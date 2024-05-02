Как защитить капусту на огороде от вредителей — действенные народные методы

Человек, который заботится о капусте на огороде. Фото: Freepik

Наличие вредителей на участке — это одна из самых серьезных проблем на огороде, ведь они способны уничтожать целый урожай, в частности, капусту. Чтобы защитить этот овощ от разных вредителей, нужно понимать, как это можно делать народными методами.

Новини.LIVE делится действенными советами для дачников.

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Крестоцветная блошка

Чтобы приготовить действенную смесь против этого вредителя, нужно взять:

Листья табака — 200 грамм

Горячую воду — десять литров

Жидкое мыло — одну столовую ложку

Залейте листья табака водой, оставьте настояться на два-три часа, процедите и добавьте жидкое мыло.

Крестоцветная блошка на листьях растения. Фото: Pinterest

Капустная муха

Чтобы раз и навсегда убрать нежелательных мух с капусты, возьмите:

Стебли сельдерея — четыре килограмма

Воду — десять литров

Для приготовления смеси измельчите сельдерей, залейте его водой и кипятите в течение 30 минут. Поставьте на два-три часа настаиваться, затем оставьте этот настой охладиться, процедите и разбавьте каждые два литра раствора в десяти литрах воды.

Капустная муха на цветке. Фото: The Daily Garden

Тля

Для приготовления эффективного настоя против тли вам понадобятся такие ингредиенты, как:

Молоко — 500 миллилитров

Мед — 10 капель

Вода — одно ведро

Разведите в ведре молоко, добавьте мед и активно опрыскивайте готовой смесью свои грядки на участке.

Тля, которая ест капусту. Фото: Pinterest

Улитки

Чтобы избавиться от улиток на капусте, нужно взять такие ингредиенты, как:

Красный жгучий перец — 100 грамм

Воду — один литр

Жидкое мыло — одну столовую ложку

Для приготовления эффективного настоя против улиток измельчите перец, залейте его водой и оставьте настаиваться на двое суток. Затем процедите и разведите каждые полстакана смеси в десяти литрах воды, добавьте туда жидкое мыло и готовым настоем опрыскивайте грядки.

Две улитки на листьях растения. Фото: Pinterest

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