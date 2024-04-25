Які рослини варто встигнути обрізати навесні 2024

Садівниця, яка обрізає рослини на своїй ділянці. Фото: Freepik

Весна — це час, коли всі справжні дачники займаються городом, зокрема, обрізають квіти. Досвідчені садівники розповідають, які квіти потрібно встигнути обрізати навесні 2024 року, щоб потім ваша ділянка була посіяна неймовірно красивими, пишними і ароматними бутонами.

Про це повідомляє Daily Express.

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Троянди

Не секрет, що кущові троянди, як ніхто інший, потребують правильної обрізки, яку краще робити наприкінці зими. Проте, якщо ви не встигли цього зробити, ретельно погляньте на квітку. Якщо ви помітили, що на нових пагонах ще немає листя, то ви ще можете виправити ситуацію.

Обов’язково видаліть всі загиблі, пошкоджені та занадто тонкі гілки, особливо, якщо їх дуже багато. Пагони зрізайте під нахилом у 45 градусів і вкорочуйте стебла, які занадто довгі. Тільки так вам вдасться отримати пишний і ароматний кущ троянд.

Кущові троянди в саду. Фото: Pinterest

Гортензії

Навесні також потрібно обрізати шорсткі гортензії, якщо ви не встигли це зробити раніше. Щоб покращити розвиток цих квітів, їх варто прорідити.

До того ж, потрібно обрізати деревоподібну та волотисту гортензії, адже їм також потрібен ретельний догляд. Видаляйте всі зайві стебла, щоб кущ не віддавав всю енергію великій кількості дрібних пагонів, а витрачав сили на декілька гілок. Тільки так кущі почнуть рясно цвісти.

Пишні різнокольорові гортензії біля будинку. Фото: Pinterest

Буддлеї

Цю квітку бажано було оновити ще у лютому чи у березні, проте, це можна зробити і навесні. Обрізайте гілки цієї рослини так, щоб вони стали трохи коротшими. Якщо ви сформуєте кущ буддлей, то її пагони будуть краще розвиватися.

Якщо ви помітили, що ця рослини стала занадто високою і густою, сміливо обрізайте приблизно половину куща.

Великий кущ буддлей в саду. Фото: Pinterest

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