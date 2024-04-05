Чим підживлювати жоржини навесні, щоб раніше квітнули — найкращі поради

Господиня, яка доглядає жоржини в саду. Фото: Alamy

Весна — це час для того, щоб почати відновлювати свій сад і город після холодного зимового періоду, зокрема, щоб вирощувати квіти. Ми розповідаємо, яким добривом підживлювати жоржини, щоб отримати неймовірно красиві та пишні квіти.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садоводів.

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Навіщо підживлювати жоржини

Завдяки додаванню добрива можна забезпечити здоровий розвиток рослини, а також допомогти їм цвісти і бути витривалими. Особливо, багато корисних компонентів потрібні жоржинам саме у той період, коли вони активно зростають.

Також ці корисні речовини потрібні для зміцнення стебел і листя, а також формування квітів. У складі деяких добрив є компоненти, які покращують процес формування бутонів, тому можна раніше побачити розквітлі жоржини.

Красиві та пишні бутони жоржин. Фото: Pixabay

Чим краще підживлювати жоржини

Під час підживлення краще брати органічні добрива, які мають у своєму складі потрібні поживні компоненти і допомагають збільшити об’єм гумусу в ґрунті. До списку таких добрив входять:

Компост

Відвари рослин

Перегній

У період активного зростання квіти потрібно підживлювати великою кількістю фосфору, щоб зміцнити корені.

Красиві жоржини в саду. Фото: Pinterest

Коли потрібно підживлювати жоржини

Додавати добриво до цих рослин потрібно регулярно, але варто стежити за кількістю, щоб не перегрузити їх. Також потрібно дивитися на рекомендації стосовно дозування на упаковках. До того ж, жоржині може бути потрібні такі додаткові мікроелементи, як:

Залізо

Магній

Цинк

Перед початком цвітіння жоржини потрібно підживлювати добривом, який містить велику кількість калію, щоб квіти вийшли красивими і пишними.

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