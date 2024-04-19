Як розвести дощових хробаків на городі, щоб земля стала родючою — дієві поради

Чоловік тримає дощових черв'яків. Фото: Unsplash

Напевно ви не раз помічали довгих кольорових хробачків, які з'являлися на поверхні ґрунту після дощу. Зазвичай ми не звертаємо на них увагу та не надаємо значення. Проте, саме дощові черв'яки можуть зіграти ключову роль в отриманні великого врожаю. Адже ці істотки розпушують землю, насичуючи її киснем та корисними мікроелементами. А найголовніше їх можна розводити, щоб отримувати цінний біогумус.

Яку користь дощові черв'яки можуть принести вашому саду та городу, як їх правильно та легко розводити, розповідаємо далі в матеріалі.

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Користь дощових черв’яків для саду та городу

Так дощові черв'яки не просто блукають всередині землі у пошуках їжі. В процесі своєї життєдіяльності вони створюють органічне добриво вермікомпост (біогумус), яке робить ґрунт родючим та насиченим корисними речовинами, зокрема кальцієм, фосфором, а також магнієм.

А коли хробаки просто пересуваються всередині землі вони розпушують її, роблячи легкою та пухкою, що своєю чергою допомагає рослинам краще розвивати кореневу систему та всмоктувати поживні речовини.

Крім цього, "мандри" черв'яків насичують землю киснем, що також впливає на ріст та розвиток рослин.

Якщо у вас ростуть на дачі садові культури, то їх зростання стане більш активним, якщо у ґрунті багато черв’яків. За деякими даними, в землі, густо всіяною дощовими черв’яками починають гинути шкідливі клещики, личинки, щитівки. Слід зазначити, що живі корені рослини хробаки не зачіпають.

Тож, дощовий черв'як на городі та в саду просто незамінний помічник. На щастя його можна легко розводити без особливих зусиль, адже дощові хробаки невибагливі в їжі та швидко розмножуються.

Дощові черв'яки у ґрунті. Фото: Shutterstock

Які черв'яки підходять для розведення

Як розповідають досвідчені городники, для домашнього розведення підходять кілька видів:

звичайний дощовий черв'як;

каліфорнійський червоний;

старатель.

Як розвести хробаків на ділянці

Спеціалісти радять для швидкого розмноження черв'яків створити для них сприятливі умови. Для цього має бути тепло та волого.

Найкращий час для розведення хробаків — весна, або кінець літа, початок осені. Ідеальною температурою для ґрунту є + 13°С. Хробаки активні у нічний час, адже прямі сонячні промені вбивають їх.

Далі необхідно зайнятися мульчуванням ґрунту. Це допоможе згладити температурні перепади та створити сприятливі умови для хробаків.

Бажано підготувати на домашній ділянці перепрілий коров'як, вкритий листям або харчовими відходами. Можна також використовувати компостну яму. Повноцінний корм також матиме чималий вплив на пробудження сплячих яєць черв'яків в землі.

Чоловік тримає дощових черв'яків. Фото: google.com

Чим годувати дощових хробаків

Дощові хробаки не потребують додаткових витрат або особливої їжі. Ідеальний корм для цих помічників:

гній;

трава;

листя;

чайна заварка;

кавова гуща;

борошняні вироби;

шкаралупа від яєць;

овочеві та фруктові відходи (крім цитрусових).

Усе це хробаки швидко перетворять на корисний біогумус.

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