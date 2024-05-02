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Не нужно никакой химии — как защитить капусту на огороде от вредителей

2 мая 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как защитить капусту на огороде от вредителей — действенные народные методы
Человек, который заботится о капусте на огороде. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Наличие вредителей на участке — это одна из самых серьезных проблем на огороде, ведь они способны уничтожать целый урожай, в частности, капусту. Чтобы защитить этот овощ от разных вредителей, нужно понимать, как это можно делать народными методами.

Новини.LIVE делится действенными советами для дачников.

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Как избавиться от вредителей на капусте

Крестоцветная блошка

Чтобы приготовить действенную смесь против этого вредителя, нужно взять:

  • Листья табака — 200 грамм
  • Горячую воду — десять литров
  • Жидкое мыло — одну столовую ложку

Залейте листья табака водой, оставьте настояться на два-три часа, процедите и добавьте жидкое мыло.

Крестоцветная блошка на листьях растения
Крестоцветная блошка на листьях растения. Фото: Pinterest

Капустная муха

Чтобы раз и навсегда убрать нежелательных мух с капусты, возьмите:

  • Стебли сельдерея — четыре килограмма
  • Воду — десять литров

Для приготовления смеси измельчите сельдерей, залейте его водой и кипятите в течение 30 минут. Поставьте на два-три часа настаиваться, затем оставьте этот настой охладиться, процедите и разбавьте каждые два литра раствора в десяти литрах воды.

Капустная муха на листе
Капустная муха на цветке. Фото: The Daily Garden

Тля

Для приготовления эффективного настоя против тли вам понадобятся такие ингредиенты, как:

  • Молоко — 500 миллилитров
  • Мед — 10 капель
  • Вода — одно ведро

Разведите в ведре молоко, добавьте мед и активно опрыскивайте готовой смесью свои грядки на участке.

Тля, которая ест капусту
Тля, которая ест капусту. Фото: Pinterest

Улитки

Чтобы избавиться от улиток на капусте, нужно взять такие ингредиенты, как:

  • Красный жгучий перец — 100 грамм
  • Воду — один литр
  • Жидкое мыло — одну столовую ложку

Для приготовления эффективного настоя против улиток измельчите перец, залейте его водой и оставьте настаиваться на двое суток. Затем процедите и разведите каждые полстакана смеси в десяти литрах воды, добавьте туда жидкое мыло и готовым настоем опрыскивайте грядки.

Две улитки на листьях растения
Две улитки на листьях растения. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как можно навсегда избавиться от колорадского жука на огороде без химии.

Раньше мы рассказывали о том, как можно гуманным способом убрать землероек на огороде.

Также мы сообщали о том, как можно спасти свой сад и огород от тли.

овощи
капуста
огород
вредители

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