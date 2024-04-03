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Ніякого очищувача повітря не треба — яка рослина має бути вдома

3 квітня 2024 15:50
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Яка кімнатна рослина найкраще очищає повітря — що посадити вдома
Молода дівчина, яка тримає кімнатну рослину. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Справжні господарі купують додому різні рослини не тільки для того, щоб прикрасити свою оселю, а й для того, щоб вони поглинали вуглекислий газ і виділяли кисень. Але далеко не всі люди знають, яка ж кімнатна рослина є найкращою для квартири або будинку.

Новини.LIVE розповідає про цю рослину.

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Найкраща рослина для очищення повітря

Трава Штернберга

Найкращою квіткою для оселі вважається саме трава Штернберга, яка хоч і не така популярна, як драцена, але не менш ефективна. Ця рослина здатна швидко і без проблем прибрати шкідливі речовини, які перебувають в повітрі оселі.

Человек, держащий траву Штернберга
Людина, яка тримає траву Штернберга. Фото: Freepik

Фахівці стверджують, що трава Штернберга може нейтралізувати такі важливі токсичні компоненти, як:

  • Формальдегід
  • Ацетон
  • Бензол
  • Аміак

Листя рослини має насичений зелений колір, який не тільки прибирає різні бактерії навколо, а й вловлює пил, що особливо важливо для тих, хто має на неї алергічну реакцію. Це необхідно для того, щоб алергіки не вдихали пил і не страждали потім від наслідків.

Зберігання і догляд трави Штернберга

Зберігати цю рослину рекомендується за температури повітря в 15-20 градусів тепла. До того ж, щоб листя не сохли, фахівці не рекомендують ставити траву Штернберга біля батареї. Справа в тому, що висока температура повітря погано впливає на цю квітку.

Трава Штернберга, которую следует держать дома
Трава Штернберга, яку варто тримати вдома. Фото: Pinterest

Якщо говорити про те, як потрібно поливати цю рослину, то робити це також варто обережно. Достатньо поливати цю траву один раз на два-три дні. У зимовий період, коли надворі холодно, краще робити це лише один раз на тиждень. 

До того ж, вирощувати цю траву можна в універсальному ґрунті, яку використовують для великої кількості квітів.

Нагадаємо, ми писали про те, яка кімнатна рослина здатна покращити пам’ять людини. 

Раніше ми розповідали про те, яку кімнатну квітку категорично не рекомендується тримати у спальні. 

Також ми повідомляли про те, які кімнатні рослини здатні принести гроші і добробут родині. 

здоров'я
квіти
поради
кімнатні рослини

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