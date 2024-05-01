Як назавжди позбутися землерийок на городі та в саду — гуманні методи

Землерийка, яка дуже шкодить саду та городу. Фото: Центральний Український Вісник

Справжні городники знають, як важко позбутися різних шкідників на своїй ділянці, які несуть чимало шкоди рослинам. Одними з таких шкідників є землерийки, які, хоч і здаються, на перший погляд, невинними, проте, дуже шкодять городу, тому від них варто позбавлятися якомога швидше.

Новини.LIVE розповідає, як можна прибрати землерийок зі свого городу.

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Хто такі землерийки

Землерийки — це маленькі гризуни, які, попри свій невеликий розмір, можуть пошкодити вашу ділянку. Ці шкідники риють довгі тунелі та нори, щоб в них жити, чим пошкоджують рослини і навіть можуть вбити цілий врожай.

Землерийка, яка може пошкодити цілий врожай. Фото: Pixabay

Проте, не обов’язково вбивати цих гризунів, адже є більш гуманні методи, якими можна скористатися. Ці ефективні методи допоможуть прибрати землерийок зі своєї ділянки швидко і без проблем.

Як можна гуманно прибрати землерийок з городу і саду

Ці гризуни мають гострий нюх і слух, тому є дуже чутливими до різних ароматів і шумів. Тому одними з найбільш дієвих методів прибирання землерийок з ділянки є використання ароматів шкідників. Можна покласти у місце проживання цих гризунів екскременти котів або собак.

Маленька землерийка на руці людини. Фото: Pinterest

До того ж, можна взяти рибу, яка вже згнила, яйця, які також не є свіжими, і коров’ячий гній. Всі ці аромати точно не сподобаються землерийкам, тому вони бігтимуть зі своїх тунелів якомога далі, щоб не відчувати ці неприємні запахи.

Але, при цьому, слід розуміти, що ці аромати для вас також будуть дуже неприємними. Тому цей останній спосіб досвідчені дачники рекомендують використовувати дуже обережно, не вдихаючи ці запахи.

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