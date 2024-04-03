Яка кімнатна рослина найкраще очищає повітря — що посадити вдома

Молода дівчина, яка тримає кімнатну рослину. Фото: Freepik

Справжні господарі купують додому різні рослини не тільки для того, щоб прикрасити свою оселю, а й для того, щоб вони поглинали вуглекислий газ і виділяли кисень. Але далеко не всі люди знають, яка ж кімнатна рослина є найкращою для квартири або будинку.

Новини.LIVE розповідає про цю рослину.

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Трава Штернберга

Найкращою квіткою для оселі вважається саме трава Штернберга, яка хоч і не така популярна, як драцена, але не менш ефективна. Ця рослина здатна швидко і без проблем прибрати шкідливі речовини, які перебувають в повітрі оселі.

Людина, яка тримає траву Штернберга. Фото: Freepik

Фахівці стверджують, що трава Штернберга може нейтралізувати такі важливі токсичні компоненти, як:

Формальдегід

Ацетон

Бензол

Аміак

Листя рослини має насичений зелений колір, який не тільки прибирає різні бактерії навколо, а й вловлює пил, що особливо важливо для тих, хто має на неї алергічну реакцію. Це необхідно для того, щоб алергіки не вдихали пил і не страждали потім від наслідків.

Зберігання і догляд трави Штернберга

Зберігати цю рослину рекомендується за температури повітря в 15-20 градусів тепла. До того ж, щоб листя не сохли, фахівці не рекомендують ставити траву Штернберга біля батареї. Справа в тому, що висока температура повітря погано впливає на цю квітку.

Трава Штернберга, яку варто тримати вдома. Фото: Pinterest

Якщо говорити про те, як потрібно поливати цю рослину, то робити це також варто обережно. Достатньо поливати цю траву один раз на два-три дні. У зимовий період, коли надворі холодно, краще робити це лише один раз на тиждень.

До того ж, вирощувати цю траву можна в універсальному ґрунті, яку використовують для великої кількості квітів.

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