Как защитить помидоры от вредителей и грибка — полезные советы дачникам

Человек, который опрыскивает помидоры из пульверизатора. Фото: Pinterest

Настоящие хозяева точно знают, как важно заботиться о помидорах, которые они посадили, ведь от этого зависит будущий урожай. Поэтому следует знать, как можно быстро и эффективно защитить помидоры от различных заболеваний и нежелательных вредителей.

Об этом рассказывает Santa Plus.

Как пищевая сода защищает растения

Каждый хозяин, у которого есть собственный огород, точно знает, что без правильного и регулярного ухода не будет здоровой плантации. Дело в том, что если не заботиться о растениях, на них могут завестись разные паразиты, появиться грибковые болезни и даже плесени.

Пищевая сода является отличным средством, которое помогает эффективно бороться с грибковыми заболеваниями на растениях.

Человек, держащий пищевую соду возле помидоров. Фото: Pinterest

Как пищевая сода способна защитить помидоры

Обычная пищевая сода может быть прекрасным средством для борьбы с вредителями. Дело в том, что сода имеет щелочную природу, а потому — уничтожает уровень кислотности почвы. К тому же пищевая сода может уничтожать паразитических насекомых, поэтому ее можно положить у подножия помидоров.

Как защитить помидоры от вредителей

Чтобы приготовить специальную смесь, которая поможет защитить ваши помидоры от вредителей, вам понадобится:

Вода — один стакан

Пищевая сода — одна чайная ложка

Оливковое масло — одна чайная ложка

Пульверизатор

Возьмите все эти ингредиенты и смешайте их в пульверизаторе, а затем встряхните, чтобы они тщательно перемешались. Эту смесь разбрызгайте на растения помидоров и повторите этот процесс через несколько дней.

Человек, который опрыскивает помидоры. Фото: Freepik

Как защитить помидоры от грибка

Грибковое заболевание — это образование пятен, которые белеют и имеют "опыленную" текстуру на стеблях и листьях. Чтобы приготовить защитную смесь, вам нужно взять:

Пищевую соду — пять грамм

Воду — один литр

Средство для мытья посуды — одну чайную ложку

Пульверизатор

Смешайте эти ингредиенты в пульверизаторе, тщательно перемешайте их и опрыскивайте свои помидоры.

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