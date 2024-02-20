Как защитить деревья от грызунов — эффективные советы дачникам

Как защитить молодые деревья от нашествия грызунов — самые лучшие советы
Хозяева точно знают, как трудно отпугнуть мышей от деревьев, которые они посадили. Поэтому следует знать, как можно защитить деревья от грызунов, которые с удовольствием пытаются полакомиться сочными растениями, с помощью обычных, но действенных средств.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.
Как защитить молодые деревья от грызунов
Мазь с резким ароматом
Чтобы воспользоваться этим простым методом и защитить деревья от грызунов, возьмите обычные капроновые колготки и обмотайте деревья. Чтобы этот способ сделать более действенным, нанесите на деревце мазь с резким запахом. Дело в том, что грызуны обладают тонким обонянием, поэтому они не воспринимают резких ароматов.
Например, можно взять такие средства, как:
- Мазь Вишневского
- Деготь
- Ихтиол
- Пихтовое масло
Опилки
Когда почва немного нагреется, возьмите опилки, пропитанные средством с хлором, и рассыпьте их вокруг деревьев. Также можно рассыпать в саду наполнитель для кошачьего туалета, который также отпугнет грызунов от молодых деревьев.
Металлическая сетка
Такая сетка тоже поможет бороться с грызунами, а купить ее можно в специализированном магазине. Заглубьте эту металлическую сетку в землю, чтобы грызуны не добрались под ней до деревьев. Также можно взять сетки воздушных фильтров грузовиков, ведь они крепкие и имеют маленькие отверстия, поэтому грызунам не удастся пробраться сквозь нее.
Вещества, сделанные собственноручно
Поскольку грызуны не переносят резкие ароматы, вы можете собственноручно приготовить раствор. Для этого вам понадобится:
- Вода — один литр
- Карболка или креолин — пять грамм
- Опилки
Готовым раствором пропитайте опилки и положите их к приствольным кругам.
Кориандр
Грызуны также не переносят аромата плодов кориандра, но это растение нужно сеять весной под деревьями. Одну часть сухих соцветий можно использовать в качестве приправы на кухне, а другую вместе с ветками можно положить пучками под плодовыми деревьями и в цветнике.
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