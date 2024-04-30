Как избавиться от колорадского жука на огороде — народные методы

Колорадский жук, который ест растения. Фото: Pexels

Одной из самых распространенных на огороде проблем являются колорадские жуки, которые способны активно размножаться и есть листья с плодами разных растений. Чтобы сохранить свой урожай, следует быстро избавиться от этих вредителей, а чтобы не навредить ни себе, ни растениям, нужно это делать без химии.

Новини.LIVE рассказывает, как можно избавиться от этой проблемы.

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Горчичный порошок и уксус

Чтобы использовать этот метод, вам нужно приготовить смесь из этих ингредиентов:

Вода — десять литров

Уксус 9% — 150 миллилитров

Горчичный порошок — 50 грамм

Растворите уксус и порошок в воде и опрыскивайте свои растения утром и вечером, обрабатывая огород один или два раза в неделю.

Колорадский жук на листьях растения. Фото: Pinterest

Чистотел

Для приготовления эффективной смеси против жуков вам понадобится:

Свежий или сухой чистотел — 0,5 литров

Вода — десять литров

Положите в ведро чистотел, залейте его горячей водой и поставьте на слабый огонь на 15 минут до кипения.

Отвар полыни, хвоща или одуванчика

Чтобы уничтожить колорадского жука, вам нужно взять:

Свежую зелень — 200 грамм

Воду — 200 грамм

Положите зелень в ведро, залейте водой и прокипятите в течение 15 минут, затем растворите в десяти литрах воды 0,5 литра отвара. Поливайте этой смесью утром и вечером.

Несколько колорадских жуков в руке человека. Фото: Pinterest

Листья грецкого ореха

Чтобы приготовить действенную смесь против вредителей, вам нужны эти ингредиенты:

Листья грецкого ореха — 300 грамм

Вода

Замочите листья в очень горячей воде, затем процедите это и опрыскивайте молодые ростки картофеля.

Сода и уксус

Для приготовления эффективной смеси против жуков возьмите:

Соду — 100 грамм

Уксус 9% — 0,5 литров

Воду — одно ведро

Разведите соду с уксусом в воде и сразу же опрыскивайте растения на огороде.

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