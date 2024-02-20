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Как защитить молодые деревья от нашествия грызунов — самые лучшие советы

20 февраля 2024 18:10
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как защитить деревья от грызунов — эффективные советы дачникам
Женщина, обрабатывающая деревья из пульверизатора. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Хозяева точно знают, как трудно отпугнуть мышей от деревьев, которые они посадили. Поэтому следует знать, как можно защитить деревья от грызунов, которые с удовольствием пытаются полакомиться сочными растениями, с помощью обычных, но действенных средств.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.

Как защитить молодые деревья от грызунов

Мазь с резким ароматом

Чтобы воспользоваться этим простым методом и защитить деревья от грызунов, возьмите обычные капроновые колготки и обмотайте деревья. Чтобы этот способ сделать более действенным, нанесите на деревце мазь с резким запахом. Дело в том, что грызуны обладают тонким обонянием, поэтому они не воспринимают резких ароматов.

Например, можно взять такие средства, как:

  • Мазь Вишневского
  • Деготь
  • Ихтиол
  • Пихтовое масло

Опилки

Когда почва немного нагреется, возьмите опилки, пропитанные средством с хлором, и рассыпьте их вокруг деревьев. Также можно рассыпать в саду наполнитель для кошачьего туалета, который также отпугнет грызунов от молодых деревьев.

Опилки
Опилки, которыми можно отпугнуть грызунов. Фото: Freepik

Металлическая сетка

Такая сетка тоже поможет бороться с грызунами, а купить ее можно в специализированном магазине. Заглубьте эту металлическую сетку в землю, чтобы грызуны не добрались под ней до деревьев. Также можно взять сетки воздушных фильтров грузовиков, ведь они крепкие и имеют маленькие отверстия, поэтому грызунам не удастся пробраться сквозь нее.

Вещества, сделанные собственноручно

Поскольку грызуны не переносят резкие ароматы, вы можете собственноручно приготовить раствор. Для этого вам понадобится:

  • Вода — один литр
  • Карболка или креолин — пять грамм
  • Опилки

Готовым раствором пропитайте опилки и положите их к приствольным кругам.

Грызун, сидя на дереве
Грызун, который сидит на дереве. Фото: Pinterest

Кориандр

Грызуны также не переносят аромата плодов кориандра, но это растение нужно сеять весной под деревьями. Одну часть сухих соцветий можно использовать в качестве приправы на кухне, а другую вместе с ветками можно положить пучками под плодовыми деревьями и в цветнике.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить свои помидоры от вредителей и грибковых болезней.

Раньше мы рассказывали о том, чем нужно подкармливать овощи после посадки.

Также мы сообщали о том, каким растением можно отпугнуть вредителей на огороде.

деревья
огород
сад
грызуны

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