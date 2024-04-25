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Обріжте ці рослини навесні і вже влітку матимете пишні і ароматні букети

25 квітня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які рослини варто встигнути обрізати навесні 2024
Садівниця, яка обрізає рослини на своїй ділянці. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Весна — це час, коли всі справжні дачники займаються городом, зокрема, обрізають квіти. Досвідчені садівники розповідають, які квіти потрібно встигнути обрізати навесні 2024 року, щоб потім ваша ділянка була посіяна неймовірно красивими, пишними і ароматними бутонами. 

Про це повідомляє Daily Express.

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Квіти, які слід встигнути обрізати навесні 2024 року

Троянди

Не секрет, що кущові троянди, як ніхто інший, потребують правильної обрізки, яку краще робити наприкінці зими. Проте, якщо ви не встигли цього зробити, ретельно погляньте на квітку. Якщо ви помітили, що на нових пагонах ще немає листя, то ви ще можете виправити ситуацію.

Обов’язково видаліть всі загиблі, пошкоджені та занадто тонкі гілки, особливо, якщо їх дуже багато. Пагони зрізайте під нахилом у 45 градусів і вкорочуйте стебла, які занадто довгі. Тільки так вам вдасться отримати пишний і ароматний кущ троянд.

Кустовые розы в саду
Кущові троянди в саду. Фото: Pinterest

Гортензії

Навесні також потрібно обрізати шорсткі гортензії, якщо ви не встигли це зробити раніше. Щоб покращити розвиток цих квітів, їх варто прорідити. 

До того ж, потрібно обрізати деревоподібну та волотисту гортензії, адже їм також потрібен ретельний догляд. Видаляйте всі зайві стебла, щоб кущ не віддавав всю енергію великій кількості дрібних пагонів, а витрачав сили на декілька гілок. Тільки так кущі почнуть рясно цвісти.

Пышные разноцветные гортензии у дома
Пишні різнокольорові гортензії біля будинку. Фото: Pinterest

Буддлеї

Цю квітку бажано було оновити ще у лютому чи у березні, проте, це можна зробити і навесні. Обрізайте гілки цієї рослини так, щоб вони стали трохи коротшими. Якщо ви сформуєте кущ буддлей, то її пагони будуть краще розвиватися.

Якщо ви помітили, що ця рослини стала занадто високою і густою, сміливо обрізайте приблизно половину куща. 

Большой куст буддлеи в саду
Великий кущ буддлей в саду. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, що потрібно зробити з нарцисами, якщо вони вже відцвіли. 

Раніше ми розповідали про те, які зрізані квіти вдома стоять довше за інших. 

Також ми повідомляли про те, чим варто підживити жоржини навесні 2024 року. 

рослини
квіти
сад
обрізання

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