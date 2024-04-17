Что делать с нарциссами после цветения — чем подкармливать цветы

Садовод, ухаживающий за нарциссами на своем участке. Фото: Decorexpro

Нарциссы — это одни из самых красивых цветов, которые обычно цветут в апреле и мае, после чего засыхают и оставляют после себя тонкие листья. Следовательно, следует понимать, что делать с этими растениями после цветения и чем их следует подкармливать, когда они становятся сухими.

Об этом сообщают на Express.

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Опытные садоводы утверждают, что когда нарциссы становятся сухими после мая, их нужно обрезать. Чтобы это сделать, срежьте стебель над листьями и уберите засохшие цветки после цветения, чтобы у луковицы нарцисса появились запасы.

Однако не удаляйте листья, пусть останется, по меньшей мере, на шесть недель после цветения. Чтобы получить пышные бутоны этих цветов, нужно оставить листья отмирать естественно. По словам садоводов, полностью срезать эти растения можно уже в конце мая.

Мужчина, который обрезает нарциссы после цветения. Фото: Alamy

Какое удобрение добавлять после цветения

Полезные компоненты, которые оставили после себя листья нарциссов, будут постепенно переходить в луковицу цветка. Так очерк умеет самостоятельно себя подкармливать на следующий сезон, а это очень важно для пышного и красивого растения.

Садоводы советуют подпитывать цветник после обрезки цветов монофосфатом калия. А вот на раннем этапе развития этого растения нужно подпитать его азотом, помогающим расти зеленой массе. Однако, в этом случае следует не преувеличить с количеством удобрения.

Красивые желтые нарциссы в саду. Фото: УНИАН

К тому же можно подпитать нарциссы органическими удобрениями, в состав которых входят необходимые для них после цветения элементы. Некоторые садоводы после этого периода добавляют к нарциссам древесную золу, содержащую много фосфора и калия.

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