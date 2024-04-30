Как избавиться от колорадского жука на огороде — народные методы

Как можно избавиться от колорадского жука быстро и без химии — самые лучшие методы
Одной из самых распространенных на огороде проблем являются колорадские жуки, которые способны активно размножаться и есть листья с плодами разных растений. Чтобы сохранить свой урожай, следует быстро избавиться от этих вредителей, а чтобы не навредить ни себе, ни растениям, нужно это делать без химии.
Новини.LIVE рассказывает, как можно избавиться от этой проблемы.
Как уничтожить колорадского жука народными методами
Горчичный порошок и уксус
Чтобы использовать этот метод, вам нужно приготовить смесь из этих ингредиентов:
- Вода — десять литров
- Уксус 9% — 150 миллилитров
- Горчичный порошок — 50 грамм
Растворите уксус и порошок в воде и опрыскивайте свои растения утром и вечером, обрабатывая огород один или два раза в неделю.
Чистотел
Для приготовления эффективной смеси против жуков вам понадобится:
- Свежий или сухой чистотел — 0,5 литров
- Вода — десять литров
Положите в ведро чистотел, залейте его горячей водой и поставьте на слабый огонь на 15 минут до кипения.
Отвар полыни, хвоща или одуванчика
Чтобы уничтожить колорадского жука, вам нужно взять:
- Свежую зелень — 200 грамм
- Воду — 200 грамм
Положите зелень в ведро, залейте водой и прокипятите в течение 15 минут, затем растворите в десяти литрах воды 0,5 литра отвара. Поливайте этой смесью утром и вечером.
Листья грецкого ореха
Чтобы приготовить действенную смесь против вредителей, вам нужны эти ингредиенты:
- Листья грецкого ореха — 300 грамм
- Вода
Замочите листья в очень горячей воде, затем процедите это и опрыскивайте молодые ростки картофеля.
Сода и уксус
Для приготовления эффективной смеси против жуков возьмите:
- Соду — 100 грамм
- Уксус 9% — 0,5 литров
- Воду — одно ведро
Разведите соду с уксусом в воде и сразу же опрыскивайте растения на огороде.
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