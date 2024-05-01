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Маленькие грызуны, но большие проблемы — как гуманно избавиться от землероек на огороде

1 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как навсегда избавиться от землероек на огороде и в саду — гуманные методы
Землеройка, которая очень вредит саду и огороду. Фото: Центральный Украинский Вестник
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Настоящие огородники знают, как трудно избавиться от разных вредителей на своем участке, которые несут немало вреда растениям. Одними из таких вредителей являются землеройки, которые, хоть и кажутся, на первый взгляд, безобидными, однако, очень вредят огороду, поэтому от них следует избавляться как можно скорее.

Новини.LIVE рассказывает, как можно убрать землероек со своего огорода.

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Кто такие землеройки

Землеройки — это маленькие грызуны, которые, несмотря на свой небольшой размер, могут повредить ваш участок. Эти вредители роют длинные туннели и норы, чтобы жить в них, чем повреждают растения и даже могут убить целый урожай.

Землеройка
Землеройка, которая может повредить целый урожай. Фото: Pixabay

Однако, не обязательно убивать этих грызунов, ведь есть более гуманные методы, которыми можно воспользоваться. Эти эффективные методы помогут убрать землероек со своего участка быстро и без проблем.

Как можно гуманно убрать землероек с огорода и сада

Эти грызуны имеют острое обоняние и слух, поэтому очень чувствительны к различным ароматам и шумам. Поэтому одними из наиболее действенных методов убирания землероек с участка является использование ароматов вредителей. Можно положить в место обитания этих грызунов экскременты кошек или собак.

Маленькая землеройка на руке человека
Маленькая землеройка на руке человека. Фото: Pinterest

К тому же, можно взять уже сгнившую рыбу, яйца, которые также не являются свежими, и коровий навоз. Все эти ароматы точно не понравятся землеройкам, поэтому они будут бежать со своих тоннелей как можно дальше, чтобы не ощущать эти неприятные запахи.

Но, при этом, следует понимать, что эти ароматы для вас также будут очень неприятными. Поэтому этот последний способ опытные дачники рекомендуют использовать очень аккуратно, не вдыхая эти запахи.

Напомним, мы писали о том, какие популярные растения способны защитить сад и огород от разных вредителей.

Раньше мы рассказывали о том, как можно быстро и эффективно избавиться от улиток в саду.

Также мы сообщали о том, как можно защитить помидоры от грибков и вредителей.

огород
сад
вредители
грызуны

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