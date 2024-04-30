Як позбутися колорадського жука на городі — народні методи

Як можна позбутися колорадського жука швидко і без хімії — найкращі методи
Однією з найпоширеніших на городі проблем є колорадські жуки, які здатні активно розмножуватися і їсти листя з плодами різних рослин. Щоб зберегти свій врожай, варто швидко позбутися цих шкідників, а щоб не нашкодити ані собі, ані рослинам, потрібно це робити без хімії.
Новини.LIVE розповідає, як можна позбутися цієї проблеми.
Як знищити колорадського жука народними методами
Гірчичний порошок і оцет
Щоб скористатися цим методом, вам потрібно приготувати суміш з цих інгредієнтів:
- Вода — десять літрів
- Оцет 9% — 150 мілілітрів
- Гірчичний порошок — 50 грамів
Розчиніть оцет і порошок у воді та обприскуйте свої рослини вранці та ввечері, обробляючи город один або два рази на тиждень.
Чистотіл
Для приготування ефективної суміші проти жуків вам знадобиться:
- Свіжий або сухий чистотіл — 0,5 літрів
- Вода — десять літрів
Покладіть до відра чистотіл, залийте його гарячою водою і поставте на слабкий вогонь на 15 хвилин до кип’ятіння.
Відвар полину, хвоща або кульбаби
Щоб знищити колорадського жука, вам потрібно взяти:
- Свіжу зелень — 200 грамів
- Воду — 200 грамів
Покладіть зелень до відра, залийте водою і прокип’ятіть протягом 15 хвилин, потім розчиніть у десяти літрах води 0,5 літрів відвару. Поливайте цією сумішшю вранці та ввечері.
Листя волоського горіха
Щоб приготувати дієву суміш проти шкідників, вам потрібні ці інгредієнти:
- Листя волоського горіха — 300 грамів
- Вода
Замочіть листя в дуже гарячій воді, потім процідіть це і обприскуйте молоді паростки картоплі.
Сода і оцет
Для приготування ефективної суміші проти жуків візьміть:
- Соду — 100 грамів
- Оцет 9% — 0,5 літрів
- Воду — одне відро
Розведіть соду з оцтом у воді та одразу ж починайте обприскувати рослини на городі.
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