Що робити з нарцисами після цвітіння — чим підживлювати квіти

Садівник, який доглядає нарциси на своїй ділянці. Фото: Decorexpro

Нарциси — це одні з найкрасивіших квітів, які зазвичай цвітуть у квітні і травні, після чого засихають і залишають по собі тонке листя. Тож, варто розуміти, що робити з цими рослинами після цвітіння і чим їх варто підживлювати, коли вони стають сухими.

Про це повідомляють на Express.

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Як подбати про нарциси після цвітіння

Досвідчені садівники стверджують, що коли нарциси стають сухими після травня, їх потрібно обрізати. Щоб це зробити, зріжте стебло над листям і приберіть засохлі квітки після цвітіння, щоб в цибулині нарцису з’явилися запаси.

Проте не видаляйте листя, нехай залишиться щонайменше на шість тижнів після цвітіння. Щоб отримати пишні бутони цих квітів, потрібно залишити листя відмирати природньо. За словами садівників, повністю зрізати ці рослини можна вже наприкінці травня.

Чоловік, який обрізає нарциси після цвітіння. Фото: Alamy

Яке добриво додавати після цвітіння

Корисні компоненти, які залишили по собі листя нарцисів, поступово переходитимуть у цибулину квітки. Так нарис вміє самостійно себе підживлювати на наступний сезон, а це дуже важливо для пишної і красивої рослини.

Садівники радять підживлювати квітник після обрізки квітів монофосфатом калію. А ось на ранньому етапі розвитку цієї рослини потрібно підживити її азотом, який допомагає зростати зеленій масі. Проте, в цьому випадку варто не перебільшити з кількістю добрива.

Красиві жовті нарциси в саду. Фото: УНІАН

До того ж, можна підживити нарциси органічними добривами, до складу яких входять необхідні для них після цвітіння елементи. Деякі садівники після цього періоду додають до нарцисів деревну золу, яка містить багато фосфору і калію.

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