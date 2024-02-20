Як захистити помідори від шкідників та грибка — корисні поради дачникам

Людина, яка обприскує помідори з пульверизатора. Фото: Pinterest

Справжні господарі точно знають, як важливо піклуватися про помідори, які вони щойно посадили, адже від цього залежить майбутній урожай. Тому варто знати, як можна швидко і ефективно захистити помідори від різних захворювань і небажаних шкідників.

Про це розповідає Santa Plus.

Як харчова сода захищає рослини

Кожний господар, який має власний город, точно знає, що без правильного і регулярного догляду не буде здорової плантації. Річ у тім, що якщо не дбати про рослини, на них можуть завестися різні паразити, з’явитися грибкові хвороби і навіть цвілі.

Харчова сода є чудовим засобом, який допомагає ефективно боротися з грибковими захворюваннями на рослинах.

Людина, яка тримає харчову соду біля помідорів. Фото: Pinterest

Як харчова сода здатна захистити помідори

Звичайна харчова сода може бути прекрасним засобом боротися зі шкідниками. Справа в тому, що сода має лужну природу, а тому — знищує рівень кислотності ґрунту. До того ж харчова сода може знищувати паразитичних комах, тому її можна покласти біля підніжжя помідорів.

Як захистити помідори від шкідників

Щоб приготувати спеціальну суміш, яка допоможе захистити ваші помідори від шкідників, вам знадобиться:

Вода — одна склянка

Харчова сода — одна чайна ложка

Оливкова олія — одна чайна ложка

Пульверизатор

Візьміть всі ці інгредієнти і змішайте їх у пульверизаторі, а потім струсіть, щоб вони між собою ретельно перемішалися. Цю суміш розприскайте на рослини помідорів і повторіть цей процес за декілька днів.

Людина, яка обприскує помідори. Фото: Freepik

Як захистити помідори від грибка

Грибкове захворювання — це утворення плям, які біліють і мають "запилену" текстуру на стеблах і листях. Щоб приготувати захисну суміш, вам потрібно взяти:

Харчову соду — п’ять грамів

Воду — один літр

Засіб для миття посуду — одну чайну ложку

Пульверизатор

Змішайте ці інгредієнти у пульверизаторі, ретельно перемішайте їх і обприскуйте свої помідори.

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