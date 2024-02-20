Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Забудьте про грибок и вредителей — чем можно защитить помидоры arrow

Забудьте про грибок и вредителей — чем можно защитить помидоры

20 февраля 2024 05:33
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как защитить помидоры от вредителей и грибка — полезные советы дачникам
Человек, который опрыскивает помидоры из пульверизатора. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Настоящие хозяева точно знают, как важно заботиться о помидорах, которые они посадили, ведь от этого зависит будущий урожай. Поэтому следует знать, как можно быстро и эффективно защитить помидоры от различных заболеваний и нежелательных вредителей.

Об этом рассказывает Santa Plus.

Как пищевая сода защищает растения

Каждый хозяин, у которого есть собственный огород, точно знает, что без правильного и регулярного ухода не будет здоровой плантации. Дело в том, что если не заботиться о растениях, на них могут завестись разные паразиты, появиться грибковые болезни и даже плесени.

Пищевая сода является отличным средством, которое помогает эффективно бороться с грибковыми заболеваниями на растениях.

Человек, держащий пищевую соду у помидоров.
Человек, держащий пищевую соду возле помидоров. Фото: Pinterest

Как пищевая сода способна защитить помидоры

Обычная пищевая сода может быть прекрасным средством для борьбы с вредителями. Дело в том, что сода имеет щелочную природу, а потому — уничтожает уровень кислотности почвы. К тому же пищевая сода может уничтожать паразитических насекомых, поэтому ее можно положить у подножия помидоров.

Как защитить помидоры от вредителей

Чтобы приготовить специальную смесь, которая поможет защитить ваши помидоры от вредителей, вам понадобится:

  • Вода — один стакан
  • Пищевая сода — одна чайная ложка
  • Оливковое масло — одна чайная ложка
  • Пульверизатор

Возьмите все эти ингредиенты и смешайте их в пульверизаторе, а затем встряхните, чтобы они тщательно перемешались. Эту смесь разбрызгайте на растения помидоров и повторите этот процесс через несколько дней.

Человек, который опрыскивает помидоры
Человек, который опрыскивает помидоры. Фото: Freepik

Как защитить помидоры от грибка

Грибковое заболевание — это образование пятен, которые белеют и имеют "опыленную" текстуру на стеблях и листьях. Чтобы приготовить защитную смесь, вам нужно взять:

  • Пищевую соду — пять грамм
  • Воду — один литр
  • Средство для мытья посуды — одну чайную ложку
  • Пульверизатор

Смешайте эти ингредиенты в пульверизаторе, тщательно перемешайте их и опрыскивайте свои помидоры.

Напомним, мы писали о том, как быстро и эффективно убрать слизней в своем саду.

Ранее мы рассказывали о том, что необходимо знать о золе и ее влиянии на растения.

Также мы сообщали о том, что нужно посадить в саду и огороде, чтобы отпугивать вредителей от растений.

огород
помидоры
садоводство
вредители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме