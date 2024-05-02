Как защитить капусту на огороде от вредителей — действенные народные методы

Не нужно никакой химии — как защитить капусту на огороде от вредителей
Наличие вредителей на участке — это одна из самых серьезных проблем на огороде, ведь они способны уничтожать целый урожай, в частности, капусту. Чтобы защитить этот овощ от разных вредителей, нужно понимать, как это можно делать народными методами.
Новини.LIVE делится действенными советами для дачников.
Как избавиться от вредителей на капусте
Крестоцветная блошка
Чтобы приготовить действенную смесь против этого вредителя, нужно взять:
- Листья табака — 200 грамм
- Горячую воду — десять литров
- Жидкое мыло — одну столовую ложку
Залейте листья табака водой, оставьте настояться на два-три часа, процедите и добавьте жидкое мыло.
Капустная муха
Чтобы раз и навсегда убрать нежелательных мух с капусты, возьмите:
- Стебли сельдерея — четыре килограмма
- Воду — десять литров
Для приготовления смеси измельчите сельдерей, залейте его водой и кипятите в течение 30 минут. Поставьте на два-три часа настаиваться, затем оставьте этот настой охладиться, процедите и разбавьте каждые два литра раствора в десяти литрах воды.
Тля
Для приготовления эффективного настоя против тли вам понадобятся такие ингредиенты, как:
- Молоко — 500 миллилитров
- Мед — 10 капель
- Вода — одно ведро
Разведите в ведре молоко, добавьте мед и активно опрыскивайте готовой смесью свои грядки на участке.
Улитки
Чтобы избавиться от улиток на капусте, нужно взять такие ингредиенты, как:
- Красный жгучий перец — 100 грамм
- Воду — один литр
- Жидкое мыло — одну столовую ложку
Для приготовления эффективного настоя против улиток измельчите перец, залейте его водой и оставьте настаиваться на двое суток. Затем процедите и разведите каждые полстакана смеси в десяти литрах воды, добавьте туда жидкое мыло и готовым настоем опрыскивайте грядки.
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