Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как можно избавиться от колорадского жука быстро и без химии — самые лучшие методы arrow

Как можно избавиться от колорадского жука быстро и без химии — самые лучшие методы

30 апреля 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как избавиться от колорадского жука на огороде — народные методы
Колорадский жук, который ест растения. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Одной из самых распространенных на огороде проблем являются колорадские жуки, которые способны активно размножаться и есть листья с плодами разных растений. Чтобы сохранить свой урожай, следует быстро избавиться от этих вредителей, а чтобы не навредить ни себе, ни растениям, нужно это делать без химии.

Новини.LIVE рассказывает, как можно избавиться от этой проблемы.

Читайте также:

Как уничтожить колорадского жука народными методами

Горчичный порошок и уксус

Чтобы использовать этот метод, вам нужно приготовить смесь из этих ингредиентов:

  • Вода — десять литров
  • Уксус 9% — 150 миллилитров
  • Горчичный порошок — 50 грамм

Растворите уксус и порошок в воде и опрыскивайте свои растения утром и вечером, обрабатывая огород один или два раза в неделю.

Колорадский жук на листьях растения
Колорадский жук на листьях растения. Фото: Pinterest

Чистотел

Для приготовления эффективной смеси против жуков вам понадобится:

  • Свежий или сухой чистотел — 0,5 литров
  • Вода — десять литров

Положите в ведро чистотел, залейте его горячей водой и поставьте на слабый огонь на 15 минут до кипения.

Отвар полыни, хвоща или одуванчика

Чтобы уничтожить колорадского жука, вам нужно взять:

  • Свежую зелень — 200 грамм
  • Воду — 200 грамм

Положите зелень в ведро, залейте водой и прокипятите в течение 15 минут, затем растворите в десяти литрах воды 0,5 литра отвара. Поливайте этой смесью утром и вечером.

Несколько колорадских жуков в руке человека
Несколько колорадских жуков в руке человека. Фото: Pinterest

Листья грецкого ореха

Чтобы приготовить действенную смесь против вредителей, вам нужны эти ингредиенты:

  • Листья грецкого ореха — 300 грамм
  • Вода

Замочите листья в очень горячей воде, затем процедите это и опрыскивайте молодые ростки картофеля.

Сода и уксус

Для приготовления эффективной смеси против жуков возьмите:

  • Соду — 100 грамм
  • Уксус 9% — 0,5 литров
  • Воду — одно ведро

Разведите соду с уксусом в воде и сразу же опрыскивайте растения на огороде.

Напомним, мы писали о том, как можно защитить кусты смородины от разных вредителей.

Ранее мы рассказывали о том, как можно разводить дождевых червей, которые полезны для огорода.

Также мы сообщали о том, как можно быстро уничтожить муравьев в доме и на даче.

огород
народные методы
вредители
колорадский жук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

29 апреля 2024

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри