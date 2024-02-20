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Як захистити молоді дерева від навали гризунів — найкращі поради

20 лютого 2024 18:10
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як захистити дерева від гризунів — ефективні поради дачникам
Жінка, яка обробляє дерева з пульверизатора. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Господарі точно знають, як важко відлякувати мишей від дерев, які вони щойно посадили. Тому варто знати, як можна захистити дерева від гризунів, які з задоволенням намагаються поласувати соковитими рослинами, за допомогою звичайних, але дієвих засобів.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами.

Як захистити молоді дерева від гризунів

Мазь з різким ароматом

Щоб скористатися цим простим методом і захистити дерева від гризунів, візьміть звичайні капронові колготки і обмотайте ними дерева. Щоб цей метод зробити більш дієвим, нанесіть на деревце мазь із різким запахом. Справа в тому, що гризуни мають тонкий нюх, тому вони не сприймають різких ароматів. 

Наприклад, можна взяти такі засоби, як:

  • Мазь Вишневського
  • Дьоготь
  • Іхтіол
  • Ялицеву олію

Тирса

Коли ґрунт трохи нагріється, візьміть тирсу, яка просочена засобом з хлором, і розсипте її навколо дерев. Також можна розсипати у саду наповнювач для котячого туалету, який також відлякатиме гризунів від молодих дерев.

Опилки
Тирса, якою можна відлякати гризунів. Фото: Freepik

Металева сітка

Такая сітка також допоможе боротися з гризунами, а купити її можна у спеціалізованому магазині. Заглибте трохи цю металеву сітку в землю, щоб гризуни не дісталися під нею до дерев. Також можна взяти сітки сітки повітряних фільтрів вантажівок, адже вони міцні та мають маленькі отвори, тому гризунам не вдасться пробратися крізь неї.

Речовини, зроблені власноруч

Оскільки гризуни не переносять різких ароматів, ви можете власноруч приготувати розчин. Для цього вам знадобиться:

  • Вода — один літр
  • Карболка чи креолін — п’ять грамів
  • Тирса

Готовим розчином просочіть тирсу та покладіть її в пристовбурні кола. 

Грызун, который сидит на дереве
Гризун, який сидить на дереві. Фото: Pinterest

Коріандр

Гризуни також не переносять аромат плодів коріандру, але цю рослину потрібно сіяти навесні під деревами. Одну частину сухих суцвіть можна використати як приправу на кухні, а іншу разом з гілками можна покласти пучками під плодовими деревами та у квітнику.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити свої помідори від шкідників і грибкових хвороб. 

Раніше ми розповідали про те, чим потрібно підживлювати овочі після посадки. 

Також ми повідомляли про те, якою рослиною можна відлякати шкідників на городі.

дерева
город
сад
гризуни

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