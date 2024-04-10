Які квіти стоять у вазі довше за інших — список рослин для дому

Вдома буде краса і аромат — які зрізані квіти стоять довше за всіх
Чи не кожна жінка в цьому світі любить квіти, особливо, коли йдеться про цілий сад. Однак, якщо ви хочете, щоб вашому саду на ділянці заздрили сусіди навколо, варто обирати сорти квітів, які підійдуть для красивих букетів.
Про це повідомляє Gardening know how.
Найкращі квіти для саду
Жоржини
Цей вид квітів вміє стояти тривалий час, проте, якщо ви будете вирощувати їх у прохолодному місці, напередодні зими потрібно бути викопати бульби цих рослин. Вони дуже люблять рости під сонячними променями у ретельно дренованому ґрунті, а їхня краса радуватиме вас з кінця літа аж до осені.
Лілії
Ці квіти люблять сонце, дренований ґрунт і сонячні промені. До того ж, вони є справжніми прихильниками води, тому їхню вазу потрібно поповнювати регулярно. Зрізані лілії стоятимуть у воді протягом двох тижнів, але вони є дуже токсичними для котів.
Гортензії
Ця рослина любить перебувати у плямистій тіні і рости у вологому ґрунті, який ретельно дренується. Відтінок гортензій залежить від рівню кислотності вашого ґрунту, наприклад, якщо він сильно кислий, то квітка буде синьою або фіолетовою, а якщо нейтральний — то рожевою. Гортензії можуть стояти до дев’яти днів у воді.
Хризантеми
Зрізані хризантеми можуть стояти у вазі з водою протягом двох тижнів, люблять родючий дренований ґрунт і прямі промені сонця. Багато сортів цієї квітки цвіте цілу осінь, а деякі сорти цвітуть з кінця весни до осені.
Цинія
Це рясні квіти, які здатні зберігатися у вазі з водою від семи до 12 днів. Ці рослини краще садити на ділянках, де багато прямих сонячних променів, у добре дренованому ґрунті.
Альстромерія
Альстромерія — це одна зі зрізаних квіток, яка здатна стояти у вазі дуже довго. Але цю рослину краще садити у місцях, де більш тепло, або у теплицях. Вона любить сонце і дренований ґрунт.
Аліум
Ця квітка є багаторічною, а щоб її виростити, посадіть глибоко цибулини восени на ділянці, де бувають як прямі промені сонця, так і інколи не дуже.
Півонії
Ці квіти не так довго цвітуть, як інші, але роблять вони це дуже рясно. Щоб отримати красиву пишну півонію, посадіть її у родючий, вологий і дренований ґрунт під сонцем.
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