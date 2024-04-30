Як позбутися колорадського жука на городі — народні методи

Колорадський жук, який їсть рослини. Фото: Pexels

Однією з найпоширеніших на городі проблем є колорадські жуки, які здатні активно розмножуватися і їсти листя з плодами різних рослин. Щоб зберегти свій врожай, варто швидко позбутися цих шкідників, а щоб не нашкодити ані собі, ані рослинам, потрібно це робити без хімії.

Новини.LIVE розповідає, як можна позбутися цієї проблеми.

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Гірчичний порошок і оцет

Щоб скористатися цим методом, вам потрібно приготувати суміш з цих інгредієнтів:

Вода — десять літрів

Оцет 9% — 150 мілілітрів

Гірчичний порошок — 50 грамів

Розчиніть оцет і порошок у воді та обприскуйте свої рослини вранці та ввечері, обробляючи город один або два рази на тиждень.

Колорадський жук на листі рослини. Фото: Pinterest

Чистотіл

Для приготування ефективної суміші проти жуків вам знадобиться:

Свіжий або сухий чистотіл — 0,5 літрів

Вода — десять літрів

Покладіть до відра чистотіл, залийте його гарячою водою і поставте на слабкий вогонь на 15 хвилин до кип’ятіння.

Відвар полину, хвоща або кульбаби

Щоб знищити колорадського жука, вам потрібно взяти:

Свіжу зелень — 200 грамів

Воду — 200 грамів

Покладіть зелень до відра, залийте водою і прокип’ятіть протягом 15 хвилин, потім розчиніть у десяти літрах води 0,5 літрів відвару. Поливайте цією сумішшю вранці та ввечері.

Декілька колорадських жуків у руці людини. Фото: Pinterest

Листя волоського горіха

Щоб приготувати дієву суміш проти шкідників, вам потрібні ці інгредієнти:

Листя волоського горіха — 300 грамів

Вода

Замочіть листя в дуже гарячій воді, потім процідіть це і обприскуйте молоді паростки картоплі.

Сода і оцет

Для приготування ефективної суміші проти жуків візьміть:

Соду — 100 грамів

Оцет 9% — 0,5 літрів

Воду — одне відро

Розведіть соду з оцтом у воді та одразу ж починайте обприскувати рослини на городі.

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