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Бутоны получатся невероятно пышными — чем подкормить георгины весной

5 апреля 2024 03:21
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем подкармливать георгины весной, чтобы раньше цвели — самые лучшие советы
Хозяйка, которая ухаживает за георгинами в саду. Фото: Alamy
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Весна — это время для того, чтобы начать восстанавливать свой сад и огород после холодного зимнего периода, в частности, чтобы выращивать цветы. Мы рассказываем, каким удобрением подкармливать георгины, чтобы получить невероятно красивые и пышные цветы.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Зачем подкармливать георгины

Благодаря добавлению удобрения можно обеспечить здоровое развитие растения, а также помочь им цвести и быть выносливыми. Особенно много полезных компонентов нужно георгинам именно в тот период, когда они активно растут.

Также эти полезные вещества нужны для укрепления стеблей и листьев, а также для формирования цветов. В составе некоторых удобрений есть компоненты, улучшающие процесс формирования бутонов, поэтому можно раньше увидеть расцветшие георгины.

Красивые и пышные бутоны.
Красивые и пышные бутоны георгин. Фото: Pixabay

Чем лучше подкармливать георгины

При подкормке лучше брать органические удобрения, которые имеют в своем составе нужные питательные компоненты и помогают увеличить объем гумуса в почве. В список таких удобрений входят:

  • Компост
  • Отвары растений
  • Перегной

В период активного роста цветы нужно подпитывать большим количеством фосфора, чтобы укрепить корни.

Красивые георгины в саду.
Красивые георгины в саду. Фото: Pinterest

Когда нужно подкармливать георгины

Добавлять удобрение к этим растениям нужно регулярно, но следует следить за количеством, чтобы не перегрузить их. Также нужно смотреть на рекомендации по дозировке на упаковках. К тому же, георгины могут потребовать такие дополнительные микроэлементы, как:

  • Железо
  • Магний
  • Цинк

Перед началом цветения георгины нужно подкармливать удобрением, содержащим большое количество калия, чтобы цветы получились красивыми и пышными.

Напомним, мы писали о том, зачем забивать гвоздь в горшки с розами.

Раньше мы рассказывали о том, в какой период лучше сажать гладиолусы весной 2024 года.

Также мы сообщали о том, как можно спасти орхидею обычными продуктами.

растения
цветы
подкормка
георгины

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