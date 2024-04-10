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Вдома буде краса і аромат — які зрізані квіти стоять довше за всіх

10 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які квіти стоять у вазі довше за інших — список рослин для дому
Молода дівчина, яка ставить квіти у вазу. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Чи не кожна жінка в цьому світі любить квіти, особливо, коли йдеться про цілий сад. Однак, якщо ви хочете, щоб вашому саду на ділянці заздрили сусіди навколо, варто обирати сорти квітів, які підійдуть для красивих букетів.

Про це повідомляє Gardening know how.

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Жоржини

Цей вид квітів вміє стояти тривалий час, проте, якщо ви будете вирощувати їх у прохолодному місці, напередодні зими потрібно бути викопати бульби цих рослин. Вони дуже люблять рости під сонячними променями у ретельно дренованому ґрунті, а їхня краса радуватиме вас з кінця літа аж до осені.

Красивые пышные георгины в саду
Красиві пишні жоржини в саду. Фото: Pinterest

Лілії

Ці квіти люблять сонце, дренований ґрунт і сонячні промені. До того ж, вони є справжніми прихильниками води, тому їхню вазу потрібно поповнювати регулярно. Зрізані лілії стоятимуть у воді протягом двох тижнів, але вони є дуже токсичними для котів.

Красивые яркие лилии на улице
Красиві яскраві лілії на вулиці. Фото: Pinterest

Гортензії

Ця рослина любить перебувати у плямистій тіні і рости у вологому ґрунті, який ретельно дренується. Відтінок гортензій залежить від рівню кислотності вашого ґрунту, наприклад, якщо він сильно кислий, то квітка буде синьою або фіолетовою, а якщо нейтральний — то рожевою. Гортензії можуть стояти до дев’яти днів у воді.

Красивые разноцветные гортензии
Гарні різнокольорові гортензії. Фото: Pinterest

Хризантеми

Зрізані хризантеми можуть стояти у вазі з водою протягом двох тижнів, люблять родючий дренований ґрунт і прямі промені сонця. Багато сортів цієї квітки цвіте цілу осінь, а деякі сорти цвітуть з кінця весни до осені.

Большое количество красивых хризантем
Велика кількість красивих хризантем. Фото: Freepik

Цинія

Це рясні квіти, які здатні зберігатися у вазі з водою від семи до 12 днів. Ці рослини краще садити на ділянках, де багато прямих сонячних променів, у добре дренованому ґрунті.

Разноцветные георгиноподобные цинии
Різнокольорові жоржиноподібні цинії. Фото: Freepik

Альстромерія

Альстромерія — це одна зі зрізаних квіток, яка здатна стояти у вазі дуже довго. Але цю рослину краще садити у місцях, де більш тепло, або у теплицях. Вона любить сонце і дренований ґрунт. 

Цветы красивой альстромерии
Квіти красивої альстромерії. Фото: Freepik

Аліум

Ця квітка є багаторічною, а щоб її виростити, посадіть глибоко цибулини восени на ділянці, де бувають як прямі промені сонця, так і інколи не дуже. 

Аллиум, который еще называют декоративным луком
Аліум, який ще називають декоративною цибулею. Фото: Pinterest

Півонії

Ці квіти не так довго цвітуть, як інші, але роблять вони це дуже рясно. Щоб отримати красиву пишну півонію, посадіть її у родючий, вологий і дренований ґрунт під сонцем. 

Куст пышного розового пиона
Кущ пишної рожевої півонії. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно доглядати букет квітів, щоб він стояв у вазі довше. 

Раніше ми розповідали про те, які кімнатні рослини вважаються найкращими для здоров’я. 

Також ми повідомляли про те, яка рослина очищує повітря в домі.

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