Какие цветы стоят в вазе дольше других — список растений для дома

Молодая девушка, которая ставит цветы в вазу. Фото: Pexels

Едва ли не каждая женщина в этом мире любит цветы, особенно, когда речь идет о целом саде. Однако, если вы хотите, чтобы вашему саду на участке завидовали соседи вокруг, следует выбирать сорта цветов, которые подойдут для красивых букетов.

Об этом сообщает Gardening know how.

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Георгины

Этот вид цветов умеет стоять длительное время, однако, если вы будете выращивать их в прохладном месте, накануне зимы нужно выкопать клубни этих растений. Они очень любят расти под солнечными лучами в тщательно дренированной почве, а их красота будет радовать вас с конца лета до осени.

Красивые пышные георгины в саду. Фото: Pinterest

Лилии

Эти цветы любят солнце, дренированную почву и солнечные лучи. К тому же, они являются настоящими поклонниками воды, поэтому их вазу нужно пополнять регулярно. Срезанные лилии будут стоять в воде в течение двух недель, но они очень токсичны для кошек.

Красивые яркие лилии на улице. Фото: Pinterest

Гортензии

Это растение любит находиться в пятнистой тени и расти во тщательно дренируемой влажной почве. Оттенок гортензий зависит от уровня кислотности вашей почвы, например, если она сильно кислая, то цветок будет синим или фиолетовым, а если нейтральная — то розовым. Гортензии могут стоять до девяти дней в воде.

Красивые разноцветные гортензии. Фото: Pinterest

Хризантемы

Срезанные хризантемы могут стоять в вазе с водой в течение двух недель, любят плодородную дренированную почву и прямые лучи солнца. Многие сорта этого цветка цветут целую осень, а некоторые сорта цветут с конца весны до осени.

Большое количество красивых хризантем. Фото: Freepik

Циния

Это обильные цветы, способные храниться в вазе с водой от семи до 12 дней. Эти растения лучше сажать на участках, где много прямых солнечных лучей, в хорошо дренированной почве.

Разноцветные георгиноподобные цинии. Фото: Freepik

Альстромерия

Альстромерия — это один из срезанных цветков, который способен стоять в вазе очень долго. Но это растение лучше сажать в местах, где теплее, или в теплицах. Она любит солнце и дренированную почву.

Цветы красивой альстромерии. Фото: Freepik

Аллиум

Этот цветок многолетний, а чтобы его вырастить, посадите глубоко луковицы осенью на участке, где бывают как прямые лучи солнца, так и иногда не очень.

Аллиум, который называют декоративным луком. Фото: Pinterest

Пионы

Эти цветы не так долго цветут, как другие, но делают они это очень обильно. Чтобы получить красивый пышный пион, посадите его в плодородную, влажную и дренированную почву под солнцем.

Куст пышного розового пиона. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как правильно ухаживать за букетом цветов, чтобы он стоял в вазе дольше.

Раньше мы рассказывали о том, какие комнатные растения считаются самыми лучшими для здоровья.

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