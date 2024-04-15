Коли і як садити гарбузи 2024 року — місячний календар та корисні поради

Посадка гарбузів у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Гарбуз — одна з популярних в Україні городніх культур. Цей смачний та солодкий помаранчевий овоч, який довго зберігається, підходить для десертів, супів, закусок та гарячих страв. Крім цього, з гарбузів можна отримати корисне насіння. Його досить легко виростити у себе на присадибній ділянці, якщо знати певні секрети.

Новини.LIVE розповідає, коли садити гарбуз у відкритий ґрунт за місячним календарем 2024 року та як це правильно зробити, щоб отримати щедрий врожай.

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Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт — погодні умови

Обираючи оптимальний час для посадки гарбузів, зверніть увагу на погодні умови у вашому регіоні. Саме ця городня культура дуже любить тепло.

Тож, найкращий час для посадки гарбуза, коли температура ґрунту досягає +15°C і не передбачаються заморозки. При цьому температура повітря повинна бути від +18°C до +20°C.

Зазвичай південні регіони України починають висаджувати цей овоч в кінці квітня або на початку травня. Центральні регіони — друга половина травня або початок червня. А північні — кінець травня або середина червня.

Посадка гарбузів у відкритий ґрунт. Фото: google.com

Коли садити гарбуз у відкритий ґрунт за місячним календарем 2024 року

Місячний календар на 2024 рік допоможе обрати найсприятливіші дати для посадки гарбузів:

квітень — 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28;

— 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28; травень — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31;

— 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31; червень — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,24, 25, 26, 29, 30;

— 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23,24, 25, 26, 29, 30; липень — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31;

— 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31; серпень — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31;

— 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31; вересень — 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30.

Як підготувати ґрунт до посадки гарбузів

Оберіть ділянку городу, на якій хочете виростити гарбузи. Вона має бути дуже добре освітлена. Якщо ваша ділянка знаходиться в низині, слід висаджувати розсаду на грядки висотою не менше ніж 60 см.

Для гарбуза не підходять такі види ґрунтів:

глинисті;

середньокислі;

кислі.

При цьому ґрунт має бути розпушеним та поживним. Перекопувати землю необхідно, щоб наситити її киснем.

Досвідчені городники радять удобрити землю, додавши на кожні 2 метри квадратні грядки:

два відра перегною та листової землі;

відро піску;

відро деревної золи;

2 ст. л. суперфосфату;

2 ст. л. сульфату калію

Після внесення цього корисного коктейлю необхідно перемішати ґрунт і сформувати грядки завширшки 1,5-1,7 м та заввишки 40-60 см. На останок перед висадкою слід зволожити грядки теплою водою.

Ці поради будуть корисними як для посадки розсади, так і посадки насінин у відкритий ґрунт.

Готує ґрунт до посадки городніх культур. Фото: freepik.com

Як садити розсаду гарбуза у відкритий ґрунт 2024 року — корисні поради

Перед тим, як висаджувати гарбуз на розсаду, потрібно підготувати насіння. Для цього вибирайте найбільші екземпляри.

Щоб насіння швидко проросло та дало більший врожай, його необхідно тиждень прогрівати на сонці, краще на підвіконні. Або можна замочити у термосі у воді нагрітій до 50°C на 3-4 години. Далі насіння треба залишити у вологій тканині.

Через 2-3 дні насіння почне прокльовуватися і його можна пересаджувати в торф'яні стаканчики або контейнери.

Висаджувати гарбуз на розсаду потрібно за 2-3 тижні до пересадки його у відкритий ґрунт. Фахівці радять копати лунки на 5 см глибше та ширше, ніж коренева система розсади в земляній грудці.

Врожай гарбузів на городі. Фото: google.com

Як правильно посадити насіння гарбуза у відкритий ґрунт

Важливо прогріти насіння, як зазначалося вище. Якщо ви це робите у воді, то обов'язково його просушіть. У одну лунку кладуть по 3-4 насінини.

Насіння засипають родючою землею, а ділянку мульчують торф'яною крихтою або перегноєм. Між рядами залишають проміжок не менше 2 м, а між ямками в ряду — не менше метра. Робити ямки краще в шаховому порядку. Щоб прискорити появу сходів, на посіви накидають плівку, присипаючи її краї землею.

Коли з'являться сходи (це має відбутися за 6-8 днів), необхідно зняти плівку. Дочекайтеся, коли на сіянцях розвинеться по 2 справжні листочки.

Після рядки треба прорідити, залишивши у кожній ямці не більше 2 рослин. Інші слід обрізати на рівні землі, щоб не травмувати кореневу систему сіянців.

Не забувайте доглядати за сіянцями, поливати їх, прополювати та підживлювати землю.

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