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Небажана цвіль на рослині — чим шкідлива і як її швидко позбутися

21 березня 2024 03:06
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як позбутися плісняви на кімнатних рослинах і чим вона небезпечна
Людина, яка доглядає за кімнатною рослиною. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Цвіль у горщиках з квітами не тільки псує зовнішній вигляд рослини, а й може нашкодити кореневій системі та не дати квітці правильно розвиватися. Тому варто розуміти, як від цвілі може постраждати кімнатна рослина та як її позбутися швидко і ефективно.

Новини.LIVE ділиться важливими порадами.

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Як цвіль шкодить рослині

Завелика кількість цвілі може спровокувати створення товстого шару на субстраті, через що рослині буде важко поглинати воду. Тому, перш за все, потрібно уважно подивитися на зовнішній стан квітки. Якщо рослина стала млявою, а біля основи з’явилася цвіль, то її краще одразу ж викинути. 

Але якщо ви помітили легке в’янення і той факт, що цвілі немає на всій квітці, це означає, що у вас непогані шанси врятувати рослину. 

Плесень в горшке с растением
Цвіль у горщику з рослиною. Фото: Pinterest

Як прибрати цвіль з рослини

Зніміть субстрат і замініть його ґрунтом

Спочатку приберіть верхній шар субстрату і покладіть туди ґрунт, в якому немає шкідників і патогенів. Але варто розуміти, що цей спосіб не прибере повністю цвіль, адже вона може з’являтися навіть у найдрібніших тріщинах кореневої системи.

Обережно обробіть хімічними препаратами

Використовуючи цей метод захисту рослини, потрібно розуміти, що він є дуже шкідливим для здоров’я, тому необхідно це робити у провітрюваних приміщеннях. До того ж користуватися цим способом краще протягом періоду, який часто вказаний на пакуванні.

Зробіть трав’яний розчин

Щоб захистити квітку від виникнення цвілі, можете змішати такі рослини, як:

  • Часник
  • Розмарин
  • Чебрець
  • Орегано

Аромат цих рослин допоможе швидко і ефективно уникнути розвитку мікроскопічних грибів. Кожні декілька тижнів обприскуйте рослину до повного зникнення цвілі настоєм або розчином з олією. 

Покладіть корицю на поверхню субстрату

Субстрат посипте корицею, після чого повторіть цю процедуру за декілька днів. 

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рослини
квіти
кімнатні рослини
пліснява

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