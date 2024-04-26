Как раз и навсегда избавиться от жучков на комнатных растениях

Хозяйка, которая ухаживает за комнатным растением. Фото: Freepik

И у новых, и даже у опытных хозяев в комнатных цветах могут завестись насекомые, которые беспощадно едят растения. Чтобы сохранить свои цветы в хорошем состоянии и не дать злобным вредителям убить их, необходимо знать, как можно от них избавиться от быстро и эффективно.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Тля

Это насекомое очень вредит растениям, ведь оно ест их сок, прокалывая собой стебли цветов, из-за чего они начинают постепенно высыхать. К тому же, тля очень быстро размножается и переносит вирусные болезни.

Чтобы избавиться от этого насекомого, нужно поливать растения мыльным раствором или смесью из таких ингредиентов, как:

Цитрусы

Табак

Чеснок

Лук

Тля, которая переносит вирусные заболевания. Фото: Pinterest

Белокрылка

Обычно это насекомое прячется под листьями цветов и ест их сок, оставляют после себя личинки и липкие следы, из-за которых растения начинают гнить. Из-за того, что растения слабеют, они не способны сами бороться с этим нападением, поэтому легко становятся едой для насекомых.

Чтобы избавиться от этого вредителя на цветах, возьмите настойку тысячелистника или чеснока.

Белокрылка, оставляющая липкие следы. Фото: Alamy

Мокрица

Этот вредитель ест живые или погибшие ткани цветов, а также способен переносить серьезные инфекции. Но главной особенностью мокрицы является то, что она любит очень влажные места, то есть, землю после полива растений. Поэтому от нее срочно нужно избавиться.

Чтобы убрать этих насекомых, положите сырой картофель в горшок с растением, а если этот метод будет неэффективным, пересадите цветок в емкость, где почва обеззаражена. Этот метод поможет убрать опасных вредителей и сохранить внешнее состояние растения.

Мокрица, любящая влагу. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, как быстро и эффективно избавиться от плесени на растении.

Раньше мы рассказывали о том, какие сорняки следует срочно удалять со своего огорода.

Также мы сообщали о том, какое комнатное растение способно улучшить состояние нервной системы человека.