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Никакого воздухоочистителя не нужно — какое растение должно быть дома

3 апреля 2024 15:50
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Какое комнатное растение лучше всего очищает воздух — что посадить дома
Молодая девушка, держащая комнатное растение. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Настоящие хозяева покупают домой разные растения не только для того, чтобы украсить свой дом, но и для того, чтобы они поглощали углекислый газ и выделяли кислород. Но далеко не все люди знают, какое же комнатное растение лучше для квартиры или дома.

Новини.LIVE рассказывает об этом растении.

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Самое лучшее растение для очистки воздуха

Трава Штернберга

Лучшим цветком для дома считается именно трава Штернберга, которая хоть и не так популярна, как драцена, но не менее эффективна. Это растение способно быстро и без проблем может убрать вредные вещества, находящиеся в воздухе дома.

Человек, держащий траву Штернберга
Человек, держащий траву Штернберг. Фото: Freepik

Специалисты утверждают, что трава Штернберга может нейтрализовать такие важные токсичные компоненты, как:

  • Формальдегид
  • Ацетон
  • Бензол
  • Аммиак

Листья растения имеют насыщенный зеленый цвет, который не только убирает разные бактерии вокруг, но и улавливает пыль, что особенно важно для тех, кто имеет на нее аллергическую реакцию. Это необходимо для того, чтобы аллергики не вдыхали пыль и не страдали от последствий.

Хранение и уход за травой Штернберга

Хранить это растение рекомендуется при температуре воздуха в 15-20 градусов тепла. К тому же, чтобы листья не сохли, специалисты не рекомендуют ставить траву Штернберга у батареи. Дело в том, что высокая температура воздуха плохо влияет на этот цветок.

Трава Штернберга, которую следует держать дома
Трава Штернберга, которую следует держать дома. Фото: Pinterest

Если говорить о том, как нужно поливать это растение, то делать это тоже следует осторожно. Достаточно поливать эту траву раз в два-три дня. В зимний период, когда на улице холодно, лучше делать это только один раз в неделю.

К тому же, выращивать эту траву можно в универсальной почве, которую используют для большого количества цветов.

Напомним, мы писали о том, какое комнатное растение способно улучшить память человека.

Раньше мы рассказывали о том, какой комнатный цветок не рекомендуется держать в спальне.

Также мы сообщали о том, какие комнатные растения способны принести деньги и благополучие семье.

здоровье
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советы
комнатные растения

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