Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Дома будет красота и аромат — какие срезанные цветы стоят дольше всех arrow

Дома будет красота и аромат — какие срезанные цветы стоят дольше всех

10 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какие цветы стоят в вазе дольше других — список растений для дома
Молодая девушка, которая ставит цветы в вазу. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Едва ли не каждая женщина в этом мире любит цветы, особенно, когда речь идет о целом саде. Однако, если вы хотите, чтобы вашему саду на участке завидовали соседи вокруг, следует выбирать сорта цветов, которые подойдут для красивых букетов.

Об этом сообщает Gardening know how.

Читайте также:

Самые лучшие цветы для сада

Георгины

Этот вид цветов умеет стоять длительное время, однако, если вы будете выращивать их в прохладном месте, накануне зимы нужно выкопать клубни этих растений. Они очень любят расти под солнечными лучами в тщательно дренированной почве, а их красота будет радовать вас с конца лета до осени.

Красивые пышные георгины в саду.
Красивые пышные георгины в саду. Фото: Pinterest

Лилии

Эти цветы любят солнце, дренированную почву и солнечные лучи. К тому же, они являются настоящими поклонниками воды, поэтому их вазу нужно пополнять регулярно. Срезанные лилии будут стоять в воде в течение двух недель, но они очень токсичны для кошек.

Красивые яркие лилии на улице.
Красивые яркие лилии на улице. Фото: Pinterest

Гортензии

Это растение любит находиться в пятнистой тени и расти во тщательно дренируемой влажной почве. Оттенок гортензий зависит от уровня кислотности вашей почвы, например, если она сильно кислая, то цветок будет синим или фиолетовым, а если нейтральная — то розовым. Гортензии могут стоять до девяти дней в воде.

Разноцветные гортензии.
Красивые разноцветные гортензии. Фото: Pinterest

Хризантемы

Срезанные хризантемы могут стоять в вазе с водой в течение двух недель, любят плодородную дренированную почву и прямые лучи солнца. Многие сорта этого цветка цветут целую осень, а некоторые сорта цветут с конца весны до осени.

Большое количество красивых хризантем
Большое количество красивых хризантем. Фото: Freepik

Циния

Это обильные цветы, способные храниться в вазе с водой от семи до 12 дней. Эти растения лучше сажать на участках, где много прямых солнечных лучей, в хорошо дренированной почве.

Разноцветные георгиноподобные цинии.
Разноцветные георгиноподобные цинии. Фото: Freepik

Альстромерия

Альстромерия — это один из срезанных цветков, который способен стоять в вазе очень долго. Но это растение лучше сажать в местах, где теплее, или в теплицах. Она любит солнце и дренированную почву.

Цветы красивой альстромерии.
Цветы красивой альстромерии. Фото: Freepik

Аллиум

Этот цветок многолетний, а чтобы его вырастить, посадите глубоко луковицы осенью на участке, где бывают как прямые лучи солнца, так и иногда не очень.

Аллиум, который еще называют декоративным луком
Аллиум, который называют декоративным луком. Фото: Pinterest

Пионы

Эти цветы не так долго цветут, как другие, но делают они это очень обильно. Чтобы получить красивый пышный пион, посадите его в плодородную, влажную и дренированную почву под солнцем.

Куст пышного розового пиона
Куст пышного розового пиона. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, как правильно ухаживать за букетом цветов, чтобы он стоял в вазе дольше.

Раньше мы рассказывали о том, какие комнатные растения считаются самыми лучшими для здоровья.

Также мы сообщали о том, какое растение очищает воздух в доме.

растения
цветы
сад
букеты цветов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

28 марта 2024

17:45 Как доехать на пробитом колесе до СТО, когда нет запаски — три способа