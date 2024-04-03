Какое комнатное растение лучше всего очищает воздух — что посадить дома

Никакого воздухоочистителя не нужно — какое растение должно быть дома
Настоящие хозяева покупают домой разные растения не только для того, чтобы украсить свой дом, но и для того, чтобы они поглощали углекислый газ и выделяли кислород. Но далеко не все люди знают, какое же комнатное растение лучше для квартиры или дома.
Новини.LIVE рассказывает об этом растении.
Самое лучшее растение для очистки воздуха
Трава Штернберга
Лучшим цветком для дома считается именно трава Штернберга, которая хоть и не так популярна, как драцена, но не менее эффективна. Это растение способно быстро и без проблем может убрать вредные вещества, находящиеся в воздухе дома.
Специалисты утверждают, что трава Штернберга может нейтрализовать такие важные токсичные компоненты, как:
- Формальдегид
- Ацетон
- Бензол
- Аммиак
Листья растения имеют насыщенный зеленый цвет, который не только убирает разные бактерии вокруг, но и улавливает пыль, что особенно важно для тех, кто имеет на нее аллергическую реакцию. Это необходимо для того, чтобы аллергики не вдыхали пыль и не страдали от последствий.
Хранение и уход за травой Штернберга
Хранить это растение рекомендуется при температуре воздуха в 15-20 градусов тепла. К тому же, чтобы листья не сохли, специалисты не рекомендуют ставить траву Штернберга у батареи. Дело в том, что высокая температура воздуха плохо влияет на этот цветок.
Если говорить о том, как нужно поливать это растение, то делать это тоже следует осторожно. Достаточно поливать эту траву раз в два-три дня. В зимний период, когда на улице холодно, лучше делать это только один раз в неделю.
К тому же, выращивать эту траву можно в универсальной почве, которую используют для большого количества цветов.
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