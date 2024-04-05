Чем подкармливать георгины весной, чтобы раньше цвели — самые лучшие советы

Хозяйка, которая ухаживает за георгинами в саду. Фото: Alamy

Весна — это время для того, чтобы начать восстанавливать свой сад и огород после холодного зимнего периода, в частности, чтобы выращивать цветы. Мы рассказываем, каким удобрением подкармливать георгины, чтобы получить невероятно красивые и пышные цветы.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Зачем подкармливать георгины

Благодаря добавлению удобрения можно обеспечить здоровое развитие растения, а также помочь им цвести и быть выносливыми. Особенно много полезных компонентов нужно георгинам именно в тот период, когда они активно растут.

Также эти полезные вещества нужны для укрепления стеблей и листьев, а также для формирования цветов. В составе некоторых удобрений есть компоненты, улучшающие процесс формирования бутонов, поэтому можно раньше увидеть расцветшие георгины.

Красивые и пышные бутоны георгин. Фото: Pixabay

Чем лучше подкармливать георгины

При подкормке лучше брать органические удобрения, которые имеют в своем составе нужные питательные компоненты и помогают увеличить объем гумуса в почве. В список таких удобрений входят:

Компост

Отвары растений

Перегной

В период активного роста цветы нужно подпитывать большим количеством фосфора, чтобы укрепить корни.

Красивые георгины в саду. Фото: Pinterest

Когда нужно подкармливать георгины

Добавлять удобрение к этим растениям нужно регулярно, но следует следить за количеством, чтобы не перегрузить их. Также нужно смотреть на рекомендации по дозировке на упаковках. К тому же, георгины могут потребовать такие дополнительные микроэлементы, как:

Железо

Магний

Цинк

Перед началом цветения георгины нужно подкармливать удобрением, содержащим большое количество калия, чтобы цветы получились красивыми и пышными.

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