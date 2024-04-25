Какие растения следует успеть обрезать весной 2024

Садовница, обрезающая растения на своем участке. Фото: Freepik

Весна — это время, когда все настоящие дачники занимаются огородом, в частности, обрезают цветы. Опытные садоводы рассказывают, какие цветы нужно успеть обрезать весной 2024 года, чтобы потом ваш участок был посеян невероятно красивыми, пышными и ароматными бутонами.

Об этом сообщает Daily Express.

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Розы

Не секрет, что кустовые розы, как никто другой, нуждаются в правильной обрезке, которую лучше делать в конце зимы. Однако, если вы не успели этого сделать, тщательно взгляните на цветок. Если вы заметили, что на новых побегах еще нет листьев, вы еще можете исправить ситуацию.

Обязательно удалите все погибшие, поврежденные и слишком тонкие ветви, особенно если их очень много. Побеги срезайте под наклоном в 45 градусов и укорачивайте стебли, которые слишком длинные. Только так вам удастся получить пышный и ароматный куст роз.

Кустовые розы в саду. Фото: Pinterest

Гортензии

Весной также нужно обрезать шершавые гортензии, если вы не успели это сделать раньше. Чтобы улучшить развитие этих цветов, их следует проредить.

К тому же, нужно обрезать древовидную и метельчатую гортензии, ведь им также нужен тщательный уход. Удаляйте все лишние стебли, чтобы куст не отдавал всю энергию большому количеству мелких побегов, а тратил силы на несколько веток. Только так кусты начнут обильно цвести.

Пышные разноцветные гортензии возле дома. Фото: Pinterest

Буддлеи

Этот цветок желательно было обновить еще в феврале или в марте, однако, это можно сделать и весной. Обрезайте ветки этого растения так, чтобы они стали немного короче. Если вы сформируете куст буддлей, то его побеги будут лучше развиваться.

Если вы заметили, что это растения стало слишком высоким и густым, смело обрезайте примерно половину куста.

Большой куст буддлей в саду. Фото: Pinterest

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