Как защитить деревья от грызунов — эффективные советы дачникам

Женщина, обрабатывающая деревья из пульверизатора. Фото: Freepik

Хозяева точно знают, как трудно отпугнуть мышей от деревьев, которые они посадили. Поэтому следует знать, как можно защитить деревья от грызунов, которые с удовольствием пытаются полакомиться сочными растениями, с помощью обычных, но действенных средств.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами.

Как защитить молодые деревья от грызунов

Мазь с резким ароматом

Чтобы воспользоваться этим простым методом и защитить деревья от грызунов, возьмите обычные капроновые колготки и обмотайте деревья. Чтобы этот способ сделать более действенным, нанесите на деревце мазь с резким запахом. Дело в том, что грызуны обладают тонким обонянием, поэтому они не воспринимают резких ароматов.

Например, можно взять такие средства, как:

Мазь Вишневского

Деготь

Ихтиол

Пихтовое масло

Опилки

Когда почва немного нагреется, возьмите опилки, пропитанные средством с хлором, и рассыпьте их вокруг деревьев. Также можно рассыпать в саду наполнитель для кошачьего туалета, который также отпугнет грызунов от молодых деревьев.

Опилки, которыми можно отпугнуть грызунов. Фото: Freepik

Металлическая сетка

Такая сетка тоже поможет бороться с грызунами, а купить ее можно в специализированном магазине. Заглубьте эту металлическую сетку в землю, чтобы грызуны не добрались под ней до деревьев. Также можно взять сетки воздушных фильтров грузовиков, ведь они крепкие и имеют маленькие отверстия, поэтому грызунам не удастся пробраться сквозь нее.

Вещества, сделанные собственноручно

Поскольку грызуны не переносят резкие ароматы, вы можете собственноручно приготовить раствор. Для этого вам понадобится:

Вода — один литр

Карболка или креолин — пять грамм

Опилки

Готовым раствором пропитайте опилки и положите их к приствольным кругам.

Грызун, который сидит на дереве. Фото: Pinterest

Кориандр

Грызуны также не переносят аромата плодов кориандра, но это растение нужно сеять весной под деревьями. Одну часть сухих соцветий можно использовать в качестве приправы на кухне, а другую вместе с ветками можно положить пучками под плодовыми деревьями и в цветнике.

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