Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Бутони вийдуть неймовірно пишними — чим підживити жоржини навесні arrow

Бутони вийдуть неймовірно пишними — чим підживити жоржини навесні

5 квітня 2024 03:21
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживлювати жоржини навесні, щоб раніше квітнули — найкращі поради
Господиня, яка доглядає жоржини в саду. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Весна — це час для того, щоб почати відновлювати свій сад і город після холодного зимового періоду, зокрема, щоб вирощувати квіти. Ми розповідаємо, яким добривом підживлювати жоржини, щоб отримати неймовірно красиві та пишні квіти.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садоводів.

Читайте також:

Навіщо підживлювати жоржини

Завдяки додаванню добрива можна забезпечити здоровий розвиток рослини, а також допомогти їм цвісти і бути витривалими. Особливо, багато корисних компонентів потрібні жоржинам саме у той період, коли вони активно зростають. 

Також ці корисні речовини потрібні для зміцнення стебел і листя, а також формування квітів. У складі деяких добрив є компоненти, які покращують процес формування бутонів, тому можна раніше побачити розквітлі жоржини.

Красивые и пышные бутоны георгин
Красиві та пишні бутони жоржин. Фото: Pixabay

Чим краще підживлювати жоржини

Під час підживлення краще брати органічні добрива, які мають у своєму складі потрібні поживні компоненти і допомагають збільшити об’єм гумусу в ґрунті. До списку таких добрив входять:

  • Компост
  • Відвари рослин
  • Перегній

У період активного зростання квіти потрібно підживлювати великою кількістю фосфору, щоб зміцнити корені. 

Красивые георгины в саду
Красиві жоржини в саду. Фото: Pinterest

Коли потрібно підживлювати жоржини

Додавати добриво до цих рослин потрібно регулярно, але варто стежити за кількістю, щоб не перегрузити їх. Також потрібно дивитися на рекомендації стосовно дозування на упаковках. До того ж, жоржині може бути потрібні такі додаткові мікроелементи, як:

  • Залізо
  • Магній
  • Цинк

Перед початком цвітіння жоржини потрібно підживлювати добривом, який містить велику кількість калію, щоб квіти вийшли красивими і пишними.

Нагадаємо, ми писали про те, навіщо забивати цвях у горщики з трояндами. 

Раніше ми розповідали про те, в який період краще садити гладіолуси навесні 2024 року. 

Також ми повідомляли про те, як можна врятувати орхідею звичайними продуктами.

рослини
квіти
підживлення
жоржини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста