение периода, который часто указан на упаковке.
Сделайте травяной раствор
Чтобы защитить цветок от плесени, можно смешать такие растения, как:
- Чеснок
- Розмарин
- Тимьян
- Орегано
Аромат этих растений поможет быстро и эффективно избежать развития микроскопических грибов. Каждые несколько недель опрыскивайте растение до полного исчезновения плесени настоем или раствором с маслом.
Положите корицу на поверхность субстрата
Субстрат посыпьте корицей, после чего повторите данную процедуру через несколько дней.
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