Чем подкармливать георгины весной, чтобы раньше цвели — самые лучшие советы

Бутоны получатся невероятно пышными — чем подкормить георгины весной
Весна — это время для того, чтобы начать восстанавливать свой сад и огород после холодного зимнего периода, в частности, чтобы выращивать цветы. Мы рассказываем, каким удобрением подкармливать георгины, чтобы получить невероятно красивые и пышные цветы.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.
Зачем подкармливать георгины
Благодаря добавлению удобрения можно обеспечить здоровое развитие растения, а также помочь им цвести и быть выносливыми. Особенно много полезных компонентов нужно георгинам именно в тот период, когда они активно растут.
Также эти полезные вещества нужны для укрепления стеблей и листьев, а также для формирования цветов. В составе некоторых удобрений есть компоненты, улучшающие процесс формирования бутонов, поэтому можно раньше увидеть расцветшие георгины.
Чем лучше подкармливать георгины
При подкормке лучше брать органические удобрения, которые имеют в своем составе нужные питательные компоненты и помогают увеличить объем гумуса в почве. В список таких удобрений входят:
- Компост
- Отвары растений
- Перегной
В период активного роста цветы нужно подпитывать большим количеством фосфора, чтобы укрепить корни.
Когда нужно подкармливать георгины
Добавлять удобрение к этим растениям нужно регулярно, но следует следить за количеством, чтобы не перегрузить их. Также нужно смотреть на рекомендации по дозировке на упаковках. К тому же, георгины могут потребовать такие дополнительные микроэлементы, как:
- Железо
- Магний
- Цинк
Перед началом цветения георгины нужно подкармливать удобрением, содержащим большое количество калия, чтобы цветы получились красивыми и пышными.
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