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Як можна позбутися колорадського жука швидко і без хімії — найкращі методи

30 квітня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як позбутися колорадського жука на городі — народні методи
Колорадський жук, який їсть рослини. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Однією з найпоширеніших на городі проблем є колорадські жуки, які здатні активно розмножуватися і їсти листя з плодами різних рослин. Щоб зберегти свій врожай, варто швидко позбутися цих шкідників, а щоб не нашкодити ані собі, ані рослинам, потрібно це робити без хімії.

Новини.LIVE розповідає, як можна позбутися цієї проблеми.

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Як знищити колорадського жука народними методами

Гірчичний порошок і оцет 

Щоб скористатися цим методом, вам потрібно приготувати суміш з цих інгредієнтів: 

  • Вода — десять літрів
  • Оцет 9% — 150 мілілітрів
  • Гірчичний порошок — 50 грамів

Розчиніть оцет і порошок у воді та обприскуйте свої рослини вранці та ввечері, обробляючи город один або два рази на тиждень.

Колорадский жук на листьях растения
Колорадський жук на листі рослини. Фото: Pinterest

Чистотіл 

Для приготування ефективної суміші проти жуків вам знадобиться:

  • Свіжий або сухий чистотіл — 0,5 літрів
  • Вода — десять літрів

Покладіть до відра чистотіл, залийте його гарячою водою і поставте на слабкий вогонь на 15 хвилин до кип’ятіння. 

Відвар полину, хвоща або кульбаби 

Щоб знищити колорадського жука, вам потрібно взяти:

  • Свіжу зелень — 200 грамів
  • Воду — 200 грамів 

Покладіть зелень до відра, залийте водою і прокип’ятіть протягом 15 хвилин, потім розчиніть у десяти літрах води 0,5 літрів відвару. Поливайте цією сумішшю вранці та ввечері.

Несколько колорадских жуков в руке человека
Декілька колорадських жуків у руці людини. Фото: Pinterest

Листя волоського горіха 

Щоб приготувати дієву суміш проти шкідників, вам потрібні ці інгредієнти:

  • Листя волоського горіха — 300 грамів
  • Вода

Замочіть листя в дуже гарячій воді, потім процідіть це і обприскуйте молоді паростки картоплі. 

Сода і оцет

Для приготування ефективної суміші проти жуків візьміть:

  • Соду — 100 грамів
  • Оцет 9% — 0,5 літрів
  • Воду — одне відро

Розведіть соду з оцтом у воді та одразу ж починайте обприскувати рослини на городі.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна захистити кущі смородини від різних шкідників. 

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город
народні методи
шкідники
колорадський жук

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